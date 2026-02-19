Prev
ગુજરાતની આવકનો દર 4 માંથી 1 રૂપિયો 'ઉધાર', જાણો ક્યાં વપરાય છે તમારા ટેક્સના પૈસા

Gujarat Budget Expaliner : ગુજરાતમાં 4 લાખ કરોડનું બજેટ જાહેર થયું છે પણ બજેટના (Gujarat Budjet) દસ્તાવેજોએ રાજ્યની આર્થિક સ્થિતિ પર અનેક સવાલો ઉભા કર્યા છે. દેવું વધવું એ જોખમ નથી, જો GSDP સતત વધતો રહે, ગુજરાતનો જીએસડીપી 29 લાખ કરોડે પહોંચ્યો છે. સરકારની તિજોરીમાં આવતા દર 100 રૂપિયામાંથી આશરે 25 રૂપિયા (ચોક્કસ રીતે 24.72%) ઉધાર લેવામાં આવે છે. એટલે કે, ગુજરાત સરકારની આવકનો દર 4 માંથી 1 રૂપિયો 'ઉધાર' છે. જેમ જેમ દેવાનો આંક વધશે એમ ૨૫૧% જેટલો રાજકોષીય ખાધમાં ઉછાળો એ સૂચવે છે કે વહીવટી ખર્ચ અને વ્યાજનું ભારણ રાજ્યના આર્થિક સ્વાસ્થ્ય માટે પડકારરૂપ બની શકે છે. સવાલ એ છે કે દેવું (Debt) કરીને ઘી પીવું એ યોગ્ય છે. સરકાર કહે છે વિકાસ કરવો હોય તો દેવું કરવે પડે, અહીં આપણે જાણીએ તમારા ટેક્સના પૈસા સરકાર ક્યાં વાપરે છે.

  • તમારે એ પણ જાણવાની જરૂર છે કે સરકાર તમારા ખિસ્સામાંથી જતો એક એક રૂપિયો ક્યાં વાપરે છે
  • દેવું વધવા છતાં GSDP ના પ્રમાણમાં દેવાની ટકાવારી 14.38% થી ઘટીને 13.74% થવાનો અંદાજ
  • દરેક ગુજરાતી પર દેવાનો બોજ વધીને આશરે ₹૮૦,૦૦૦ થી ₹૮૧,૦૦૦ થઈ શકે છે
  • સરકાર દર ૧૦૦ રૂપિયાની આવક સામે ૨૪.૭૨ રૂપિયા ઉધાર લે છે. પરંતુ તેની સામે ૧૦.૬૯ રૂપિયા તો માત્ર જૂના દેવાના હપ્તા અને વ્યાજ ભરવામાં જાય છે.

Gujarat Budget Analysis : ગુજરાત એ દેશનું સૌથી વિકાસશીલ રાજ્યમાં આવે છે. રાજ્ય સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલની (Bhupendra patel) આગેવાનીમાં સતત આગળ વધી રહ્યું છે. ગુજરાતના પાયલોટ પ્રોજેક્ટનો અમલ દેશભરમાં થાય છે. ગુજરાતમાં ગિફ્ટ સીટી, ધોલેરા , કચ્છમાં સોલાર અને જામનગરમાં રિફાઈનરી અને સુરતમાં ટેકસટાઈલ્સ એ ગુજરાતની પ્રગતિ દર્શાવે છે. ગુજરાતીઓની માથાદીઠ આવક વધી રહી છે.  દેવું વધવા છતાં GSDP (રાજ્યની જીડીપી) સામે તેનું પ્રમાણ (Debt-to-GSDP ratio) ઘટવું એ એક મોટું 'પોઝિટિવ પોઈન્ટ' છે. ગુજરાતની આર્થિક ગાડી દેવા કરતા વધુ ઝડપે દોડી રહી છે. ગુજરાત આર્થિક રીતે સધ્ધર છે (કારણ કે GSDP રેશિયો મજબૂત છે), પરંતુ ભવિષ્યની 'ફિસ્કલ ડેફિસિટ' સરકાર માટે ચિંતાનો વિષય બની શકે છે. ભારતના અન્ય રાજ્યો (જેમ કે પંજાબનું દેવું 45% થી વધુ છે) ની સરખામણીએ ગુજરાતનું 13-14% દેવું ઘણું નિયંત્રિત અને સલામત મર્યાદા (FRBM એક્ટ મુજબ 25% સુધી) ની અંદર છે.

