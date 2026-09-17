'જેનો ભરોસો નથી એનું નામ જીંદગી અને જેનો સો ટકા ભરોસો છે એનું નામ મોત...' શું ગુજ્જુ લવ ગુરુને પહેલેથી જ આવી ગયો હતો મોતનો અણસાર ?

Gujju Love Guru Last Reel : વાવ-થરાદના જાણીતા સોશિયલ મીડિયા ઈન્ફ્લુએન્સર અને કોમેડિયન અને ગુજ્જુ લવ ગુરુ તરીકે જાણીતા ચંદન રાઠોડનું ભાભર નજીક બાઈક અકસ્માતમાં મોત થયું છે. મોતના ગણતરીના કલાકો પહેલાં તેમણે શેર કરેલી રીલ સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચાનો વિષય બની છે.
ભાભર ગૌશાળા પાસે બાઈક અકસ્માત
વાવ-થરાદના ભાભર નજીક ગૌશાળા પાસે બાઈક અકસ્માતમાં ચંદન રાઠોડનું મોત થયું હોવાની માહિતી સામે આવી છે. અકસ્માતની જાણ થતાં તેમના ચાહકો અને પરિચિતો હોસ્પિટલ પહોંચ્યા હતા. ઘટનાને પગલે તેમના પરિવારમાં અને ચાહકોમાં શોકની લાગણી ફેલાઈ છે.
ચંદન રાઠોડ વાવ-થરાદ વિસ્તારનું જાણીતું નામ હતા. સોશિયલ મીડિયા પર તેઓ ‘ગુજ્જુ લવ ગુરુ’ તરીકે લોકપ્રિય બન્યા હતા. કોમેડી અને મનોરંજનથી તેઓએ ગુજરાતભરમાં પોતાનું આગવું સ્થાન બનાવ્યું હતું. ચંદન રાઠોડ આ વિસ્તારનો લગભગ પહેલો સોશિયલ મીડિયા ઈન્ફ્લયુન્સર હતો.
મોતને લઈને બનાવેલી છેલ્લી રીલ ચર્ચામાં
ચંદન રાઠોડે મોતના ગણતરીના કલાકો પહેલાં એક રીલ બનાવી હતી, જે હવે સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહી છે. આ રીલમાં તેમણે કહ્યું હતું કે, “જેનો ભરોસો નથી એનું નામ જિંદગી અને જેનો સોએ સો ટકા ભરોસો છે એનું નામ મોત...”
આ શબ્દો સામે આવ્યા બાદ લોકોમાં ચર્ચા શરૂ થઈ છે કે શું ચંદન રાઠોડને પહેલેથી જ મોતનો અણસાર આવી ગયો હતો? જોકે, માત્ર આ રીલના આધારે તેમણે પોતાના મોતની આગાહી કરી હતી એવું ચોક્કસ કહી શકાય નહીં. રીલના શબ્દો હવે તેમના નિધન બાદ ભાવુક સંદર્ભમાં જોવામાં આવી રહ્યા છે.
કોમેડીથી બનાવી હતી આગવી ઓળખ
સુઈગામના વતની ચંદન રાઠોડ કોમેડી ક્ષેત્રે ‘ગુજ્જુ લવ ગુરુ’ તરીકે જાણીતા હતા. સોશિયલ મીડિયા પર તેમના કોમેડી કન્ટેન્ટને લોકોનો સારો પ્રતિસાદ મળતો હતો. વાવ-થરાદ અને આસપાસના વિસ્તારમાં તેઓ સોશિયલ મીડિયા ક્ષેત્રે શરૂઆતના જાણીતા ઈન્ફ્લુએન્સર્સમાં ગણાતા હતા.
ચંદન રાઠોડે કોમેડી ઉપરાંત ગુજરાતી ફિલ્મોમાં પણ કામ કર્યું હોવાની માહિતી છે. મનોરંજન ક્ષેત્રે તેમની ઓળખ અને ચાહકોનો વિશાળ વર્ગ હતો. તેમના અચાનક નિધનથી ચાહકોમાં દુઃખની લાગણી જોવા મળી રહી છે.
ચાહકોમાં શોકની લાગણી
અકસ્મિક અકસ્માતમાં ચંદન રાઠોડના મોતના સમાચાર ફેલાતાં સોશિયલ મીડિયા પર ચાહકો તેમને શ્રદ્ધાંજલિ આપી રહ્યા છે. તેમની છેલ્લી રીલ પણ લોકો વચ્ચે ચર્ચાનો વિષય બની છે.