Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /માંડ માંડ બચ્યા! હકાભા ગઢવીની કાર પાણીમાં ખાબકી, મિત્રોએ કર્યું રેસ્ક્યૂ, Watch Video

માંડ માંડ બચ્યા! હકાભા ગઢવીની કાર પાણીમાં ખાબકી, મિત્રોએ કર્યું રેસ્ક્યૂ, Watch Video

Hakabha Gadhvi Video: ગુજરાતમાં મેઘરાજાની જબરદસ્ત બેટિંગ વચ્ચે સમાચાર  આવ્યા છે કે લોક સાહિત્યકાર હકાભા ગઢવીની કારને સુરેન્દ્રનગરમાં અકસ્માત થયો. કાર પાણીમાં ખાબકી. મિત્રોની મદદથી હકાભા ગઢવીનું ચમત્કારિક રીતે રેસ્ક્યૂ થયું. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 27, 2026, 09:43 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 09:56 AM IST
માંડ માંડ બચ્યા! હકાભા ગઢવીની કાર પાણીમાં ખાબકી, મિત્રોએ કર્યું રેસ્ક્યૂ, Watch Video
Image Credit: video grab AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Gold Silver Price: ધડાકાભેર ઘટાડા બાદ સોનામાં ફરી તેજી, સવારે જ થયો મોટો ઉછાળો, જાણો
Gold price14 min ago
2
Hakabha Gadhvi21 min ago
3
gujarat rains45 min ago
4
Gujarat Rain Alert1 hr ago
5
Varicose Veins1 hr ago