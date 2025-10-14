આ ચાર કોંગ્રેસી મંત્રીપદની લ્હાયમાં ભાજપમાં આવ્યા હતા, ભાજપ ઠેંગો બતાવશે કે ખુરશી પર બેસાડશે
Who Will Become Gujarat Minister : કોંગ્રેસનો વરંડો ઠેકીને લીલીપેનથી સહી કરવાના અભરખા રાખવા કોંગ્રેસમાંથી ભાજપમાં આવેલા આ ધારાસભ્યો મંત્રી બનશે ખરા
Trending Photos
Gujarat Cabinet Reshuffle : ગુજરાતની રાજનીતિમાં મોટી ખબર એ છે કે, ધનતેરસની આસપાસમાં મંત્રીમંડળનું વિસ્તરણ થવા જઈ રહ્યું છે, અને આના પર સૌની નજર ટકેલી છે. કોંગ્રેસ છોડીને 'કમળ' પકડનારા ચાર દિગ્ગજ નેતાઓ - હાર્દિક પટેલ, અલ્પેશ ઠાકોર, સી. જે. ચાવડા અને અર્જુન મોઢવાડિયા - ને લીલીપેનથી સહી કરવાના સપનાં ફરી જીવંત થયા છે.
કોને મળી શકે છે તક?
અર્જુન મોઢવાડિયા અને સી. જે. ચાવડા:
તાજેતરમાં જ કોંગ્રેસમાંથી ભાજપમાં આવેલા અને પેટાચૂંટણીમાં વિજય મેળવનાર અર્જુન મોઢવાડિયા અને સી. જે. ચાવડાનું નામ મોખરે છે. મોઢવાડિયા સૌરાષ્ટ્રના એક મોટા અને અનુભવી નેતા છે. જ્યારે સી. જે. ચાવડા ઉત્તર ગુજરાતમાં ક્ષત્રિય સમાજના પ્રતિનિધિ તરીકે જાણીતા છે. ભાજપ આ બંનેને મંત્રી પદ આપીને તેમના અનુભવનો લાભ લેવા અને સ્થાનિક રાજકીય સમીકરણો સંતુલિત કરવા માંગશે. તાત્કાલિક પક્ષપલટો કર્યા બાદ જ મંત્રીપદ મળે તો તેને એક મોટો સંકેત માનવામાં આવશે. જોકે, હાલમાં આ બંનેના નામ ચાલી રહ્યાં નથી. એટલે એ જોવું રહ્યું કે આ બંને નેતાઓને ભાજપ મંત્રીપદની લાલચ આપી પક્ષપલટો કરી લઈ તો આવી છે પણ એમને મંત્રીપદ મળશે કે નહીં એ સૌથી મોટો સવાલ છે.
હાર્દિક પટેલ અને અલ્પેશ ઠાકોર:
પાટીદાર નેતા હાર્દિક પટેલ અને ઓબીસી નેતા અલ્પેશ ઠાકોર છેલ્લા લાંબા સમયથી મંત્રી પદની રાહ જોઈ રહ્યા છે. આ બંને યુવા નેતાઓને સરકારમાં સ્થાન આપીને ભાજપ આગામી ચૂંટણીઓ માટે યુવા અને જ્ઞાતિ સમીકરણો સાધવાનો પ્રયાસ કરી શકે છે. જોકે, ભાજપના આંતરિક વરિષ્ઠ નેતાઓની દાવેદારી પણ મજબૂત હોવાથી આ બંનેમાંથી કોઈ એકને તક મળે કે ન પણ મળે, તે અંગે સસ્પેન્સ જળવાયેલો છે. અલ્પેશ ઠાકોર અને હાર્દિક પટેલ એક સમયે ફાયરબ્રાન્ડ નેતા ગણાતા હતા પણ હાલમાં મંત્રીપદની લાલચમાં બંને નેતાઓએ ચૂપકીદી સાધી લીધી છે. બંનેને આશા છે કે સરકારમાં પદ મળશે. અલ્પેશ ઠાકોરે તો ફરી સક્રિય થઈને નેતાઓ સાથે ફરવા લાગ્યા છે. હાર્દિક પટેલની થોડા દિવસો પહેલાં સોશિયલ મીડિયામાં સ્ટેટસ પણ હાર્દિક ચૂપ નહીં રહે એ બતાવી રહ્યાં છે.
જોકે, જે નવા મંત્રીઓના નામની ચર્ચા થઈ રહી છે, તેમાં અલ્પેશ ઠાકોર અને અર્જુન મોઢવાડિયાના નામ સામેલ છે. જોકે, હાર્દિક પટેલનું નામ દૂર દૂર સુધી ચર્ચામાં નથી. ચર્ચા છે કે, થોડા સમય પહેલા હાર્દિક પટેલે સરકાર સામે કરેલી બગાવત પણ આ માટે કારણભૂત હોઈ શકે છે. જોકે, સીજે ચાવડાના મંત્રીપદ અંગે કોઈ ચર્ચા નથી.
ભાજપ સામેનો પડકાર:
મંત્રીમંડળના વિસ્તરણમાં ભાજપને મોટો પડકાર એ છે કે આ પક્ષપલટુ નેતાઓને સ્થાન આપતાં, જુના અને વફાદાર ધારાસભ્યોને નારાજ ન કરવા. ભાજપને પ્રાદેશિક, જાતિગત અને વરિષ્ઠતાના તમામ સમીકરણોને સંતુલિત કરીને કેબિનેટમાં ફેરફાર કરવા પડશે. ભાજપ જૂના કોંગ્રેસી નેતાઓને મંત્રી મંડળમાં રવાના કરી શકે છે.
બે દિવસ પછી થનારા વિસ્તરણમાં આ ચારેયમાંથી કેટલા નેતાઓ મંત્રી પદની શપથ લે છે, તે જોવું રસપ્રદ રહેશે. પક્ષપલટો કરનારા નેતાઓ માટે આ વિસ્તરણ એક અગ્નિપરીક્ષા સમાન છે, જે નક્કી કરશે કે તેમનો 'હાથ' છોડીને 'કમળ' પકડવાનો નિર્ણય કેટલો સફળ સાબિત થાય છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે