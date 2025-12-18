Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

આજની મોટી ખબર : હાર્દિક પટેલ સહિત તમામ આરોપીઓનો રાજદ્રોહ કેસમાંથી થયો છુટકારો

Hardik Patel : હાર્દિક પટેલ, અલ્પેશ કથિરીયાને રાજદ્રોહના કેસમાંથી મળી મૂકતી:સુરત સેશન્સ કોર્ટે રાજ્ય સરકારની કેસ પરત ખેંચવાની અરજી ગ્રાહ્ય રાખી

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Dec 18, 2025, 07:30 PM IST

Trending Photos

આજની મોટી ખબર : હાર્દિક પટેલ સહિત તમામ આરોપીઓનો રાજદ્રોહ કેસમાંથી થયો છુટકારો

Surat News : રાજદ્રોહ કેસમાંથી હાર્દિક પટેલ સહિત તમામ આરોપીઓનો છુટકારો થયો છે. સરકાર તરફે આપેલ અરજી અનુસંધાને હાર્દિક પટેલ સહિત અન્ય અલ્પેશ કથીરીયા, વિપુલ દેસાઈ, ચિરાગ દેસાઈ વિરુદ્ધ અમરોલી પોલીસ સ્ટેશનમાં નોધાયેલ રાજદ્રોહ કેસ પરત ખેંચવાના નિર્ણયને સુરત સેશન્સ કોર્ટે મંજૂરી આપી છે. કોર્ટે હાર્દિક પટેલ સહિતના લોકોને રાજદ્રોહ કેસના તહોમતમાંથી મુક્ત કર્યા છે.  

પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, એક સમયે પાટીદાર આંદોલન સમયે હાર્દિક પટેલ, અલ્પેશ કથીરિયા, વિપુલ દેસાઈ અને ચિરાગ દેસાઈ પર થયેલા રાજદ્રોહના કેસમાંથી તેઓને મુક્તિ મળી છે. સુરતના અમરોલી પોલીસ સ્ટેશનમાં આ કેસને પરત ખેંચવા માટે સરકાર તરફથી અરજી કરવામાં આવી હતી. જેને સુરત સેશન્સ કોર્ટ દ્વારા ગ્રાહ્ય રાખવામાં આવી છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

ત્યારે હવે હાર્દિક પટેલ, અલ્પેશ કથીરિયા, વિપુલ દેસાઈ અને ચિરાગ દેસાઈને વર્ષો જૂના રાજદ્રોહ કેસમાં છુટકારો થયો છે. વકીલ યશવંતસિંહ વાળાએ આ માહિતી આપી છે. 

(વધુ માહિતી અપડેટ થઈ રહી છે)

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
sedition caseHardik PatelAlpesh Kathiriyaહાર્દિક પટેલઅલ્પેશ કથીરિયારાજદ્રોહ કેસ

Trending news