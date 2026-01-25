ઢોલકના તાલે દુનિયા ડોલાવનાર જૂનાગઢના 'હાજી રમકડું'ને પદ્મશ્રી, 80 વર્ષની વયે કલાની કદર થતા કલાકાર ભાવુક
Haji Ramakdu: ઢોલકના તાલે જુનાગઢનું નામ વિશ્વમાં ગુંજતું કરનાર હાજી રમકડુંને 77 માં પ્રજાસતાક પર્વની પૂર્વ સંધ્યાએ જૂનાગઢના પ્રસિદ્ધ ઢોલક વાદક પદ્મશ્રી એવોર્ડની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. કલા, સમાજસેવા, શિક્ષણ, ચિક્સત્સા જેવા ક્ષેત્રમાં નોંધપાત્ર યોગદાન આપનારા પાંચ ગુજરાતીઓની પણ પદ્મશ્રી પુરસ્કાર માટે પસંદગી કરવામાં આવી છે.
Trending Photos
Haji Ramakdu: ભજનની દુનિયાના સુર સમ્રાટો સાથે ઢોલકની સંગત કરી જુનાગઢનું નામ રોશન કરનાર અને ખૂબ જ નામના મેળવનાર જૂનાગઢના પ્રસિદ્ધ ઢોલક વાદક હાજી રમકડું તરીકે પ્રખ્યાત એવા હાજી રમકડુંને પદ્મશ્રી એવોર્ડ મળ્યો છે. જે જૂનાગઢ માટે ખૂબ ગર્વ અને ગૌરવ લેવા જેવી વાત છે.
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પણ જેમના ઢોલકના તાલથી ખૂબ જ પ્રભાવિત થઈ પદ્મશ્રી એવોર્ડથી નવાજવામાં આવ્યા છે, આજે 80 વર્ષની ઉંમરે પણ યુવાનો કરતા વધુ જોમ સાથે સારી રીતે ઢોલક પર થાપ મારી વગાડી સૌને મંત્ર મુગ્ધ કરનાર હાજી રમકડુંએ વડાપ્રધાન અને રાષ્ટ્રપતિનો ખુબ આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. હાજી રમકડુંએ પ્રાણલાલ વ્યાસ, નારાયણ સ્વામી જેવા સુર સમ્રાટ સાથે ઢોલક વગાડી આગવી ઓળખ ઉભી કરી ખૂબ જ નામના મેળવી છે.
ભજન અને ડાયરામાં હાજી રમકડું ન હોઈ તો મજા ન આવે એવું લોકોમાં ચર્ચાતું હતું. ગુજરાતી તેમજ હિન્દી ફિલ્મમો પણ હાજી રમકડુંએ કામ કરી લોક ચાહના મેળવી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, જૂનાગઢના ત્રણ કલાકારોને પદ્મશ્રી એવોર્ડ મળી ચુક્યો છે. ત્યારે હવે ચોથો પદ્મશ્રી એવોર્ડ હાજી રમકડુંને મળતા જુનાગઢનું નામ રોશન થયું છે. ધારાસભ્ય સંજય કોરડીયાએ પણ હાજી રમકડુને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા.
ઢોલકવાદક હાજી રમકડુંની પદ્મશ્રી માટે પસંદગી ગિરનારની ગોદમાં વસેલા જૂનાગઢ શહેર માટે ગૌરવની ક્ષણ આવી છે. ભારત સરકાર દ્વારા દેશના સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન પૈકીના એક એવા 'પદ્મશ્રી' એવોર્ડ માટે જૂનાગઢના ખ્યાતનામ ઢોલક વાદક હાજીભાઈ કાસમભાઈ મીર, જેઓ લોકપ્રિય રીતે 'હાજી રમકડું' તરીકે ઓળખાય છે, તેમના નામની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. છેલ્લા 6 દાયકાથી ઢોલકની થાપ પર સમગ્ર વિશ્વને ડોલાવનાર આ કલાકારને જ્યારે આ સન્માન મળવાની જાણ થઈ ત્યારે તેઓ અત્યંત ભાવુક થઈ ગયા હતા. 80 વર્ષની વયે પહોંચેલા હાજીભાઈએ આ જાહેરાત બાદ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો હૃદયપૂર્વક આભાર માન્યો હતો.
જૂનાગઢની ધરતી હંમેશા સંતો અને શૂરવીરોની ભૂમિ રહી છે, પણ હવે આ ધરતીએ કળાના ક્ષેત્રમાં પણ રાષ્ટ્રીય ફલક પર ડંકો વગાડ્યો છે. ભારત સરકાર દ્વારા વર્ષ 2026ના સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન પૈકીના એક એવા 'પદ્મશ્રી' એવોર્ડ માટે જૂનાગઢના ખ્યાતનામ ઢોલક વાદક હાજીભાઈ કાસમભાઈ મીર, જેઓ વિશ્વભરમાં 'હાજી રમકડું' તરીકે ઓળખાય છે, તેમના નામની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
6 દાયકાની સાધના અને ભાવુક ક્ષણો
છેલ્લા 60 વર્ષથી ઢોલકની થાપ પર દુનિયાને ડોલાવનાર 80 વર્ષીય હાજીભાઈ આ જાહેરાત સાંભળીને ભાવુક થઈ ગયા હતા. તેમણે અત્યંત ગદગદિત હૃદયે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો આભાર માનતા કહ્યું કે, "મારી જિંદગીની તમન્ના આજે પૂરી થઈ છે. નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ મને આ પદ્મશ્રી આપવાનો જે શ્રેય આપ્યો છે તેના માટે હું તેમનો ખૂબ આભારી છું. જો હું મૃત્યુ પામ્યો હોત અને ત્યારબાદ મને આ એવોર્ડ મળ્યો હોત તો તે મારા માટે નકામો હતો, પરંતુ આજે મારા જીવતા મને આ સન્માન મળ્યું તેનો મને બેહદ આનંદ છે."
દિગ્ગજ કલાકારો સાથેની સફર
હાજીભાઈએ તેમની કારકિર્દી દરમિયાન લોકસંગીતના ભીષ્મ પિતામહ ગણાતા અનેક કલાકારો સાથે સંગત કરી છે. પ્રાણલાલ વ્યાસ, હેમુભાઈ ગઢવી, દિવાળીબેન ભીલ અને કાનદાસ બાપુ જેવા નામી કલાકારો સાથે તેમણે દેશ-વિદેશમાં અનેક પ્રોગ્રામો કરીને ગુજરાતી લોકકળાને જીવંત રાખી છે.
મને જીવતા એવોર્ડ મળ્યો તેનાથી હું રાજી રાજી થયો
પદ્મશ્રીની જાહેરાત બાદ હાજીભાઈ મીરના નિવાસસ્થાને ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, તેમની 80 વર્ષની ઉંમર દરમિયાન તેમણે અનેક દિગ્ગજ કલાકારો સાથે દેશ-વિદેશમાં પ્રોગ્રામો કર્યા છે. પ્રાણલાલ વ્યાસ, હેમુભાઈ ગઢવી, દિવાળીબેન ભીલ અને કાનદાસ બાપુ જેવા નામી કલાકારો સાથે કામ કરી ચૂકેલા હાજીભાઈએ ભાવુક થતા કહ્યું હતું કે, "મારી જિંદગીની તમન્ના આજે પૂરી થઈ છે. નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ મને આ પદ્મશ્રી આપવાનો જે શ્રેય આપ્યો છે તેના માટે હું તેમનો ખૂબ આભારી છું. જો હું મૃત્યુ પામ્યો હોત અને ત્યારબાદ મને આ એવોર્ડ મળ્યો હોત તો તે મારા માટે નકામો હતો, પરંતુ આજે મારા જીવતા મને આ સન્માન મળ્યું તેનો મને બેહદ આનંદ છે.
હાજી' માંથી 'રમકડું' બનવા સુધીની સફર
હાજીભાઈનો જન્મ 17 મે 1951ના રોજ સોમનાથના આદરી ગામમાં થયો હતો. સંગીત તેમને વારસામાં મળ્યું હતું. માત્ર 9 વર્ષની ઉંમરે જૂનાગઢના વણઝારી ચોકની ગરબીમાં ઢોલ વગાડીને તેમણે પહેલી કમાણી 15 રૂપિયા કરી હતી. તેમના મિત્ર શંકરભાઈ રાવલે તેમની ઢોલક વગાડવાની અનોખી અને રમતી છટા જોઈને તેમને 'રમકડું' ઉપનામ આપ્યું હતું, જે આજે તેમની વૈશ્વિક ઓળખ બની ગયું છે.
"હાજીભાઈ ઢોલ વગાડો..." જૂનાગઢના ધારાસભ્ય સંજય કોરડીયાએ શુભેચ્છા મુલાકાત દરમિયાન યાદ અપાવ્યું હતું કે, ખુદ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પણ હાજીભાઈની કળાના ચાહક છે. જ્યારે પણ મોદીજી જૂનાગઢ આવતા ત્યારે તેઓ ખાસ આગ્રહ કરીને હાજીભાઈ પાસે ઢોલ વગાડાવતા હતા.
સેવા અને સમર્પણ
હાજી રમકડું માત્ર એક કલાકાર જ નહીં, પણ એક સેવાભાવી વ્યક્તિત્વ પણ છે. તેમણે અત્યાર સુધીમાં ગાયોના લાભાર્થે અને અન્ય સામાજિક કાર્યો માટે 20 હજારથી વધુ પ્રોગ્રામો કર્યા છે. જૂનાગઢ માટે આ ચોથો પદ્મશ્રી એવોર્ડ છે, જે શહેરની સાંસ્કૃતિક વિરાસતને વધુ સમૃદ્ધ બનાવે છે. હાજી રમકડુંને મળેલો આ એવોર્ડ એ દરેક કલાકાર માટે પ્રેરણાસ્ત્રોત છે જેઓ પાયાના સ્તરે રહીને પોતાની કલાની સેવા કરી રહ્યા છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે