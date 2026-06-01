/હર્ષ સંઘવીની સ્પષ્ટ વાત: મારી ટીમમાં જોડાવવું હોય તો આ કાબેલિયત અને પ્રાયોરિટી જોઈશે

Harsh Sanghavi Speech SPIPA: ગુજરાતના ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવી એ સોશિયલ મીડિયા પર સૌથી સક્રિય મંત્રી છે. સોશિયલ મીડિયા પર એક્ટિવ રહીને સામાન્ય નાગરિકોની ફરિયાદો સાંભળવી અને પળવારમાં તેનો ઉકેલ લાવવાની તેમની કાર્યશૈલી તેમને સાચા અર્થમાં પ્રજાના પ્રતિનિધિ બનાવે છે. આ હર્ષ સંઘવી દ્વારા આજે કરાયેલી કેટલીક ટકોર સામાન્ય માણસને પણ એટલી જ લાગુ પડે છે. નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીની અધ્યક્ષતામાં યુપીએસસી સિવિલ સર્વિસીસ પરીક્ષા-૨૦૨૫માં સફળતા મેળવનાર ગુજરાતના 35 યુવા ઉમેદવારોનો સન્માન સમારોહ યોજાયો હતો.
નાયબ મુખ્યમંત્રીએ નવા અધિકારીઓને કરી ટકોર
આ કાર્યક્રમમાં હાજર રહેવાની સાથે પ્રવચન આપતાં જ નાયબ મુખ્યમંત્રીએ નવા અધિકારીઓને ટકોર કરી હતી કે તમે અધિકારી બન્યા છો તો તમારા માતા પિતાને આભારી છે. અધિકારી બન્યા બાદ ભવિષ્યમાં પણ ગરીબ અને ગામડાના માતા પિતાથી શરમ અનુભવતા નહિ. જો શરમ અનુભવશો તો ક્યારેય સફળ નહી થઈ શકો. માતા પિતાને પ્રેમ અને વિશ્વાસથી વધુ કઈ ન હોય શકે. હું મારી ટીમ સિલેક્ટ કરું ત્યારે એક બાબત જરૂર જોવું છું. જે પોતાના માતા પિતાને માન સન્માન ન આપતા હોય એ મારી ટીમમાં ક્યારેય હોતા નથી. જે પોતાના માતા પિતાનો ન થયો હોય તે આપડો તો શું થાય.
નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ આ કાર્યક્રમમાં 2025 યુપીએસસી ઉત્તીર્ણ ગુજરાતના ઉમેદવારોને શુભકામના આપી હતી. જેઓએ પોતાના વક્તવ્યમાં જણાવ્યું હતું કે, એક સમય એવો હતો જ્યારે યુપીએસસીની આખી યાદીમાં કોઈ એકાદ ગુજરાતીનું નામ ભાગ્યે જ જોવા મળતું પરંતુ, ગુજરાતના તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી અને દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના દૂરંદેશી નેતૃત્વના પરીણામે આજે 35 ઉમેદવારોએ આ પરીક્ષા પાસ કરી છે. તેમના કાર્યકાળમાં જ સ્પિપાને વિશેષ મહત્વ આપી અનેક જરૂરી બદલાવ કરવામાં આવ્યા હતા. તેમણે 15-20 વર્ષ પહેલાં જે વિઝન રાખ્યું હતું, તેના પરીણામે આજે કોઈપણ રાજ્ય સરકાર દ્વારા ચાલતી સંસ્થાઓમાં સૌથી વધુ એટલે કે 35 ઉમેદવારો એક જ વર્ષમાં પાસ થયા છે.
કપડાં કડક થાય પણ સ્વભાવ કડક ન કરતા
જે રાજ્યોમાંથી આઈએએસ આવે છે તે રાજ્યોમાં પણ આવી વ્યવસ્થા નથી જે અત્યારે ગુજરાતમાં છે. અધિકારીમાં કોઈ પણ જીગ્નેશ છે ? નથી કોઈ. ગામમાં જીગલો અધિકારી બને તો જીગ્નેશભાઈ બની જાય છે. કપડાં કડક થાય પણ સ્વભાવ કડક ન કરતા. સૌથી કઠીન પરીક્ષા તમે પાસ કરી છે, જમીનથી બે ફૂટ ઉંચા થઈ જશો તો સમાજની સાચી સમસ્યા નહીં જાણી શકો.
