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Happy Birthday PM Modi: જ્યારે માત્ર 3 મિનિટ મોડા પડવા પર નરેન્દ્ર મોદીએ માગી લીધી હતી માફી, જાણો કિસ્સો

PM Modi 76th Birthday : આવતીકાલે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનો જન્મદિવસ છે. પીએમ મોદી માટે કહેવાય છે તેઓ વ્યક્તિગત અને સાર્વજનિક જીવનમાં હંમેશાં પોતાની જાતને અનુસાશિત રાખે છે. પીએમે એકવાર ગુજરાતમાં 3 મીનિટ મીટિંગમાં મોડા પહોંચવા બદલ જાહેરમાં માફી માગી હતી. જાણી લો શું છે આ ઘટના...

Published: Sep 16, 2026, 03:52 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 06:27 PM IST
Happy Birthday PM Modi: જ્યારે માત્ર 3 મિનિટ મોડા પડવા પર નરેન્દ્ર મોદીએ માગી લીધી હતી માફી, જાણો કિસ્સો
Image Credit: પીએમ મોદી 2014માં વારાણસી અને વડોદરાથી સાંસદ બન્યા પણ વડોદરા સીટ ખાલી કરી હતી

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