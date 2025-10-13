મહેસાણામાં 'હર ઘર સ્વદેશી' અભિયાનની ઐસીતૈસી, સરકારી કાર્યક્રમમાં જ જોવા મળ્યા ચાઈનીઝ દીવડા
Mehsana News: પ્રકાશના પર્વ દિવાળી પર ગ્રાહકોમાં 'સ્વદેશી' વસ્તુઓની અપનાવવાનો આગ્રહ કરવામાં આવી રહ્યો છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના "વોકલ ફોર લોકલ" અને આત્મનિર્ભર ભારત"ના આહ્વાનને જનતાએ હૃદયપૂર્વક અપનાવી રહ્યું છે. ત્યારે બીજી તરફ મહેસાણામાં સરકારના 'હર ઘર સ્વદેશી' અભિયાનનું સૂરસૂરિયું થઈ રહ્યું છે.
Mehsana News: દિવાળીના તહેવાર પર એક તરફ સરકાર દ્વારા 'સ્વદેશી' વસ્તુઓની અપનાવવાનો આગ્રહ કરવામાં આવી રહ્યો છે. ત્યાં બીજી તરફ સરકારી તંત્રમાં દિવા તળે અંધારું હોય તેવા કિસ્સો સામે આવ્યો છે. મહેસાણામાં ભજન સંધ્યાના સરકારી કાર્યક્રમમાં આત્મનિર્ભરનો નારો ભૂલાયો છે. સરકારી કાર્યક્રમમાં જ બહેનોએ હાથમાં મેડ ઈન ચાઈના લખેલા દીવડા સાથે કરી આરતી કરતી જોવા મળી રહી છે.
હર ઘર સ્વદેશી અભિયાનનું સૂરસૂરિયું
સરકાર હંમેશા લોકલ ફોર વોકલને પ્રોત્સાહન આપે છે અને ખાસ કરીને હાલ દિવાળીના તહેવારો નજીક છે ત્યારે લોકોને સ્વદેશી ચીજોનો ઉપયોગ કરવા અને સ્વદેશી ચીજોની ખરીદી કરવા માટે આગ્રહ કરાય છે. ત્યારે વિસનગરમાં ભજન સંધ્યા કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. આ સરકારી કાર્યક્રમમાં જ મેક ઈન ઈન્ડિયાનો નારો ભૂલાયો હોય તેવું નજરે પડી રહ્યું છે. ભજન સંધ્યામાં ભવ્ય સામૂહિક આરતીનું આયોજન કરાયું હતું. નવાઇની વાત તો એ છે કે આ કાર્યક્રમમાં સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલ પણ હાજર હતા.
સરકારના કાર્યક્રમમાં જ ચાઇનીઝ દિવડા
આ કાર્યક્રમમાં 305 ભજન મંડળીઓની 11000 બહેનો હાજર રહી હતી અને દરેક મહિલાના હાથમાં ઇલેક્ટ્રિક ચાઇનીઝ દીવા આપવામાં આવ્યા હતા. ઇલેક્ટ્રિક દીવા નીચે Made in China લખેલું પણ જોવા મળ્યું છે. ત્યારે સરકારનો નારો મેક ઇન ઈન્ડિયા, સરકારના કાર્યક્રમમાં જ ફેલ થતો જોવા મળી રહ્યો છે. સરકારી કાર્યક્રમમાં જ ચાઇનીઝ દિવડાથી સામુહિક આરતી કરવામાં આવી હતી. સરકારના કાર્યક્રમમાં જ ચાઇનીઝ દિવડાનો ઉપયોગ કરાયો હતો.
સરકારનો નારો, સરકારના કાર્યક્રમમાં જ ફેલ
આ કાર્યક્રમમાં ચાઇનીઝ દીવાની જગ્યાએ મીણબત્તી કે માટીના કોડિયા પણ વાપરી શકાયા હોત પણ સરકારી તંત્રએ ચાઇનીઝ દીવા લાવીને કાર્યક્રમનો ફિયાસ્કો કરી નાંખ્યો હતો. અધિકારીઓ આ કાર્યક્રમમાં ચાઇનીઝ દીવાની જગ્યાએ મીણબત્તી કે માટીના કોડિયા પણ વાપરી શકાત જેથી ગૃહ ઉદ્યોગની મીણબત્તી કે માટીના કોડિયાથી લોકોને રોજગારી મળી હોત પરંતુ સ્થાનિકોને રોજગારીની જગ્યાએ હજારો ચાઇનીઝ દીવડા ઉપયોગમાં લેવાયા હતા. ત્યારે પ્રશ્નો ઉભા થાય છે કે, શું આ રીતે સફળ બનાવીશું હર ઘર સ્વદેશી અભિયાન ?
