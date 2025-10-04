Prev
ગુજરાતમાં કફ સિરપના ઉપયોગને લઈને છુટ્યા તપાસના આદેશ, રાજસ્થાનમાં 11 બાળકોના મોત બાદ મોટું એક્શન

Cough Syrup Death : મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાનમાં કફ સિરપે લીધો 11 બાળકોનો જીવ... કેન્દ્રની એડવાઈઝરી બાદ મધ્યપ્રદેશ સરકારે સિરપ પર લગાવ્યો પ્રતિબંધ.. તો રાજ્યના આરોગ્ય વિભાગે પણ આપ્યા તપાસના આદેશ..  

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Oct 04, 2025, 03:27 PM IST

Gandhinagar News : પ્રતિબંધિત કફ સિરપ પીવાથી મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાનમાં 11 બાળકોના મોત થયા છે. ત્યારે આ બાબતને ગુજરાત સરકારના આરોગ્ય વિભાગે ગંભીરતાથી લઈને ગુજરાતના આ પ્રકારના કફ સિરપની તપાસના આદેશ આવ્યા છે. તો બીજી તરફ, બાળ મૃત્યુની નોંધ લેતા, કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રાલયે શુક્રવારે તમામ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોને એક આદેશ જાહેર કર્યો છે, જેમાં નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો કે 2 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકોને ઉધરસ અને શરદીની દવાઓ ન આપવી જોઈએ.

ગુજરાતમાં તપાસના આદેશ છૂટ્યા 
રાજ્યના આરોગ્ય વિભાગે ગુજરાતમાં કફ સિરપ અંગે તપાસના આદેશ આપ્યા છે. આરોગ્ય મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે તપાસના આદેશ પર નિવેદન આપ્યું કે, ગુજરાતમાં આ પ્રકારના કફ સીરપ નો ઉપયોગ થાય છે કે કેમ, બજારમાં એ કન્ટેન્ટવાળા કપ સિરપ મળે છે કે કેમ એ મામલે રાજ્ય સરકાર તપાસ કરશે.

કેન્દ્ર સરકારે પણ આપ્યો આદેશ 
આ દરમિયાન, કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રાલયે શોધી કાઢ્યું કે મધ્યપ્રદેશમાં પરીક્ષણ કરાયેલા કોઈપણ સીરપ નમૂનામાં ડાયઇથિલિન ગ્લાયકોલ અથવા ઇથિલિન ગ્લાયકોલ નથી. આ બંને પદાર્થો કિડનીને ગંભીર નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. આરોગ્ય મંત્રાલય હેઠળ આવતા DGHS એ સલાહકારમાં જણાવ્યું હતું કે સામાન્ય રીતે 5 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકો માટે ઉધરસ સિરપની ભલામણ કરવામાં આવતી નથી. તેમાં ઉમેર્યું હતું કે વૃદ્ધો માટે તેનો ઉપયોગ કાળજીપૂર્વક, નજીકથી દેખરેખ, યોગ્ય માત્રાનું કડક પાલન અને અન્ય સાવચેતીઓ પર આધારિત હોવો જોઈએ. બાળકોમાં તીવ્ર ઉધરસ ઘણીવાર સ્વયંભૂ રીતે ઠીક થઈ જાય છે અને ઘણીવાર દવા વિના પણ ઠીક થઈ જાય છે. આદેશમાં તમામ આરોગ્યસંભાળ સુવિધાઓને યોગ્ય રીતે તૈયાર કરેલા ઉત્પાદનોની ખરીદી અને વિતરણ સુનિશ્ચિત કરવા માટે પણ નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો હતો.

તમિલનાડુમાં પ્રતિબંધ લાદવામાં આવ્યો 
શુક્રવારે મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાનમાં 11 બાળકોના મૃત્યુ બાદ તમિલનાડુ સરકારે "કોલ્ડ્રિફ" કફ સિરપના વેચાણ પર પ્રતિબંધ મૂકવાનો આદેશ આપ્યો હતો. ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગના એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે આ આદેશ 1 ઓક્ટોબરથી તમિલનાડુમાં કફ સિરપના વેચાણ પર પ્રતિબંધ મૂકે છે. ચેન્નાઈ સ્થિત એક કંપની આ સીરપનું ઉત્પાદન કરે છે. અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે છેલ્લા બે દિવસમાં, પડોશી કાંચીપુરમ જિલ્લામાં સુંગુવરચત્રમમાં ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીના ઉત્પાદન એકમનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું અને નમૂના લેવામાં આવ્યા હતા.

તપાસ વિશે વાત કરી હતી
તેમણે જણાવ્યું હતું કે કંપની રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ અને પુડુચેરીને દવાઓ સપ્લાય કરે છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે રાસાયણિક "ડાયથિલિન ગ્લાયકોલ" ની હાજરી નક્કી કરવા માટે નમૂનાઓ સરકારી લેબોરેટરીમાં મોકલવામાં આવશે. બાળ મૃત્યુની નોંધ લેતા, કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રાલયે શુક્રવારે તમામ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોને એક આદેશ જાહેર હતો, જેમાં નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો હતો કે બે વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકોને ઉધરસ અને શરદીની દવાઓ ન આપવી જોઈએ.

