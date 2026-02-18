અમદાવાદ જિલ્લાના કયા વિસ્તારમાં કેટલા મતદારો કપાયા? કેટલા ઉમેરાયા, જાણો હવે તમારી પાસે શું છે વિકલ્પ?
Gujarat SIR Final Voter List: ચૂંટણી પંચ દ્વારા તાજેતરમાં અમદાવાદ જિલ્લાની અંતિમ મતદાર યાદી પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. આ યાદી મુજબ જિલ્લામાં મતદારોની સંખ્યામાં નોંધપાત્ર ફેરફાર જોવા મળ્યા છે. જેમાં શહેરના પોશ વિસ્તાર ગણાતા ઘાટલોડિયામાં સૌથી વધુ નવા મતદારો ઉમેરાયા છે, જ્યારે દાણીલીમડા વિસ્તારમાંથી સૌથી વધુ નામો રદ કરવામાં આવ્યા છે.
Gujarat SIR Final Voter List: અમદાવાદના મતદારોના આંકડા પર નજર કરીએ તો જિલ્લામાં કુલ 49.12 લાખ મતદારો નોંધાયા છે, જેની વિગતવાર માહિતી નીચે મુજબ છે. જેમાં પુરુષ મતદારો 25.46 લાખ, મહિલા મતદારો 23.65 લાખ, અન્ય (થર્ડ જેન્ડર) 211 આમ કુલ મતદારો 49.12 લાખ જેટલા થાય છે. ચૂંટણી પંચની આ ઝુંબેશની શરૂઆતમાં 62.59 લાખ મતદારો ધ્યાને લેવાયા હતા. ત્યારબાદ 19 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ ડ્રાફ્ટ યાદી પ્રસિદ્ધ કરાઈ હતી. સમગ્ર પ્રક્રિયા દરમિયાન ગેરહાજર, સ્થળાંતરિત કે અવસાન પામેલા મતદારોના નામો દૂર કરવામાં આવ્યા. અમદાવાદ જિલ્લામાં કુલ 1.53 લાખ નવા મતદારોના નામ ઉમેરવામાં આવ્યા છે. દાણીલીમડા વિસ્તારમાં સૌથી વધુ 8 હજાર મતદારોના નામની બાદબાકી (કમી) કરવામાં આવી છે.
ગુજરાત રાજ્યના અન્ય જિલ્લાઓ સાથે તુલના
રાજ્યભરમાં મતદારોની સંખ્યાની દ્રષ્ટિએ અમદાવાદ અને ડાંગ જિલ્લા બે વિરોધાભાસી છેડા પર રહ્યા છે. સૌથી વધુ મતદારો અમદાવાદ જિલ્લામાં (49.12 લાખ). સૌથી ઓછા મતદારો ડાંગ જિલ્લામાં (1.94 લાખ). સુરત જિલ્લામાં સૌથી વધુ 85,734 નામો કપાયા છે, જ્યારે ડાંગમાં સૌથી ઓછા 331 નામો રદ થયા છે. અમદાવાદમાં 1.53 લાખ (સૌથી વધુ) અને ડાંગમાં 4423 (સૌથી ઓછા).
અમદાવાદ જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી અને જિલ્લા કલેક્ટર સુજીત કુમારના અધ્યક્ષસ્થાને આજે કલેક્ટર કચેરી ખાતે વિવિધ રાજકીય પક્ષોના પ્રતિનિધિઓ સાથે એક મહત્વપૂર્ણ બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ બેઠકમાં અધિક જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી યોગેશ ઠક્કરની ઉપસ્થિતિમાં તા.01-01-2026ની લાયકાતની તારીખના સંદર્ભમાં હાથ ધરવામાં આવેલી મતદારયાદી ખાસ સઘન સુધારણા (SIR) ઝૂંબેશ બાદ તૈયાર થયેલી આખરી મતદારયાદીની પ્રસિદ્ધિ કરવામાં આવી હતી. બેઠક દરમિયાન ઉપસ્થિત ભારતીય જનતા પાર્ટી, ઇન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસ, આમ આદમી પાર્ટી, બહુજન સમાજ પાર્ટી, કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી ઓફ ઈન્ડિયા (માર્કસવાદી) અને નેશનલ પીપલ્સ પાર્ટીના પ્રતિનિધિઓને આખરી મતદારયાદીની નકલ સુપ્રત કરવામાં આવી હતી.
