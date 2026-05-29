  • /કાળા ડિબાંગ વાદળોને જોઈને ખેડૂતોમાં ફાળ પડી! સાપુતારામાં પ્રકૃતિ ખીલી, વાવ-થરાદના ખેડૂતો ચિંતામાં મુકાયા

Gujarat Weather: ગુજરાતમાં કાળઝાળ ગરમી અને ભારે ઉકળાટ બાદ હવામાનમાં મોટો પલટો આવ્યો છે. આજે સવારથી જ રાજ્યમાં મોટાભાગ ભાગના વિસ્તારોમાં વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે. આ બધીની વચ્ચે એક મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે કે, આગામી ચાર-પાંચ દિવસ સુધી ગુજરાતમાં ઠેકઠેકાણે વરસાદ ખાબકી શકે છે. 

Written ByKinjal PatelUpdated byKinjal Patel
Published: May 29, 2026, 11:19 AM IST|Updated: May 29, 2026, 11:19 AM IST
About the Author

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

