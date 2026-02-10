હર્ષ સંઘવીનો હુંકાર : ગુજરાતના અપરાધીઓ સામે ટાંટિયાતોડ સર્વિસ ચાલુ જ રહેશે!
Harsh Sanghvi : બહેન-દીકરીઓના દુષ્કર્મીઓ અને અપરાધીઓ સામે નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ આક્રમક વલણ ચાલુ રાખવાનો કર્યો હુંકાર કર્યો. તેઓએ કહ્યું, આરોપીઓની ટાંટિયાતોડ સર્વિસ ચાલુ રહેશે
Ahmedabad News : ગુજરાતની બહેન-દીકરીઓના દુષ્કર્મીઓ અને અપરાધીઓ સામે નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ આક્રમક વલણ ચાલુ રાખવાનો હુંકાર કર્યો છે. સાથે જ તેમણે એ પણ સંકેત આપ્યો છે કે ગંભીર ગુનાઓના આરોપીઓની ટાંટિયાતોડ સર્વિસ ચાલુ રહેશે. જી હા, અપરાધીઓ
સુધરી જાય નહીં તો ગુજરાતની પોલીસ તેમની ટાંટિયાતોડ સર્વિસ કરવાનો એક પણ મોકો નહી ચૂકે. Z કલાક સાથેની ખાસ વાતચીતમાં ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રીએ ગુજરાતના આવા અનેક સળગતા મુદ્દાઓ પર ખુલીને વાત કરી. Z 24 કલાકના ‘સિટીઝ ઓફ ટુમોરો’ કાર્યક્રમમં હર્ષ સંઘવીએ મહત્વની વાત કરી.
અમદાવાદના એસજી હાઈવે પર કટ બંધ કરવાના મુદ્દે નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ ZEE 24 કલાક સાથેની એક્સક્લુઝિવ વાતચીતમાં મોટું નિવેદન આપ્યું છે. ઝી 24 કલાકના એડિટર દીક્ષિત સોની સાથેની વાતચીતમાં તેમણે કહ્યું કે, ટ્રાફિકથી મુક્તિ મેળવવા કટ બંધ કરવા જરૂરી છે અને કટ બંધ નહીં કરીએ તો ટ્રાફિક હળવો નહીં થાય. તેમણે સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે લોકોને ટ્રાફિકથી રાહત જોઈએ છે અને કટ પણ ખુલ્લા રાખવા છે તો આ બંને વાત શક્ય નહીં બની શકે. એટલે કે, ગુજરાતના સૌથી મોટા શહેરના ટ્રાફિકને સુચારુ રૂપે ચલાવવા માટે કટ મૂકવા જરૂરી છે.
નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ હત્યારાઓ અને ગૌહત્યારાઓ સામે થઈ રહેલી કડક કાર્યવાહી મુદ્દે જવાબ આપતાં કહ્યું કે, કડક સજા મુદ્દે ગુજરાત આખા દેશમાં સૌથી આગળ છે. 1 વર્ષમાં ગુજરાત પોલીસે 15થી 17 ગૌહત્યારાઓને કાયમ માટે જેલમાં બંધ કરી દીધા છે. આ પ્રકારની
કાર્યવાહી કરવામાં સમગ્ર દેશમાં ગુજરાત સૌથી આગળ છે.
આ સાથે જ તેમણે કહ્યું કે, ધંધુકાના કિશન ભરવાડની હત્યાનો મુખ્ય આરોપી જેલમાં જ છે અને તેમની હત્યાના આરોપીને પણ ઝડપથી સજા મળશે. કોર્ટમાં 60 ટકા જેટલા સાક્ષીઓને તપાસી લેવામાં આવ્યા છે અને હત્યારાઓને એવી સજા આપવામાં આવશે કે ગુજરાતના દરેક યુવાનોના મનને શાંતિ મળે.
આ ઉપરાંત ગુજરાતમાં નજીકના સમયમાં જ આવી રહેલી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી અંગે હર્ષ સંઘવીએ ZEE 24 કલાક સાથેની એક્સક્લુઝિવ વાતચીતમાં મોટું નિવેદન આપ્યું છે. ગુજરાતમાં ત્રીજી પાર્ટી પગપેસારો કરી રહી છે તે અંગેના સવાલમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ કહ્યું કે, ભારતીય જનતા પાર્ટી અને ગુજરાતની જનતા વિશ્વનું સૌથી મોટું સંયુક્ત કુટુંબ છે. અને ભાજપના કાર્યકરો લોકો વચ્ચે રહીને રાત-દિવસ કામ કરનારા લોકો છે. ભાજપના શાસનમાં ગુજરાતના પ્રત્યેક વિસ્તારનો અને પ્રત્યેક સમાજનો વિકાસ થયો હોવાનું કહીને તેમણે વિશ્વાસ
વ્યક્ત કર્યો કે, આવનારા સમયમાં પણ વિકાસનાં અદભુત કામો થશે. સાથે જ વિપક્ષ પર નિશાન સાધતાં કહ્યું કે, ભાજપના કાર્યકરો ફક્ત ઈલેક્શન ટુરિઝમ માટે નથી નીકળતા.
