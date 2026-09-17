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'જેનો ભરોસો નથી એનું નામ જીંદગી અને જેનો સો ટકા ભરોસો છે એનું નામ મોત...' શું ગુજ્જુ લવ ગુરુને પહેલેથી જ આવી ગયો હતો મોતનો અણસાર ?

Gujju Love Guru Last Reel : વાવ થરાદનું ઘરેણું અને ગુજ્જુ લવ ગુરુ તરીકે જાણીતા ચંદન રાઠોડનું ભાભર ગૌશાળા પાસે બાઈક અકસ્માતમાં મોત થયું છે. આ વિસ્તારનો લગભગ પહેલો સોશિયલ મીડિયા ઈન્ફ્લયુન્સર કહી શકાય એવા ચંદન રાઠોડે મોતના ગણતરીના કલાકો પહેલા એક રીલ બનાવી હતી, જે સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહી છે. 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Sep 17, 2026, 04:18 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 04:29 PM IST
'જેનો ભરોસો નથી એનું નામ જીંદગી અને જેનો સો ટકા ભરોસો છે એનું નામ મોત...' શું ગુજ્જુ લવ ગુરુને પહેલેથી જ આવી ગયો હતો મોતનો અણસાર ?

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020માં Inshorts સાથે પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. જ્યાં બે વર્ષથી વધુ સમય સુધી ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યારબાદ Sandesh Digital સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL જેવી મહત્વપૂર્ણ ઇવેન્ટ્સ કવર કરી. ત્યારબાદ TV9 Gujarati સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નોલેજ, બિઝનેસ, ઓટો સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટ માટે પણ કામ કર્યું અને રિસર્ચ-બેઝ્ડ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ મેળવ્યો. હાલમાં Zee 24 Kalakમાં સિનિયર સબ-એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, બિઝનેસ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિતની વિવિધ કેટેગરીનું કન્ટેન્ટ તૈયાર કરી સરળ ભાષામાં વાચક મિત્રો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે.

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'જેનો ભરોસો નથી એ જીંદગી અને જેનો સો ટકા ભરોસો છે એનું નામ મોત..'ગુજ્જુની છેલ્લી રીલ
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