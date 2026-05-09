/લગ્નના ચાર મહિનામાં જ યુવકનું હાર્ટ એટેકથી મોત : ગુજરાતીઓ સાચવજો, એક વર્ષમાં 3253 લોકોના દિલ બેસી જતા મોત થયા

Heart Attack Death : ગુજરાતમાં હાર્ટ એટેકથી સડન ડેથના કિસ્સામાં 14 ટકાનો વધારો થયો છે. શાપર વેરાવળના 30 વર્ષીય યુવકનું લગ્નના ચાર મહિનામાં જ દિલ બેસી ગયું, આ વચ્ચે જાણો ગુજરાતીઓ પર હાર્ટ એટેકથી કેટલુ સંકટ છે, અને હાર્ટ એટેકથી મોતના આંકડા કેટલા વધી રહ્યા છે
Heart attack in Gujarat : ગુજરાતમાં હાર્ટ એટેકથી મોતના કિસ્સાઓમાં ચિંતાજનક રીતે વધારો થઈ રહ્યો છે. હવે તો જુવાધજોધ લોકોના મોત થઈ રહ્યા છે. ત્યારે રાજકોટમાં એક દુખદ ઘટના બની હતી. હજી ચાર મહિના પહેલા જ જે યુવકના લગ્ન થયા હતા, તેનું હૃદય બેસી જતા મોત નિપજ્યું છે. જુવાનજોધ દીકરાના લગ્નથી પરિવારમાં માતમ છવાયો છે.
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, શાપર વેરાવળામાં રહેતા 30 વર્ષીય જેનીશભાઈ પીપળવાને અચાનક છાતીમાં દુખાવો ઉપડ્યો હતો. જેના બાદ તેને સારવાર માટે રાજકોટની ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડાયો હતો. સારવાર વચ્ચે અચાનક જેનીશ પીપળવાનું મોત નિપજ્યું હતું. આ માહિતી મળતા જ પરિવાર પર દુખનો પહાડ તૂટી પડ્યો હતો.
હાર્ટ એટેકથી જેનીશનું મોત થયું હોવાનું ખૂલ્યું હતું. મૃતક જેનીશ પરિવારના બે ભાઈઓમાં મોટો હતો. તે શાપરમાં કારખાનું ચલાવતો હતો. હજી ચાર મહિના પહેલા જ ધામધૂમથી જેનીશના લગન કરવામાં આવ્યા હતા. ત્યારે લગ્નની ખુશીઓ માતમમાં ફેરવાઈ હતી.
ગુજરાતમાં હાર્ટ એટેકથી તાત્કિલાક મોતમાં 14 ટકાનો વધારો
હાર્ટ એટેકથી મોતના ગુજરાતમાં આંકડા બહુ જ ચિંતાજનક છે. ગુજરાતમાં છેલ્લા એક વર્ષમાં કુલ 3253 લોકોના હાર્ટ એટેકથી તાત્કાલિક મોત થયા છે તેવું આંકડા કહે છે. આ પ્રકારે મોતના કિસ્સામાં 14 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે. ઉપરાંત હાર્ટ એટેકથી મોતનો ગ્રાફ સતત વધી રહ્યો છે. વર્ષ ૨૦૨૨ માં ૨૮૫૩ મોતના કેસ નોંધાયા હતા. તો વર્ષ 2૦૨૩માં ૩૧૫૬ કેસ નોંધાયા હતા. જે બતાવે છે, ગુજરાતમાં હાર્ટ એટેકથી મોતના આંકડામાં દર વર્ષે વધારો થઈ રહ્યો છે.
મહિલાઓ કરતા પુરુષો વધુ ભોગ બને છે
આંકડા કહે છે કે, હાર્ટ એટેકથી મોતમાં મહિલાઓ કરતા પુરુષો વધુ ભોગ બે છે. મૃત્યુ પામનારાઓમાં એક વર્ષના ડેટા જોઈએ તો, પુરુષોની સંખ્યા ૨૯૧૦ અને મહિલાઓની સંખ્યા ૩૪૩ છે.
આ પણ વાંચો :
યુવા વર્ગ માટે મોટું જોખમ
નિષ્ણાતોનો મત એવો છે કે, 80 ટકા કેસમાં કોરોનરી આર્ટરી બ્લોકેજ અથવા હૃદયના ધબકારા અનિયમિત થવાને કારણે અચાનક મૃત્યુ થાય છે. આ બાબત યુવા વર્ગમાં જોખમકારક છે. હૃદયની નળીઓમાં બ્લોકેજ અને ઓક્સિજનના અભાવે થતા આ હુમલાઓ હવે ગંભીર ચિંતાનો વિષય બન્યા છે.