૧૦.૬૯ રૂપિયા તો માત્ર જૂના દેવાના હપ્તા અને વ્યાજ ભરવામાં જાય છે

આમ છતાં રાજકીય ખાધમાં ઉછાળો એ ગુજરાત માટે ચિંતાનો વિષય છે. અહીં તમારે એ પણ જાણવાની જરૂર છે કે સરકાર તમારા ખિસ્સામાંથી જતો એક એક રૂપિયો ક્યાં વાપરે છે. રાજ્ય સરકાર પોતાની આવકમાંથી સૌથી વધુ ખર્ચ 64.43% વિકાસલક્ષી ખર્ચ પાછળ કરે છે. ત્યાર બાદ બિનવિકાસલક્ષી ખર્ચ (પગાર, પેન્શન વગેરે) પાછળ 22.20% ખર્ચ કરે છે. બાદમાં જાહેર દેવાની ચુકવણી, લોન અને પેશગી, ચોખ્ખી લેવડ-દેવડ અને સહાયક અનુદાન અને ફાળા પાછળ ખર્ચ કરે છે.  ચિંતાજનક વાત એ છે કે, આવતા દરેક રૂપિયામાંથી 10.69% રકમ તો માત્ર જૂના દેવાની ચૂકવણી અને વ્યાજ ભરવામાં જ જતી રહે છે. સરકાર દર ૧૦૦ રૂપિયાની આવક સામે ૨૪.૭૨ રૂપિયા ઉધાર લે છે. પરંતુ તેની સામે ૧૦.૬૯ રૂપિયા તો માત્ર જૂના દેવાના હપ્તા અને વ્યાજ ભરવામાં જાય છે. પાછળ જતાં માત્ર 15 રૂપિયા બચે છે.

 

દરેક ગુજરાતી માથે 81 હજાર રૂપિયાનો બોજ આવશે

જો આપણે રાજ્યની અંદાજિત વસ્તી (આશરે ૭ કરોડ) ને ધ્યાનમાં લઈએ અને દરેક ગુજરાતી પર દેવાની સ્થિતિ જોઈએ તો માર્ચ ૨૦૨૪ ના અંતે દેવું ₹૩,૭૭,૯૬૨ કરોડ હતું. એટલે કે દરેક ગુજરાતી પર આશરે ₹૫૪,૦૦૦ નું દેવું હતું. ૨૦૨૮-૨૯ માં દેવું ₹૫,૬૬,૮૪૫ કરોડ થશે. ત્યારે દરેક ગુજરાતી પર દેવાનો બોજ વધીને આશરે ₹૮૦,૦૦૦ થી ₹૮૧,૦૦૦ થઈ શકે છે. આમ દરેક ગુજરાતી માથે સતત દેવું વધી રહ્યું છે. આપણે ઓલિમ્પિક અને કોમનવેલ્થની વાતો કરીએ છીએ. આમ આ વર્ષે બજેટ હરો ફરો, મોજ કરો પર આધારિત છે.  આપણે એ ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે કે સરેરાશ દર વર્ષે રૂ. 45 હજાર કરોડનું નવું દેવું ઉમેરાતું રહે છે. 

સરકારને અહીંથી થાય છે આવક

તમારે એ પણ એક ગુજરાતી હોવાને નાતે જાણવું જરૂરી છે કે ક્યાંથી આવે છે રૂપિયો અને ક્યાં ખર્ચાય છે. બજેટના આંકડા મુજબ, રાજ્ય સરકાર તેની જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે વિવિધ સ્ત્રોતો પર નિર્ભર રહે છે. સરકારી આંકડાઓ જોઈએ તો  કુલ આવકના 24.72% હિસ્સો લોન કે દેવા દ્વારા મેળવવામાં આવે છે. સરકારને ટેક્સની આવક જોઈએ તો રાજ્ય વેરા (SGST સિવાય) માંથી 20.79% અને રાજ્યને GST માંથી 19.81% આવક થાય છે. આ સિવાય  કેન્દ્રીય કરવેરામાં હિસ્સો 14.15% અને કેન્દ્રની સહાયક અનુદાન 5.02% છે. અન્ય બિન-કરવેરા આવક 7.37% અને લોન વસૂલાત 5.68% જેવી છે. આ સરકારની આવકનો હિસ્સો છે. 

તમારા ટેક્સના રૂપિયા અહીં વપરાય છે

હવે તમે એ તો જાણી લીધું કે સરકારની આવક ક્યાંથી આવે છે પણ તમારા ટેક્સના રૂપિયા પણ ક્યાં વપરાય છે એ પણ જાણવું અતિ જરૂરી છે. સરકાર જે ઉધાર લે છે અને જે ટેક્સ ઉઘરાવે છે, તેનો મોટો હિસ્સો વિકાસ કાર્યો પાછળ ખર્ચવાનો દાવો કરાય છે. સરકારી બજેટના આંકડાઓ આધારે ખર્ચના 64.88% રૂપિયા શિક્ષણ, આરોગ્ય અને ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર જેવા વિકાસના કામોમાં વપરાય છે. આ એક સારી બાબત છે કે સરકાર મોટાભાગનો ખર્ચ વિકાસલક્ષી કાર્યો પર કરે છે. ફક્ત ચિંતાજનક વાત એ છે કે, આવતા દરેક રૂપિયામાંથી 10.69% રકમ તો માત્ર જૂના દેવાની ચૂકવણી અને વ્યાજ ભરવામાં જ જતી રહે છે.
 

રાજકોષિય ખાધ સરકાર માટે ટેન્શન

ગુજરાતીઓ માટે સૌથી મોટો ડર કહો કે ભવિષ્યનું સંકટ એ 5.66 લાખ કરોડનું દેવું બની શકે છે. હાલમાં બજેટમાં જે આંકડાઓ છે એ આધારે જોઈએ તો ગુજરાતનું જાહેર દેવું આગામી વર્ષોમાં રોકેટ ગતિએ વધવાનું છે. વર્ષ 2023-24 માં જે દેવું ₹3,52,717 કરોડ હતું, તે 2025-26 માં વધીને ₹4,45,537 કરોડ થવાનો અંદાજ છે. વર્ષ 2028-29 સુધીમાં આ આંકડો ₹5,66,845 કરોડ સુધી પહોંચી શકે છે. રાજકોષીય ખાધમાં પણ 251% નો તોતિંગ વધારો થવાની શક્યતા છે, જે 2028-29 માં ₹82,518 કરોડ સુધી પહોંચી શકે છે. આ સૌથી મોટો ડર છે. સરકારનો જીએસડીપી વધશે પણ રાજકોષિય ખાધ વધતી રહેશે તો એક સમયે પડકારજનક સ્થિતિ ઉભી થશે. 

ગુજરાતના વિકાસ માટે સૌથી સારી બાબત GSDPમાં વધારો

દેવું વધવા છતાં, રાહતની વાત એ છે કે રાજ્યનો જીડીપી (GSDP) પણ વધી રહ્યો છે. દેવું વધવા છતાં GSDP ના પ્રમાણમાં દેવાની ટકાવારી 14.38% થી ઘટીને 13.74% થવાનો અંદાજ છે. આનો અર્થ એ થયો કે રાજ્યની આવક સર્જવાની ક્ષમતા દેવા કરતા થોડી વધુ ઝડપે વધી રહી છે. એક તરફ સરકાર વિકાસ માટે મોટા ખર્ચ કરી રહી છે, છેલ્લા ૬ વર્ષમાં રાજ્યની કરવેરાની આવકમાં ૧.૭ ટકાનો વધારો થયો છે.  શું દેવું કરીને વિકાસ કરવો એ ગુજરાત મોડેલની સફળતા છે કે મજબૂરી? તે એક મોટો પ્રશ્ન છે.

