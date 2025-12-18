આજની મોટી ખબર : હાર્દિક પટેલ સહિત તમામ આરોપીઓનો રાજદ્રોહ કેસમાંથી થયો છુટકારો
Hardik Patel : હાર્દિક પટેલ, અલ્પેશ કથિરીયાને રાજદ્રોહના કેસમાંથી મળી મૂકતી:સુરત સેશન્સ કોર્ટે રાજ્ય સરકારની કેસ પરત ખેંચવાની અરજી ગ્રાહ્ય રાખી
Surat News : રાજદ્રોહ કેસમાંથી હાર્દિક પટેલ સહિત તમામ આરોપીઓનો છુટકારો થયો છે. સરકાર તરફે આપેલ અરજી અનુસંધાને હાર્દિક પટેલ સહિત અન્ય અલ્પેશ કથીરીયા, વિપુલ દેસાઈ, ચિરાગ દેસાઈ વિરુદ્ધ અમરોલી પોલીસ સ્ટેશનમાં નોધાયેલ રાજદ્રોહ કેસ પરત ખેંચવાના નિર્ણયને સુરત સેશન્સ કોર્ટે મંજૂરી આપી છે. કોર્ટે હાર્દિક પટેલ સહિતના લોકોને રાજદ્રોહ કેસના તહોમતમાંથી મુક્ત કર્યા છે.
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, એક સમયે પાટીદાર આંદોલન સમયે હાર્દિક પટેલ, અલ્પેશ કથીરિયા, વિપુલ દેસાઈ અને ચિરાગ દેસાઈ પર થયેલા રાજદ્રોહના કેસમાંથી તેઓને મુક્તિ મળી છે. સુરતના અમરોલી પોલીસ સ્ટેશનમાં આ કેસને પરત ખેંચવા માટે સરકાર તરફથી અરજી કરવામાં આવી હતી. જેને સુરત સેશન્સ કોર્ટ દ્વારા ગ્રાહ્ય રાખવામાં આવી છે.
ત્યારે હવે હાર્દિક પટેલ, અલ્પેશ કથીરિયા, વિપુલ દેસાઈ અને ચિરાગ દેસાઈને વર્ષો જૂના રાજદ્રોહ કેસમાં છુટકારો થયો છે. વકીલ યશવંતસિંહ વાળાએ આ માહિતી આપી છે.
(વધુ માહિતી અપડેટ થઈ રહી છે)
