ગુજરાતની જીવાદોરી નર્મદા ડેમ છલોછલ: સિઝનમાં પહેલીવાર ડેમની જળસપાટી ઐતિહાસિક સ્તરે, લેવાયો મોટો નિર્ણય
Narmada Dam Water Level: ગુજરાતની જીવાદોરી નર્મદા ડેમ છલોછલ. સરદાર સરોવર નર્મદા ડેમ 99 ટકા ભરાયો. સિઝનમાં પહેલીવાર સપાટી 138 મીટર થઈ. ઉપરવાસમાંથી ડેમમાં 78 હજાર 282 ક્યુસેક પાણીની આવક. નર્મદા ડેમ મહત્તમ સપાટી સુધી પહોંચડવામાં 46 સેન્ટિમીટર જ બાકી. હાલ ડેમના તમામ દરવાજા બંધ કરાયા
Narmada Dam Water Level: ગુજરાતની જીવાદોરી સમાન સરદાર સરોવર નર્મદા ડેમ હાલમાં છલોછલ ભરાયેલો છે, જેનાથી રાજ્યના ખેડૂતો અને નાગરિકોમાં ખુશીનો માહોલ છે. આ સિઝનમાં પહેલીવાર ડેમની સપાટી 138 મીટરને પાર કરી ગઈ છે, જે એક મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિ છે. તમામ દરવાજા આગામી સીઝન સુધી બંધ રાખવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
મહત્તમ સપાટીની નજીક
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, હાલમાં નર્મદા ડેમની સપાટી 138.22 મીટર પર પહોંચી છે. ડેમની મહત્તમ સપાટી 138.68 મીટર છે, અને હાલમાં તેને મહત્તમ સપાટી સુધી પહોંચાડવામાં માત્ર 46 સેન્ટિમીટર જ બાકી છે. આનો અર્થ છે કે ડેમ લગભગ 99 ટકા જેટલો ભરાઈ ગયો છે.
પાણીની આવક અને જાવક
ઉપરવાસમાંથી ડેમમાં 78,282 ક્યુસેક પાણીની જંગી આવક થઈ રહી છે. જોકે, ડેમની સપાટી જાળવી રાખવા અને પાણીના સદુપયોગ માટે હાલમાં ડેમના તમામ દરવાજા બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે. હાલમાં માત્ર પાવર હાઉસ અને કેનાલોમાં જ પાણીની જાવક ચાલુ છે, જે 47,177 ક્યુસેક જેટલી છે. એટલે કે, પાણીનો જથ્થો નિયંત્રિત રીતે છોડાઈ રહ્યો છે જેથી સિંચાઈ અને વીજળી ઉત્પાદન માટે તેનો મહત્તમ ઉપયોગ થઈ શકે. દરવાજામાંથી વહેતું પાણી હાલ બંધ કરાયું છે.
'નર્મદે સર્વદે'
જ્યારે 'નર્મદે સર્વદે'ના નાદ સાથે માં નર્મદા છલોછલ ભરાઈ છે, ત્યારે ગુજરાતના લાખો લોકોને પીવાના પાણી અને હજારો હેક્ટર જમીનને સિંચાઈ માટેનું પાણી મળી રહેશે. ડેમનું આ સ્તર ગુજરાત માટે આગામી વર્ષ માટે પાણીની સુરક્ષાની ખાતરી આપે છે, જે રાજ્યની કૃષિ અને ઔદ્યોગિક પ્રગતિ માટે અત્યંત આવશ્યક છે.