સરકાર દેવા પર બચાવ કરતાં કહે છે કે ગુજરાતે દેવું લિમિટ રાખ્યું છે. આપણે ઓછા વ્યાજે લોન લેવામાં સફળ રહ્યા છીએ, આ લોન ગુજરાતને ૫.૯૫ ટકાના વ્યાજદરે મળે છે. ગુજરાત સરકાર પાસે લોન લેવા માટે હજુ ગેપ છે પણ આપણે લોન લેતા નથી. દેશના જીડીપીમાં ગુજરાતનું યોગદાન વધી રહ્યું છે. જે જીડીપી ૧૯.૨૯ લાખ કરોડ હતી એ વધી હવે ૨૯.૮૪ લાખ કરોડ સુધી પહોંચી છે. 2021માં પર કેપિટા ઇન્કમ ૨,૪૧,૫૮૪થી વધીને ૨૩-૨૪માં ૩,૦૦,૯૫૭ એ પહોંચી છે. જે દેશની પર કેપીટા ઇન્કમ કરતાં પણ વધારે છે. ગુજરાતનું વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ નું બજેટ ૨,૨૭,૦૨૯ હતું જે આ વર્ષે ૪,૦૮,૦૫૩ પર પહોંચ્યું છે. ગુજરાતની રાજકોષીય ખાધ GSDP ના ત્રણ ટકાની મર્યાદાથી ઓછી છે. 

મહેસૂલી પુરાંતમાં ઘટાડો: ચિંતાનું મુખ્ય કારણ

પીએમ મોદી અને અમિતભાઈ શાહનું હોમ સ્ટેટ ગુજરાત એ 'રેવન્યુ સરપ્લસ' (મહેસૂલી પુરાંત) ધરાવતું રાજ્ય રહ્યું છે, પણ હવે સ્થિતિ બદલાઈ રહી છે. વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ માં મહેસૂલી પુરાંત ₹૩૩,૪૭૭ કરોડ હતી, જે ૨૦૨૮-૨૯ સુધીમાં ઘટીને અંદાજે ₹૨૨,૦૦૦ કરોડ રહેવાની શક્યતા છે. આનો અર્થ એ છે કે સરકારની પોતાની રોજબરોજની આવક (ટેક્સ વગેરે) માંથી બચત ઓછી થઈ રહી છે. પરિણામે, મોટા પ્રોજેક્ટ્સ માટે સરકારે વધુને વધુ લોન પર નિર્ભર રહેવું પડશે. સરકાર કહે છે કે વિકાસ માટે રૂપિયા ખર્ચાવાના અને દેવું કરવું પડે... દેવું એ મોટા ટેન્શનનો વિષય નથી. આપણે દેશમાં અન્ય રાજ્યો કરતાં દેવામાં ઘણા પાછળ છીએ. જોકે આ બાબતે પણ સરકારે ધ્યાન રાખવાની અતિ જરૂર છે કે રાજકોષીય ખાધ (Fiscal Deficit) માં ૨૫૧% નો ઉછાળો આવી રહ્યો છે. વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ માં રાજકોષીય ખાધ ₹૨૩,૪૬૩ કરોડ હતી. વર્ષ ૨૦૨૮-૨૯ સુધીમાં આ ખાધ વધીને ₹૮૨,૫૧૮ કરોડ થવાનો અંદાજ છે. આ આશરે ૨૫૧% નો વધારો સૂચવે છે. આટલી મોટી ખાધ પૂરવા માટે સરકારે ભવિષ્યમાં કાં તો સબસિડી કાપવી પડશે અથવા આવકના નવા સ્ત્રોત શોધવા પડશે અથવા દેવું કરવું પડશે.

 

2023થી 2029 સુધીનું ગુજરાત રાજ્યનું જાહેર દેવું 

નાણાકીય વર્ષ    સ્થિતિ    જાહેર દેવું    વાર્ષિક વધારો (અંદાજિત)

2024-25    અંદાજિત    4,30,320    87,603

2025-26    અંદાજિત    4,45,537    15,217

2026-27    લક્ષ્યાંક    4,87,069    41,532

2027-28    લક્ષ્યાંક    5,11,855    24,786

2028-29    લક્ષ્યાંક    5,66,845    54,990

શું દેવું કરીને વિકાસ કરવો એ યોગ્ય દિશા છે? તમારો શું અભિપ્રાય છે.

