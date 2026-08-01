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૬૧મા વરસે પણ ધબકતું 'ગાંધીનગર': વાંચો ૬ દાયકાની અનોખી સફર, નાનું છોડવું આજે બન્યું વટવૃક્ષ

Happy Birthday Gandhinagar: સાબરમતીના કિનારે ખુલ્લાં ખેતરો વચ્ચે એક નવી રાજધાનીની પ્રથમ ઈંટ મૂકાઈ. તે દિવસે કદાચ કોઈએ કલ્પના પણ નહોતી કરી હોય કે આ નગર એક દિવસ ગુજરાતની રાજકીય ધબકાર, હરિયાળીનું પ્રતીક અને સુઆયોજિત શહેરી વિકાસનું મોડેલ બનશે. આજે, પોતાની સ્થાપનાના 61 વર્ષ પૂર્ણ કરતાં ગાંધીનગર માત્ર એક પાટનગર નથી; તે ગુજરાતના સ્વાભિમાન, આયોજનશક્તિ અને ભવિષ્યદ્રષ્ટિનું જીવંત પ્રતીક છે.

Written ByKaran Rajput
Published: Aug 01, 2026, 06:31 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 06:31 PM IST
૬૧મા વરસે પણ ધબકતું 'ગાંધીનગર': વાંચો ૬ દાયકાની અનોખી સફર, નાનું છોડવું આજે બન્યું વટવૃક્ષ

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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