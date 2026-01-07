Prev
ગુજરાતની આ હોસ્પિટલના ડોક્ટરની ગંભીર બેદરકારી; ઓપરેશન બાદ સગીરાના પેટમાં કોટન રહી જતાં મોત

Vadodara News: વડોદરાની હર્ષિલ હોસ્પિટલ ના ડોક્ટર વિજયસિંહ ની ગંભીર બેદરકારી. સગીરાના ઓપરેશન દરમિયાન પેટમાં કોટન રહી ગયું. મકરપુરા જીઆઇડીસી રોડ પર રહેતા પરિવારની 16 વર્ષીય સગીરાનું ઓપરેશન કરવામાં આવ્યું હતું. ઓક્ટોબર મહિનામાં સર્જરી કરાવી ત્રણ મહિના બાદ સગીરાનું મોત થયું. 16 વર્ષીય સંજના હિતેશભાઈ વાઘેલા ધોરણ 12 માં કરતી હતી અભ્યાસ. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 07, 2026, 09:34 AM IST

Vadodara News: સંસ્કારી નગરી વડોદરામાં મેડિકલ જગતને લાંછન લગાડતી એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. શહેરના મકરપુરા જીઆઈડીસી રોડ પર રહેતા એક મધ્યમવર્ગીય પરિવારની 16 વર્ષીય દીકરીએ ડોક્ટરની ગંભીર બેદરકારીના કારણે પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો છે. ઓપરેશન દરમિયાન પેટમાં કોટન રહી જવાને કારણે ત્રણ મહિનાની પીડા બાદ સગીરાનું કરુણ મોત નીપજ્યું છે.

શું છે સમગ્ર ઘટના?
વડોદરાના મકરપુરા જીઆઈડીસી રોડ પર રહેતા હિતેશભાઈ વાઘેલાની 16 વર્ષીય પુત્રી સંજના વાઘેલા, જે ધોરણ 12માં અભ્યાસ કરતી હતી, તેને ઓક્ટોબર મહિનામાં અચાનક પેટમાં દુખાવો ઉપડ્યો હતો. પરિવાર તેને સારવાર માટે શહેરની હર્ષિલ હોસ્પિટલ ખાતે લઈ ગયો હતો. ત્યાં ફરજ પરના ડોક્ટર વિજયસિંહ દ્વારા નિદાન કર્યા બાદ સંજનાનું ઓપરેશન કરવામાં આવ્યું હતું.

ત્રણ મહિનાની પીડા અને નિદાનમાં મોટો ખુલાસો
ઓપરેશન બાદ સંજનાને ઘરે લાવવામાં આવી હતી, પરંતુ તેને સતત પેટમાં દુખાવો થતો રહ્યો હતો. લાંબા સમય સુધી તકલીફ રહેતા પરિવારે અન્ય હોસ્પિટલમાં સંજનાનું નિદાન કરાવવાનું નક્કી કર્યું. જ્યારે અન્ય હોસ્પિટલમાં સંજનાનો MRI રિપોર્ટ કરાવવામાં આવ્યો, ત્યારે ચોંકાવનારી હકીકત સામે આવી હતી. રિપોર્ટમાં સ્પષ્ટ જણાયું હતું કે અગાઉના ઓપરેશન દરમિયાન ડોક્ટરની બેદરકારીને કારણે સંજનાના પેટમાં કોટન રહી ગયું હતું.

હોસ્પિટલની બેદરકારીએ લીધો આશાસ્પદ વિદ્યાર્થિનીનો જીવ
આ ગંભીર ભૂલને કારણે સંજનાની તબિયત દિન-પ્રતિદિન લથડતી ગઈ અને આખરે ત્રણ મહિનાના અસહ્ય સંઘર્ષ બાદ તેણે જીવ ગુમાવ્યો. ધોરણ ૧૨માં અભ્યાસ કરતી અને ઉજ્જવળ ભવિષ્યના સપના જોતી દીકરીના મોતથી વાઘેલા પરિવાર પર આભ તૂટી પડ્યું છે.

પોલીસ ફરિયાદ અને ન્યાયની માંગ
આ મામલે સગીરાના પિતા હિતેશભાઈ વાઘેલાએ હર્ષિલ હોસ્પિટલના ડોક્ટર વિજયસિંહ વિરુદ્ધ કપુરાઈ પોલીસ મથકમાં લેખિત ફરિયાદ નોંધાવી છે. પરિવારે આક્ષેપ કર્યો છે કે ડોક્ટરની ઘોર બેદરકારીના કારણે જ તેમની દીકરીનું મોત થયું છે. પોલીસે હાલ આ મામલે તપાસ હાથ ધરી છે અને તબીબી પુરાવાઓના આધારે આગળની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

gujaratVadodaraHarshal HospitalsurgeonForgets Cotton16 year old GirlSanjana's StomachSanjana's Stomach Diessurgery