ઓફિસર થઈને એસીમાં ન બેસતા ફિલ્ડમાં જશો તો સાચી હકીકત જાણવા મળશે. આઈપીએસ ફિલ્ડમાં જઈને સિનિયર ઓફિસર કરતા કોન્સ્ટેબલને મળજો તો સાચી હકીકત ખબર મળશે. જીઆર ના ચાર મતલબ નીકળશે. જીઆર ને નકારાત્મક રીતે લેશો તો કોઈને મદદ નહીં કરી શકે. જીઆર વ્યક્તિ ના સ્વભાવ પ્રમાણે અલગ અલગ નીકળતા હોય છે. ઉમેદવારોની ટ્રેનિંગ અને એક વર્ષના (અજમાયી) પિરિયડને જીવનના સૌથી મહત્વના દિવસો ગણાવતા તેમણે કહ્યું કે, સિલેબસ પૂરો થાય પછી જ સાચી સામાજિક સમસ્યાઓ શરૂ થાય છે. આ દિવસોમાં તમામ અધિકારીઓને છેવાડાના નાગરીકની મૂળ સમસ્યા સુધી પહોંચી, તેની પરિસ્થિતિ સમજી તેનો સાચો ઉકેલ લાવવાની દિશામાં કામગીરી કરવા જણાવ્યું હતું.
સિવિલ સર્વિસ એ સ્ટેટસ નહીં પણ જનતાની ‘સેવા’ કરવાનું સાધન
સ્પિપાના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અને સામાન્ય વહીવટ વિભાગના અધિક મુખ્ય સચિવ અંજુ શર્માએ સફળ ઉમેદવારોને આપણા 'નવા સહકર્મીઓ' તરીકે આવકારી કહ્યું હતુ કે, સિવિલ સર્વિસીસ એ માત્ર કરિયર કે સ્ટેટસ મેળવવાનું માધ્યમ નથી, પરંતુ તે નાગરિકોની ‘સેવા’ કરવાનું સાધન છે. ઘણા લોકો યુપીએસસી પાસ કરવાને જ જીવનનો અંતિમ ધ્યેય માની લે છે, પરંતુ વાસ્તવમાં આ અંત નથી પણ એક નવી શરૂઆત છે. સિવિલ સર્વિસના માધ્યમથી ઉમેદવારોએ જીવનના આગામી 30 થી 35 વર્ષ દેશ અને સમાજની સેવામાં આપવાના છે.
ઉમેદવારોને માર્ગદર્શન આપતા તેમણે કહ્યું કે, ઉમેદવારોએ શાસક કે નિયમનકાર બનવાને બદલે જનતાના સેવક બનીને તેમની તકલીફો અને કાર્યોને સરળતાથી પૂર્ણ કરવામાં મદદરૂપ બનવું જોઈએ. વડાપ્રધાનશ્રી તમામ સિવિલ સર્વન્ટ્સને 'નવા ભારતના ઘડવૈયા' તરીકે જુએ છે. ઉમેદવારોને દેશ અને સમાજમાં સકારાત્મક બદલાવ લાવવાની અને વિકાસના કાર્યોમાં યોગદાન આપવાની આ એક ઉત્તમ તક મળી છે.
ગાંધીનગરમાં ખુલશે નવું સેન્ટર
આ કાર્યક્રમમાં સ્પીપાના ડિરેક્ટર જનરલ હરિત શુક્લાએ સ્વાગત ઉદ્દબોધન કરતા જણાવ્યુ કે, સ્પીપામાંથી અત્યર સુધીમાં કુલ 348 ઉમેદવારે યુપીએસસી (UPSC) સિવિલ સર્વિસીસની પરીક્ષા પાસ કરી છે. આગામી સમયમાં રાજ્ય સરકારની સહાયથી ગાંધીનગર ખાતે વધુ એક સેન્ટર પણ ખોલવામાં આવશે તેમ તેમણે જણાવ્યું હતું.
અધિકારી બન્યા પછી પણ સ્વભાવમાં નમ્રતા રાખવા અપીલ કરતાં તેમણે કહ્યું હતુ કે, તમે જીવનમાં ગમે તેટલી પ્રગતિ કરો પરંતુ તમારા મુળને કદી ન ભૂલતાં. જે વ્યક્તિ જમીન સાથે જોડાઈને ચાલશે તેને જીવનમાં ક્યારેય વાંધો નહીં આવે. નામ અને સ્તરમાં માન વધવાની સાથે લોકોના દિલમાં જે પ્રેમ છે તે ઓછો ન થાય તે રીતે કામ કરવા નાયબ મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું હતું.