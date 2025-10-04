સુરતમાં બની ગુજરાતની સૌથી મોંઘી ઘારી, એક નંગ 'ગોલ્ડ ઘારી'ની કિંમત જાણીને ચોંકી જશો!
Surat Gold Ghari Price: આ વર્ષે સુરતીઓ માટે ઘારીમાં કંઈક અનોખું અને ખાસ આવ્યું છે. હવે સુરતના બજારોમાં 'ગોલ્ડ ઘારી' એ ધૂમ મચાવી છે. સોનાના વરખમાંથી તૈયાર થતી આ ઘારીની ડિમાન્ડ આ વર્ષે ખૂબ જ વધી ગઈ છે. સામાન્ય રીતે લોકો ચાંદીના વરખવાળી ઘારી ખાવાનું પસંદ કરે છે, પરંતુ આ વર્ષે ગોલ્ડ ઘારીની માગમાં નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળી રહ્યો છે.
ગોલ્ડ ઘારીની વધતી કિંમત અને વિદેશી માંગ
આ ખાસ ગોલ્ડ ઘારીની કિંમત પ્રતિ નંગ ₹1400 સુધી પહોંચી છે. ખાસ વાત એ છે કે માત્ર ભારતમાં જ નહીં, પણ વિદેશોમાં પણ ગોલ્ડ ઘારીની માંગ જોવા મળી રહી છે, જે સુરતી મીઠાઈની વૈશ્વિક લોકપ્રિયતા દર્શાવે છે. આ ઘારી માટે ખાસ પેકિંગ પણ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે, જે તેની વિશેષતાને વધુ આકર્ષક બનાવે છે.
અન્ય ફ્લેવર્સની ઘારી: બીસ્કોફ, ચોકલેટ, અને સિલ્વર
ગોલ્ડ ઘારીની સાથે સાથે બજારમાં અન્ય નવીન ફ્લેવર્સની ઘારી પણ લોકપ્રિય બની રહી છે, જેમ કે બીસ્કોફ ઘારી, ચોકલેટ કુનાફા ઘારી, સિલ્વર ઘારી. આ ઘારીઓમાં સિલ્વર ઘારી પણ તેની ખાસિયત જાળવી રાખે છે, જે ચાંદીના વરખ માંથી તૈયાર કરવામાં આવે છે. સિલ્વર ઘારીની કિંમત પ્રતિ નંગ 250 રૂપિયા છે, જે ગોલ્ડ ઘારીની સરખામણીએ વધુ પોસાય એમ છે અને તેની માંગ પણ સારી રહે છે.
આમ, સુરતીઓ આ વર્ષે અલગ-અલગ ફ્લેવર્સ અને ખાસ કરીને મોંઘીદાટ 'ગોલ્ડ ઘારી' આરોગીને તહેવારોની ઉજવણીને વધુ ખાસ બનાવશે.
