ગુજરાતના જાણીતા ઉદ્યોગપતિ લવજી બાદશાહની 60 લાખની લક્ઝુરિયસ કાર બળીને ખાખ
Surat diamond King car fire: સુરતના ખટોદરામાં એક કારમાં વિકરાળ આગ લાગવાની ઘટના બની છે. કારમાં અચાનક આગ ભભૂકતા આસપાસના વિસ્તારમાં અફરા-તફરી મચી જવા પામી હતી. આ બનાવ અંગેની જાણ થતાં જ ફાયર બ્રિગેડની ટીમ યુદ્ધના ધોરણે ઘટના સ્થળે દોડી આવી હતી. જાણકારી પ્રમાણે આ કારની કિંમત 60 લાખ રૂપિયા હોવાનું સામે આવ્યું છે. તેના માલિક જાણીતા ઉદ્યોગપતિ લવજી બાદશાહ હોવાનું ખુલ્યું છે.
Trending Photos
પ્રશાંત ઢીવરે/સુરત: શહેરના ખટોદરા વિસ્તારમાં આજે એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. સુરતના જાણીતા ઉદ્યોગપતિ લવજી બાદશાહની કિંમતી લક્ઝુરિયસ કારમાં અચાનક ભીષણ આગ ફાટી નીકળતા અફરાતફરી મચી ગઈ હતી. ગણતરીની મિનિટોમાં જ રૂપિયા 60 લાખની કિંમતની કાર બળીને લોખંડના માળખામાં ફેરવાઈ ગઈ હતી.
મળતી માહિતી મુજબ, લવજી બાદશાહની નંબર: GJ-05-RQ-0731 નંબર ની કિયા કાર્નિવલ કાર ખટોદરા સ્થિત શોરૂમમાંથી સર્વિસ કરાવીને પરત જઈ રહી હતી. ડ્રાઈવર કાર લઈને ખટોદરા કોમ્યુનિટી હોલ પાસેથી પસાર થઈ રહ્યો હતો, ત્યારે અચાનક ચાલુ ગાડીમાં ધુમાડા નીકળવાનું શરૂ થયું હતું અને જોતજોતામાં આગે વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરી લીધું હતું.
આગ લાગતાની સાથે જ ડ્રાઈવર સમયસૂચકતા વાપરી તુરંત કારની બહાર નીકળી ગયો હતો, જેના કારણે મોટી જાનહાનિ ટળી હતી.આસપાસના લોકોએ તાત્કાલિક ફાયર એક્ટિંગ્યુશર વડે આગ પર કાબુ મેળવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ આગ એટલી ભીષણ હતી કે તેના પર કાબુ મેળવવો મુશ્કેલ બન્યો હતો. ફાયર વિભાગની કામગીરી: ઘટનાની જાણ થતા જ મજુરા અને ઉધના ફાયર સ્ટેશનનો કાફલો ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયો હતો અને ગણતરીની મિનિટોમાં આગને કાબુમાં લીધી હતી.
પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ આ ભીષણ આગ પાછળ શોર્ટ સર્કિટ કારણભૂત હોવાનું મનાઈ રહ્યું છે. જોકે, આ લક્ઝુરિયસ કારમાં આગ લાગવાનું ચોક્કસ કારણ જાણવા માટે ફાયર વિભાગે તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.રૂપિયા 60 લાખની કિંમતની આ મોંઘીદાટ કાર આગમાં સંપૂર્ણપણે ખાખ થઈ ગઈ છે. સદનસીબે કોઈ જાનહાનિના સમાચાર નથી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે