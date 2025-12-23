હર્ષ સંઘવીની પોલીસ ઓફિસરોને ટકોર : નવી વસ્તુઓ શીખવા માટે ઈગો બહાર મૂકીને આવવું પડશે
Gujarat Police Crime Conferene : ગાંધીનગરમાં બે દિવસીય રાજ્યસ્તરીય ક્રાઈમ કોન્ફરન્સ. ગુજરાતમાં કાયદો-વ્યવસ્થાની હાલની સ્થિતિ, પડકારો અને ભવિષ્યની રણનીતિઓ અંગે વિગતવાર ચર્ચા થશે
Trending Photos
Gandhinagar News : ગાંધીનગરના સ્વર્ણિમ સંકુલ ખાતે બે દિવસીય રાજ્યસ્તરીય ક્રાઈમ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. રાજ્યમાં કાયદો-વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિ અને નવા સમયના પડાકરોની વ્યાપક સમીક્ષા કરવામાં આવશે. ત્યારે ક્રાઈમ કોન્ફરન્સમાં નાયબ મુખ્યમંત્રીએ પોલીસ અધિકારીઓને ટકોર કરી હતી. કાર્યક્રમમાં હર્ષ સંઘવીએ તમામ પોલીસ અધિકારીઓને મોબાઈલ બહાર મૂકાવડાવ્યા હતા.
મોબાઈલ બહાર મૂકાવડાવ્યા
નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ પોલીસ અધિકારીઓને મોબાઈલ બહાર મૂકવાની સૂચના આપી હતી. જેથી તમામ સિનિયર IPS અધિકારીઓએ પોતાની ગાડીઓ બોલાવીને મોબાઈલ બહાર મૂકાવ્યા હતા. જો કે, કોન્ફરન્સ બહાર મોબાઈલ મુકવાની વ્યવસ્થા હતી. પણ ત્યાં બહાર પોતાનો મોબાઈલ મુકવાના બદલે અધિકારીઓએ પોતાની ગાડી બોલાવીને ગાડીમાં જ પોતાના મોબાઈલ મુક્યા હતા.
હર્ષ સંઘવીની ટકોર
હર્ષ સંઘવીએ કહ્યું હતું કે, બધા જ અનુભવી પોલીસ અધિકારીઓ છે. પરંતુ એ જરૂરી નથી કે તમે જે કરો છો તે જ બેસ્ટ છે. તમારા કરતા અન્ય જિલ્લામાં પણ પોલીસની કામગીરી સારી થતી હશે. અન્યોની સારી વસ્તુઓ આપડે શીખવાની છે. નવી વસ્તુઓ શીખવા માટે ઈગો બહાર મૂકીને આવવું પડશે. પોલીસ અધિકારીઓને સૂચના છે કે પોતાનાં મોબાઈલ ફોન બહાર મૂકીને આવે. બધા જ પોલીસ અધિકારીઓ પાસે બધી જ આવડત હોય તે જરૂરી નથી. વર્દી પહેરી છે પણ વર્દી બહાર મૂકીને બધાના નવા વિચારો આવકારીએ.
ક્રાઈમ કોન્ફરન્સમાં રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા, સાયબર ક્રાઈમ સામેની કાર્યવાહી, નશાના દુષણ સામે ઝીરો ટોલરન્સની નીતિ, તેમજ ગુનાખોરી રોકવા માટેની બેસ્ટ પ્રેક્ટિસના વિવિધ મોડલ રજૂ કરવામાં આવશે. ‘વિકસિત ભારત–2047’ના લક્ષ્યમાં ગુજરાત પોલીસની ભૂમિકા શું હોવી જોઈએ તે અંગે પણ ઊંડાણપૂર્વક વિચાર-વિમર્શ કરવામાં આવશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે