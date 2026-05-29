/કાળા ડિબાંગ વાદળોને જોઈને ખેડૂતોમાં ફાળ પડી! સાપુતારામાં પ્રકૃતિ ખીલી, વાવ-થરાદના ખેડૂતો ચિંતામાં મુકાયા

Gujarat Weather: ગુજરાતમાં કાળઝાળ ગરમી અને ભારે ઉકળાટ બાદ હવામાનમાં મોટો પલટો આવ્યો છે. આજે સવારથી જ રાજ્યમાં મોટાભાગ ભાગના વિસ્તારોમાં વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે. આ બધીની વચ્ચે એક મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે કે, આગામી ચાર-પાંચ દિવસ સુધી ગુજરાતમાં ઠેકઠેકાણે વરસાદ ખાબકી શકે છે.
Gujarat Weather: રાજ્યના વાતાવરણમાં અચાનક મોટો પલટો જોવા મળ્યો છે. એક તરફ દક્ષિણ ગુજરાતના સરહદી પ્રવાસન ધામ સાપુતારામાં આહલાદક માહોલ સર્જાયો છે, તો બીજી તરફ બનાસકાંઠાના સરહદી પંથકમાં વાદળછાયા વાતાવરણને કારણે ખેડૂતોના જીવ તાળવે ચોંટ્યા છે. સાપુતારાના પહાડી વિસ્તારોમાં ધુમ્મસ છવાઈ જતા વાતાવરણમાં ચેન્જ આવતા તાપમાનમાં ઘટાડો થતા લોકોને ગરમીમાંથી રાહત મળી છે. બદલાયેલું વાતાવરણ જોઈને પ્રવાસીઓ પણ ખુશખુશાલ થઈ ગયા હતા. બીજી તરફ આજે વહેલી સવારથી જ રાદ અને વાવ સહિતના સરહદી વિસ્તારોમાં વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળ્યો છે. સરહદી વિસ્તારોમાં ધુમ્મસ અને વાદળછાયું વાતાવરણ સર્જાતા જગતનો તાત ચિંતામાં મુકાયો છે. હાલમાં ખેતરોમાં રવિ પાકની કાપણીની સીઝન પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે, ત્યારે આ પ્રકારે બદલાયેલું હવામાન જોતાં ખેડૂતો ચિંતામાં મૂકાયા છે.
ગિરિમથક સાપુતારામાં ધુમ્મસની ચાદર ઓઢાણી, પ્રવાસીઓ ખુશખુશાલ
ગુજરાતના એકમાત્ર હિલ સ્ટેશન સાપુતારા અને આસપાસના ડાંગ પંથકમાં વાતાવરણમાં અચાનક પલટો આવ્યો છે. વહેલી સવારથી જ સમગ્ર સાપુતારા પરિસરમાં ગાઢ ધુમ્મસ છવાઈ ગયું હતું. ગિરી કંદ્રાઓ પર વાદળો પથરાઈ જતાં સમગ્ર વિસ્તાર મનમોહક બની ગયો છે. પવનની સાથે વાદળો ઘેરાતા સમગ્ર પંથકમાં શીતલહેર પ્રસરી ગઈ છે, જેના કારણે લોકોને કાળઝાળ ગરમીમાંથી મોટી રાહત મળી છે. આગામી ચોમાસાના વરસાદના આગમનની રાહ જોતા પ્રકૃતિ પ્રેમીઓ અને પ્રવાસીઓમાં આ રોમેન્ટિક અને ઠંડા વાતાવરણને પગલે ભારે ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.
વાવ-થરાદ પંથકના સરહદી વિસ્તારમાં વાદળછાયું વાતાવરણ, ખેડૂતો પર ચિંતાના વાદળો
ડાંગમાં જ્યાં ખુશીનો માહોલ છે, તેનાથી તદ્દન વિપરીત સ્થિતિ બનાસકાંઠાના વાવ અને થરાદ પંથકમાં જોવા મળી રહી છે. સરહદી વિસ્તારમાં વહેલી સવારથી જ આકાશ કાળાડિબાંગ વાદળોથી ઘેરાઈ ગયું છે. થરાદના જમડા, લોરવાડા, વામી સહિતના આજુબાજુના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વાદળછાયા માહોલને કારણે ખેડૂતો ભારે ચિંતામાં મુકાયા છે. આગામી 24 કલાક દરમિયાન મહત્તમ તાપમાનમાં કોઈ મોટો ફેરફાર નહીં થાય, પછીના 2 દિવસમાં ધીમે ધીમે 2-3 ડિગ્રી ઘટાડો થશે. ત્યારબાદ ધીમે ધીમે 2-3 ડિગ્રી વધારો સંભવ છે.
ખેડૂતો દ્વારા હાલ ઘઉં, રાયડો, જીરું અને એરંડા જેવા મહત્વના પાકોની કાપણી કરવામાં આવી રહી છે. ઘણા ખેતરોમાં પાક કાપીને ખુલ્લામાં રાખવામાં આવ્યો છે. આવા સમયે જો કમોસમી વરસાદ એટલે કે માવઠું થાય, તો તૈયાર પાક પલળી જવાથી ભારે આર્થિક નુકસાન થવાની ભીતિ છે. આકાશમાં ઘેરાયેલા કાળા વાદળોને જોઈને ખેડૂતોમાં ફાળ પડી છે.
ખેડૂતોને પાક નુકસાનીની ભીતિ
હાલમાં ઉનાળુ બાજરી અને જુવાર સહિતના 50 ટકાથી વધુ પાકની કાપણી પૂર્ણ થઈ ચૂકી છે, જ્યારે બાકીનો પાક કાપણી પર આવેલો છે અથવા ખેતરોમાં કાપીને રાખેલો છે. જો આ વાદળછાયા વાતાવરણ વચ્ચે પવન સાથે વરસાદ વરસે, તો ખેતરમાં ઊભેલો પાક આડો પડી જાય (જમીનદોસ્ત થઈ જાય) અને કાપીને રાખેલો પાક પલળી જાય તેવી પૂરેપૂરી શક્યતા છે. અચાનક આવેલા આ હવામાન પલટાએ બનાસકાંઠાના ધરતીપુત્રોની ઊંઘ હરામ કરી દીધી છે અને તેઓ કુદરત આગળ આફત ન વરસાવે તેવી પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે.