/Happy Birthday PM Modi: જ્યારે માત્ર 3 મિનિટ મોડા પડવા પર નરેન્દ્ર મોદીએ માગી લીધી હતી માફી, જાણો કિસ્સો

Happy Birthday PM Modi: આ વાત ગુજરાતની છે અને 35થી 40 વર્ષ જૂની છે. એ સમયે પીએમ નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાત ભાજપમાં મહાસચિવ હતા. નરેન્દ્રભાઈ સંગઠનનું કામ સંભાળતા હતા. વર્ષ 1992માં રાજકોટમાં એક બેઠક હતી અને નરેન્દ્રભાઈને મહાસચિવ હોવાને નાતે બેઠકમાં પહોંચવાનું હતું. એ સમયે આટલા સારા રોડ રસ્તા કે સારી કારો પણ નહોતી. એ સમયે ભાજપાનો દબદબો પણ ન હતો. બેઠકમાં હાજર રહેનારા તમામ લોકો રાતે જ રાજકોટ પહોંચી ગયા હતા. નરેન્દ્રભાઈ વહેલી સવારે ઉઠીને અમદાવાદથી રાજકોટ જવા માટે નીકળી ગયા હતા. એમને પ્લાનિંગ કર્યું હતું કે લેટ નહીં પહોંચીએ એટલે એ સમયથી 10 મીનિટ પહેલાં ચાલી રહ્યાં હતા. આમ છતાં ત્યાં પહોંચતાં પહોંચતાં થોડું લેટ થઈ ગયું.
પીએમ મોદી જ્યારે બેઠકમાં બોલવા ઉભા થયા ત્યારે સૌથી પહેલાં એમને માફી માગી એમને કહ્યું કે હું 3 મીનિટ લેટ પડ્યો છું. આ એક મહાસચિવને નાતે માફી માગવાની જરૂર નહોતી આમ છતાં મોદીએ રાજકોટની એ બેઠકમાં નાના કાર્યકરોની માફી માગી હતી. આમ તેઓ દરેક નાની નાની બાબતોમાં કાળજી રાખતા હતા.
નરેન્દ્ર મોદીની જીવન ગાથા
નરેન્દ્ર દામોદર દાસ મોદીનો જન્મ 17 સપ્ટેમ્બરના રોજ 1950માં ગુજરાતના વડનગરમાં થયો હતો. મોદી જ્યારે 8 વર્ષના હતા ત્યારથી રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના સંપર્કમાં આવ્યા હતા. જેઓ 20 વર્ષની ઉંમરમાં તો આરએસએસના પ્રચારક બની ગયા હતા. તેઓ 1971માં સક્રિય રૂપે RSSમાં જોડાયા બાદ એમને પાછું વળીને ક્યારેય કંઈ જોયું જ નથી. મોદીએ નાનપણમાં વડનગર રેલવે સ્ટેશન પર ચા વેચીને પિતાને મદદ કરી હતી.
1985માં RSSએ નરેન્દ્ર મોદીને ભાજપની કામગીરી સોંપી હતી. 1987માં અમદાવાદ નગરપાલિકામાં ચૂંટણી પ્રચાર સંભાળવાની જવાબદારી એમના ભાગે હતી. આ ચૂંટણીમાં ભાજપે ભારે બહુમતથી જીત મેળવી હતી. આ પછી નરેન્દ્ર મોદીનું કદ વધતું ગયું. 1990માં નરેન્દ્ર મોદીએ લાલકૃષ્ણ અડવાણીની રથયાત્રા અને 1991માં મુરલી મનોહર જોષીની એકતાયાત્રાના આયોજનમાં મદદ કરી હતી.
તેઓ ગુજરાત થઈને દિલ્હી પહોંચ્યા
1995માં નરેન્દ્ર મોદીને ભાજપના રાષ્ટ્રીય સચીવ બનાવાયા હતા અને તેઓ ગુજરાત થઈને દિલ્હી પહોંચ્યા હતા. આ પહેલાં મોદીએ હરિયાણા અને હિમાચલ પ્રદેશમાં ચૂંટણી અભિયાન સંભાળ્યું હતું. જેના એક વર્ષ બાદ જ પાર્ટીએ એમને મહાસચિવ સંગઠનની જવાબદારી સોંપી હતી. 6 વર્ષ સુધી કેન્દ્રીય ટીમમાં કામગીરી કર્યા બાદ ભાજપે એમને ફરી ગુજરાત મોકલી આપ્યા હતા.
કોંગ્રેસના અશ્વિન મહેતાને 14 હજાર મતથી હરાવ્યા
7 ઓક્ટોબર 2001ના દિવસ એમને મુખ્યમંત્રી તરીકે પહેલીવાર શપથ લીધા હતા. રાજકોટમાં એમને વજુભાઈ વાળાની સીટ પરથી કોંગ્રેસના અશ્વિન મહેતાને 14 હજાર મતથી હરાવીને સક્રિય રાજકારણમાં પગ મૂકી દીધો હતો. આ પીએમ મોદીની પહેલી ચૂંટણી હતી. 2014માં નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતના 14માં પ્રધાનમંત્રી બન્યા અને આજદીન સુધી તેઓ આ પદને શોભાયમાન કરી રહ્યાં છે. વર્ષ 2019 અને 2024ની ચૂંટણીમાં પીએમ મોદીએ ભાજપને શાનદાર જીત અપાવી હતી.
મોદી માટે સૌથી મોટી બાબત એ છે કે તેઓ પહેલીવાર ધારાસભ્ય બન્યા તો સીધા ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી બન્યા અને પહેલીવાર સાંસદ બન્યા તો દેશના પ્રધાનમંત્રી બની ગયા......આવતીકાલે પ્રધાનમંત્રી મોદીનો 76મો જન્મદિવસ છે. આ માટે ભાજપે જબરદસ્ત તૈયારીઓ દેશભરમાં કરી છે. ગુજરાતમાં પણ મોટા કાર્યક્રમોનું આયોજન કરાયું છે.