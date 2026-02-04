Special Story : ગુજરાતનો દરિયા કિનારો જ કેમ ડ્રગ્સ માફિયાનો માટે છે ‘ડ્રગ્સ લેન્ડિંગ’? જાણો છેલ્લા 6 વર્ષના ચોંકાવનારા આંકડા
Drugs Seized in Gujarat: ગુજરાત ડ્રગ્સ લેન્ડિંગ માફિયાઓ માટે હબ બની ગયું છે. 2020થી 2025 એમ 6 વર્ષમાં ગુજરાતમાંથી 1.30 લાખ કિલોથી વધુ ડ્રગ્સ ઝડપાયું છે. જેમાં 71487 કિલો ગાંજા, 56477 કિલો અફીણ, 204 કિલો કોકેઈન અને 2047 કિલો સિન્થેટિક ડ્રગ્સનો સમાવેશ થાય છે. ગાંધીધામ, પોરબંદર વગેરે બંદરો ડ્રગ ગુજરાતમાં મુન્દ્રા, પીપાવાવ માફિયાઓનાં હોટ ફેવરીટ બની ગયા છે.
Trending Photos
Drugs Seized in Gujarat: ગુજરાતને લાંબા દરિયાકિનારા અને વેપારી સૂઝબૂઝ માટે જાણીતો જિલ્લો કહેવામાં આવે છે, પરંતુ અત્યારે ગુજરાત ડ્રગ્સ માફિયાઓના રડાર પર આવી ગયું હોય તેવું ચિત્ર ઉપસી આવ્યું છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોના આંકડાઓ સાક્ષી પૂરે છે કે આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ્સ માફિયાઓ માટે ગુજરાત હવે નશીલા પદાર્થોના 'લેન્ડિંગ' માટેનું મુખ્ય હબ બની ગયું છે.
યુવાધન ડ્રગ્સના રવાડે: ચિંતાનો વિષય
ગુજરાતના યુવાનોમાં ડ્રગ્સ અને દારૂનું સેવન ચિંતાજનક રીતે વધ્યું છે. જાણકારોના મતે, આ પાછળ મુખ્યત્વે 'દેખાદેખી' જવાબદાર છે. ઘર-પરિવારથી દૂર રહીને અભ્યાસ કે નોકરી કરતા યુવક-યુવતીઓ મિત્રવર્તુળના પ્રભાવ હેઠળ અથવા આધુનિક દેખાવાની લ્હાયમાં નશાના માર્ગે વળી રહ્યા છે. માત્ર કુતૂહલવશ શરૂ થયેલો આ શોખ ધીમે ધીમે જીવલેણ વ્યસનમાં પરિણમે છે.
માફિયાઓનો 'હોટ ફેવરીટ' રૂટ
ગુજરાતના મુન્દ્રા, પીપાવાવ, ગાંધીધામ અને પોરબંદર જેવા બંદરો માફિયાઓ માટે નશીલા પદાર્થો ઘુસાડવાના મુખ્ય કેન્દ્રો બની ચૂક્યા છે. ઈરાન અને અફઘાનિસ્તાનથી નિકળતું હાઈ-ક્વોલિટી ચરસ અને સુગર કોકેન વાયા કરાચી થઈ ગુજરાતની દરિયાઈ સીમામાં પ્રવેશે છે. ઘણીવાર આ ડ્રગ્સની ડિલિવરી મધદરિયે કરવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ તેને ખાનગી કે અવાવરી જગ્યાએ છુપાવીને દેશના અન્ય ભાગોમાં સપ્લાય કરવામાં આવે છે. અફઘાનિસ્તાનથી આવતું ડ્રગ્સ ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળું હોવાથી તેની આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં કિંમત કરોડોમાં હોય છે, જે માફિયાઓને આ જોખમી ખેલ ખેલવા પ્રેરે છે.
6 વર્ષમાં પકડાયેલા ડ્રગ્સના આંકડા
વર્ષ 2020 થી 2025 સુધીના માત્ર 6 વર્ષના સમયગાળામાં ગુજરાતમાંથી અંદાજે 1.30 લાખ કિલોથી વધુ ડ્રગ્સનો જથ્થો જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. આ આંકડો રાજ્યની સુરક્ષા એજન્સીઓ અને નાગરિકો માટે લાલબત્તી સમાન છે. જપ્ત કરાયેલા જથ્થાનું વિભાજન કરીએ તો ગાંજો 71,487 કિલો, અફીણ 56,477 કિલો, સિન્થેટિક ડ્રગ્સ 2,047 કિલો અને કોકેઈન 204 કિલોનો સમાવેશ થાય છે.
સરકારની કાર્યવાહી
આ દૂષણને નાથવા માટે કેન્દ્ર સરકાર પણ સક્રિય બની છે. નાર્કોટિક્સ પર નિયંત્રણ મેળવવા અને દેખરેખ વધારવા માટે વર્ષ 2025-26માં ગુજરાત સરકારને 4.26 કરોડની આર્થિક સહાય ફાળવવામાં આવી છે. ગુજરાતને ડ્રગ્સના શિકંજામાંથી બચાવવા માટે માત્ર પોલીસ કાર્યવાહી પૂરતી નથી, પરંતુ સામાજિક જાગૃતિ અને વાલીઓની સતર્કતા પણ એટલી જ અનિવાર્ય છે.
ડ્રગ્સના પ્રકાર
- અફીણ ધરાવતું : હેરોઇન, અફીણ, મોર્ફિન, પોપ્પી સ્ટ્રો, કોકેઇન વગેરે.
- ગાંજો ધરાવતું : ગાંજા, હશિશ, હશિશ ઓઇલ વગેરે.
- સિન્થેટિક ડ્રગ્સ : એટીએસ, એમડીએમએ, મેથાક્યુલોન, મેસ્કાલિન, એલએસડી, મેફેડ્રોન, કેટામાઈન.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે