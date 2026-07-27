/માંડ માંડ બચ્યા! હકાભા ગઢવીની કાર પાણીમાં ખાબકી, મિત્રોએ કર્યું રેસ્ક્યૂ, Watch Video

છેલ્લા 24 કલાકમાં રાજ્યના 137 તાલુકામાં મેઘ પ્રહાર જોવા મળી છે. સૌથી વધુ વલસાડના કપરાડામાં 3.9 ઈંચ ખાબક્યો વરસાદ તો બનાસકાંઠાના અમીરગઢમાં 3.15 ઈંચ વરસાદ પડ્યો. આ દરમિયાન એક ચોંકાવનારા સમાચાર સામે આવ્યા છે કે લોક સાહિત્યકાર હકાભા ગઢવીની કાર પાણીમાં ખાબકી. આ ઘટના સુરેન્દ્રનગરના બૈસાબગઢ ગામે ઘટી. જો કે રાહતના સમાચાર એ રહ્યા કે અન્ય ગાડીમાં આવતા મિત્રોએ હકાભાનું રેસ્ક્યૂ કર્યું.
દર્શન કરીને પરત ફરતા હતા
મળતી માહિતી મુજબ જાણીતા લોક સાહિત્યકાર હકાભા ગઢવીની કારને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ધ્રાંગધ્રા નજીક પીપળા અને બૈસાબગઢ ગામ વચ્ચે અકસ્માત નડ્યો. તેઓ મિત્રો સાથે બૈસાબગઢ નજીક આવેલા પ્રખ્યાત હિંગળાજ માતાજીના મંદિરે દર્શન માટે ગયા હતા ત્યારે તેમની ફોર્ચ્યુનર કાર રસ્તા કિનારે પાણીમાં ખાબકી. એવી પણ ચર્ચા છે કે રસ્તા પર અચાનક સાપ આડો ઉતરતા તેને બચાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં કાર પર સ્ટિયરિંગ ગૂમાવ્યું અને કાર ખાબકી હતી જો કે તેની સત્તાવાર પુષ્ટિ થઈ નથી.
મિત્રોએ બહાર કાઢ્યા
આ ઘટના ઘટી ત્યારે હકાભાની પાછળ જ મિત્રો બીજી ગાડીમાં આવતા હતા. અકસ્માત સર્જાતા મિત્રએ તાબડતોબ ત્યાં પહોંચીને હકાભા ગઢવીને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢ્યા હતા. હકાભા ગઢવી સુરક્ષિત હોવાના સમાચાર સામે આવતા જ ચાહકોએ રાહતના શ્વાસ લીધા. હકાભા ગઢવીની કાર પાણીમાં ખાબકી હોવાના સમાચાર જેવા વાયરલ થયા કે સ્થાનિકો પણ ત્યાં ભેગા થયા હતા.