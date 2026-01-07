Prev
ગુજકેટના પરીક્ષાર્થીઓ માટે મહત્ત્વના સમાચાર, હવે લેટ ફી સાથે આ તારીખ સુધી ફરી શકાશે ફોર્મ

GUJCET 2026: GUJCET 2026 માટે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ ફરી એકવાર લંબાવવામાં આવી છે. જો કે, અરજી કરવા માટે ઉમેદવારોએ હવે લેટ ફી ચૂકવવી પડશે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Jan 07, 2026, 07:49 PM IST

GUJCET 2026: GUJCET 2026 માટે અરજી કરવા ઈચ્છતા ઉમેદવારો માટે સારા સમાચાર છે. ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ (GSEB)એ GUJCET 2026 માટે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ ફરીથી લંબાવી દીધી છે. આ અંગે સત્તાવાર વેબસાઇટ પર એક નોટિસ દ્વારા જાણકારી આપવામાં આવી છે. જે ઉમેદવારો હજુ સુધી અરજી કરી શક્યા નથી, તેઓ હવે સત્તાવાર વેબસાઇટ gseb.org પર જઈને અરજી કરી શકે છે. જો કે, હવે અરજી કરવા માટે ઉમેદવારોએ હવે લેટ ફી ચૂકવવી પડશે, જે 1000 રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવી છે. 

GUJCET 2026 માટે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ હવે 16 જાન્યુઆરી સુધી લંબાવવામાં આવી છે. ઉમેદવારો આ તારીખ સુધીમાં અથવા તે પહેલાં અરજી કરી લેવી. નીચે જણાવેલા સ્ટેપ્સ દ્વારા ઉમેદવારો પોતાનું ફોર્મ ભરી શકે છે.

કેવી રીતે અરજી કરવી?
સૌ પ્રથમ સત્તાવાર વેબસાઇટ gseb.org પર જાઓ.
ત્યારબાદ હોમપેજ પર સંબંધિત લિંક પર ક્લિક કરો.
તમારી વિગતો ભરીને રજીસ્ટ્રેશન કરો અને પછી અરજી ફોર્મ ભરો.
ફોર્મ ભર્યા પછી તેને સબમિટ કરો.
ફોર્મ સબમિટ થયા પછી 'કન્ફર્મેશન પેજ' ડાઉનલોડ કરી લો.
છેલ્લે તેની એક પ્રિન્ટઆઉટ લઈ લો.

સત્તાવાર નોટિસની વિગત
સત્તાવાર નોટિસમાં જણાવ્યા અનુસાર, "બોર્ડની વેબસાઇટ www.gseb.org અને gujcet.gseb.org પર GUJCET-2026 પરીક્ષા માટે ઓનલાઇન અરજી ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 06/01/2026 સુધી રાખવામાં આવી હતી. જેને હવે 1000/- રૂપિયા લેટ ફી સાથે 16/01/2026 સુધી લંબાવવામાં આવી છે. શાળાના આચાર્યો, વાલીઓ, વિદ્યાર્થીઓ અને તમામ સંબંધિત લોકોએ આ બાબતની નોંધ લેવી."

અરજી ફી
GUJCET માટે નિયમિત અરજી ફી ₹350/- છે. પેમેન્ટ ક્રેડિટ કાર્ડ, ડેબિટ કાર્ડ અથવા નેટ બેન્કિંગ દ્વારા કરી શકાય છે. ઉમેદવારો પાસે "SBI બ્રાન્ચ પેમેન્ટ" પસંદ કરીને SBIની શાખામાં રોકડમાં ફી ભરવાનો વિકલ્પ પણ છે. વધુ માહિતી માટે ઉમેદવારો GSEBની સત્તાવાર વેબસાઇટ જોઈ શકે છે.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

GUJCET 2026GUJCET 2026 registrations last dateGUJCETગુજકેટગુજકેટના ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ

