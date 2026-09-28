/આ છે ગુજરાતીઓનો પ્રેમ! ‘ગુજ્જુ લવ ગુરુ’ના પરિવાર માટે 3.50 કરોડથી વધુનું દાન એકત્ર

Gujju Love Guru : ગુજરાતમાં સોશિયલ મીડિયા દ્વારા જાણીતા બનેલા ‘ગુજ્જુ લવ ગુરુ’ ઉર્ફે ચંદન રાઠોડના નિધન બાદ તેમના પરિવારને આર્થિક મદદ પહોંચાડવા માટે શરૂ કરવામાં આવેલી ઝુંબેશને બહોળો પ્રતિસાદ મળ્યો છે. ચંદન રાઠોડના પરિવાર માટે ગુજરાત સહિત દેશ-વિદેશમાં વસતા ગુજરાતીઓએ મન મૂકીને આર્થિક સહયોગ આપ્યો છે. આ અભિયાનમાં અત્યાર સુધીમાં 3.50 કરોડ રૂપિયાથી વધુનું દાન એકત્ર થયું હોવાનું સામે આવ્યું છે.
માર્ગ અકસ્માતમાં થયું હતું ચંદન રાઠોડનું નિધન
કોમેડી રીલ્સ અને વીડિયોના કારણે સોશિયલ મીડિયા પર લોકપ્રિય બનેલા ચંદન રાઠોડનું ભાભર નજીક માર્ગ અકસ્માતમાં નિધન થયું હતું. તેમના અચાનક નિધનથી પરિવાર પર આભ તૂટી પડ્યું હતું. ઘરના મોભીની અચાનક વિદાયથી પરિવાર ભાંગી પડ્યો હતો. ત્યારે કેટલાક સેવાભાવી લોકો અને ડિજિટલ ક્રિએટર્સ પરિવારની મદદ માટે આગળ આવ્યા અને આર્થિક રીતે મદદરૂપ થવા માટે ક્રાઉડફંડિંગની પહેલ કરવામાં આવી.
2 કરોડનો હતો ટાર્ગેટ, 3.50 કરોડથી વધુનું દાન
શરૂઆતમાં પરિવારની મદદ માટે 2 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કરવાનો લક્ષ્યાંક નક્કી કરવામાં આવ્યો હતો. જોકે, આ અભિયાનને મળેલા જબરદસ્ત પ્રતિસાદને કારણે એકત્ર થયેલી રકમ લક્ષ્યાંક કરતાં પણ ઘણી આગળ વધી ગઈ. ગુજરાત ઉપરાંત દેશના અન્ય રાજ્યો તેમજ વિદેશમાં વસતા ગુજરાતીઓએ પણ પોતાની ક્ષમતા પ્રમાણે આર્થિક સહયોગ આપ્યો હતો. મોટી સંખ્યામાં લોકોએ અભિયાનમાં જોડાઈને પરિવાર પ્રત્યે સહાનુભૂતિ અને મદદની ભાવના વ્યક્ત કરી હતી.
બાળકોનું ભવિષ્ય સુરક્ષિત થશે
હવે એકત્ર થયેલી આ મોટી રકમનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવામાં આવશે તે અંગે મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવશે. મળતી માહિતી મુજબ પરિવારના સભ્યો અને સેવાભાવી આગેવાનો સાથે ચર્ચા કરીને આગળની યોજના નક્કી કરવાની તૈયારી છે. પરિવારની લાંબા ગાળાની આર્થિક સુરક્ષા, બાળકોનું શિક્ષણ અને તેમના ભવિષ્યને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવે તેવી શક્યતા છે. દાનની રકમનો યોગ્ય અને પારદર્શક રીતે ઉપયોગ થાય તે માટે પણ આયોજન કરવામાં આવશે.
આ ઉપરાંત પરિવાર માટે જરૂરી વ્યવસ્થા કર્યા બાદ જો કોઈ રકમ બાકી રહે તો તેનો ઉપયોગ સમાજના અન્ય જરૂરિયાતમંદ લોકો માટે થઈ શકે કે નહીં, તે દિશામાં પણ વિચારણા ચાલી રહી હોવાનું સામે આવ્યું છે.