ભારતના ચૂંટણી પંચની સૂચના અનુસાર રાજ્યમાં ગત તા. 28 ઓક્ટોબર, 2025થી શરૂ કરાયેલા આ ખાસ સઘન સુધારણા કાર્યક્રમ અંતર્ગત અમદાવાદ જિલ્લાના ૨૧ વિધાનસભા મતવિભાગોમાં વ્યાપક કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ પ્રક્રિયા દરમિયાન જિલ્લાનાં ૫૫૨૪ મતદાન મથકો પર વિવિધ તબક્કે એન્યુમરેશન ફોર્મ્સનું વિતરણ, હક્કદાવા અને વાંધા અરજીઓ સ્વીકારવાની કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવી છે. શરૂઆતમાં 62,59,620 મતદારો માટેની આ ઝૂંબેશ બાદ 19 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ ડ્રાફ્ટ મતદારયાદી પ્રસિદ્ધ કરાઈ હતી, જેમાં 48,06,916 મતદારોનો સમાવેશ થયો હતો. આ પ્રક્રિયામાં ગેરહાજર, સ્થળાંતરિત કે અવસાન પામેલા (ASD) કુલ 14,52,704 મતદારોનાં નામ કમી કરવામાં આવ્યા છે. આજે પ્રસિદ્ધ થયેલી આખરી મતદારયાદી મુજબ હવે અમદાવાદ જિલ્લામાં 25,46,672 પુરુષ, 23,65,665 સ્ત્રી અને 211 અન્ય એમ કુલ 49,12,548 મતદારો નોંધાયા છે.
જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી અને જિલ્લા કલેક્ટર સુજીત કુમારે જણાવ્યું હતું કે અમદાવાદ જિલ્લામાં 27 ઓક્ટોબર 2025થી શરૂ થયેલી SIRની આ પ્રક્રિયા અત્યંત સઘન અને પારદર્શક રહી છે. 4 નવેમ્બરથી શરૂ થયેલા એન્યુમરેશન ફેઝમાં અમારા BLO દ્વારા દરેક મતદારો સુધી પહોંચીને ફોર્મ્સનું વિતરણ અને કલેક્શન કરવામાં આવ્યું હતું. ડ્રાફ્ટ રોલની પ્રસિદ્ધિ બાદ જ્યારે વાંધા અરજીઓનો સમયગાળો આપવામાં આવ્યો, ત્યારે મતદારોએ ERO અને AERO સમક્ષ ઉપસ્થિત રહીને પુરાવાઓ રજૂ કર્યા હતા. ચૂંટણી પંચની સૂચના મુજબ આ તમામ હક્કદાવા અને વાંધા અરજીઓ બાબતે નિયમોનુસાર કાર્યવાહી કરીને આજે આખરી મતદાર યાદી પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે.
જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી અને કલેક્ટરએ વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે મતદાર યાદી એ એક સતત ચાલતી પ્રક્રિયા છે. જો કોઈ મતદારનું નામ હાલમાં કમી થયું હોય અથવા કોઈ સુધારો કરાવવો હોય, તો ગભરાવાની જરૂર નથી. 18 વર્ષ પૂર્ણ કરનાર નવા મતદારો અથવા સ્થળાંતરિત થઈને આવેલા નાગરિકો ફોર્મ નં. 6, 7 કે 8 દ્વારા ઓનલાઇન અથવા ઓફલાઇન માધ્યમથી ગમે ત્યારે નામ નોંધણી કે સુધારાની પ્રક્રિયા કરાવી શકે છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, મતદારયાદી ખાસ સઘન સુધારણા (SIR) કામગીરીને સફળ બનાવવા માટે જિલ્લા ચૂંટણી તંત્ર દ્વારા ૨૧ મતદાર નોંધણી અધિકારીઓ અને 80 મદદનીશ મતદાર નોંધણી અધિકારીઓ ઉપરાંત ૫૫૨૪ BLO, 592 BLO સુપરવાઈઝર અને ૩૦૦૦થી વધુ BLO સહાયકોની સેવાઓ લેવામાં આવી હતી. વહીવટી તંત્ર દ્વારા AMC, AUDA, UGVCL અને R&B જેવા વિભાગોમાંથી પણ વધારાનો સ્ટાફ નિયુક્ત કરાયો હતો. મતદારોની સરળતા માટે નવેમ્બરથી જાન્યુઆરી દરમિયાન વખતોવખત વિવિધ વિશેષ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ડિમોલિશન, રિડેવલપમેન્ટ, સ્લમ એરિયા અને ઇન્ડસ્ટ્રિયલ એરિયામાં ખાસ ડ્રાઈવ ચલાવવામાં આવી હતી. જિલ્લાભરમાં ૮૦ જેટલા હેલ્પ ડેસ્ક કાર્યરત કરી મતદારોને ફોર્મ નં. ૬, ૭ અને ૮ ની સુવિધાઓ પૂરી પાડવામાં આવી હતી.
સમગ્ર પ્રક્રિયામાં પારદર્શિતા જળવાય તે હેતુથી માન્ય રાજકીય પક્ષો સાથે કુલ ૪ બેઠકો યોજાઈ હતી અને તેમને બૂથ વાઈઝ ASD (Absent+Shifted+Death)યાદી પૂરી પાડવામાં આવી હતી, જે https://ahmedabad.nic.in/ તેમજ https://ahmedabad.gujarat.gov.in/ વેબસાઈટ પર પણ ઉપલબ્ધ છે. આ ઉપરાંત, SIR પ્રક્રિયા દરમિયાન સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી વ્યાપક પ્રચાર-પ્રસાર કરી સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ્સ અને રીલ્સ દ્વારા જનજાગૃતિ ફેલાવવામાં આવી હતી.
વધુમાં, SIR પ્રક્રિયા દરમ્યાન BLO Application, ECI Net Application, ફરિયાદ નિવારણ માટે NGSP Portal, PG Portal જેવી ટેક્નોલોજી આધારિત એપ અને પોર્ટલ તથા ટોલ ફ્રી નંબર ૧૯૫૦નો ઉપયોગ કરીને કામગીરી કરવામાં આવી હતી. ૧૯૫૦ ટોલ ફ્રી નંબર પર SIR કામગીરી દરમિયાન કુલ ૬૭૮૭ કોલ્સ દ્વારા મતદારો તરફથી માહિતી મેળવવામાં આવી હતી. બુક અ કોલ વિથ BLO સુવિધા દ્વારા કુલ ૧૪,૦૨૮ કોલ રિક્વેસ્ટનું હકારાત્મક નિરાકરણ કરી ચૂંટણી તંત્રએ આ આખરી મતદારયાદી તૈયાર કરવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી છે.
મતદાર યાદીમાં નામ ના હોય તો જાણો હવે તમારી પાસે શું છે વિકલ્પ?
આમ, તા.1-1-2026ની લાયકાતની તારીખે 18 વર્ષ પુરા કરનાર યુવાનો આગામી સમયમાં પણ ફોર્મ નં.6 ભરીને તેઓનું નામ ભવિષ્યમાં પ્રસિદ્ધ થનારી મતદાર યાદીમાં દાખલ કરાવી શકે છે. વખતો-વખત કરવામાં આવતા સતત સુધારણા અંતર્ગત નાગરિકો પણ ફોર્મ નં 6,7 અને 8 ભરી શકશે.
મતદારોને ખાસ જણાવવાનું કે, આપનું નામ આખરી મતદાર યાદીમાં નીચે દર્શાવેલ માધ્યમ વડે ચકાસી શકો છો.
- વેબસાઇટ http://ceo.gujarat.gov.in
- વોટર પોર્ટલ : voters.eci.gov.in
- ECINET App
- BLO પાસેથી
- જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારીની કચેરી/ERO/AERO કચેરી ખાતેથી
જો આપનું નામ આખરી મતદાર યાદીમાં ન હોય તો મતદાર યાદીમાં નામ દાખલ કરાવવા માટે ફોર્મ નં.6 ભરીને તેની સાથે ડેક્લેરેશન રજૂ કરીને તથા જરૂરી આધાર પુરાવાના દસ્તાવેજ સામેલ રાખીને ઓન લાઇન/ઓફ લાઇન અરજી કરી શકો છો.
જો આખરી મતદાર યાદીમાં દર્શાવેલ વિગતોમાં કોઇ ભૂલ હોય તો ફોર્મ નં.8 ભરીને જરૂરી આધાર પુરાવાના દસ્તાવેજ સામેલ રાખીને ઓન લાઇન/ઓફ લાઇન અરજી કરી શકાય છે.
આખરી મતદાર યાદીમાં કોઇ પણ પ્રકારનો વાંધો રજૂ કરવા માટે ફોર્મ નં.7 ભરીને અરજી કરી શકાશે.
આમ, ભારતના ચૂંટણી પંચ દ્વારા મતદાર યાદીની શુદ્ધતા, આધુનિકતા અને સર્વ સમાવેશિતા માટે હાથ ધરવામાં આવેલી ખાસ સઘન સુધારણા ઝુંબેશને સફળ બનાવવા માટે ચૂંટણી તંત્રના તમામ અધિકારીશ્રીઓ, કર્મચારીઓ બુથ લેવલ ઓફિસર્સ અને રાજકીય પક્ષોના પ્રતિનિધિઓની પ્રશંસનીય કામગીરી જોવા મળી છે.
