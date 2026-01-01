કૂદકેને ભૂસકે ગુજરાતમાં હાર્ટ એટેકના કેસમાં થયો વધારો! ગત વર્ષ કરતાં ચોંકાવનારો છે રિપોર્ટ
Gandhinagar News: રાજ્યમાં હ્દય સંબંધી સમસ્યાઓમાં વધારો. 2024ની સરખામણીએ 2025માં હ્નદય સંબંધી સમસ્યાઓના કેસમાં 14 ટકાનો વધારો. 108 EMRI સેવામાં 2024માં 84, 738 કેસ નોંધાયા જયારે 2025 માં 96.789 કેસ નોંધાયા. કાર્ડીયાક એરેસ્ટના કેસમાં સુરત અને વડોદરા મોખરે. હ્નદય સંબંધી કેસમાં સૌથી વધુ 26,823 કેસ અમદાવાદમાં નોંધાયા.
Trending Photos
Gandhinagar News: ગુજરાતમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી હૃદયરોગના હુમલા અને કાર્ડિયાક એરેસ્ટના કિસ્સાઓમાં આઘાતજનક વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. તાજેતરના આંકડાઓ મુજબ, વર્ષ 2024 ની સરખામણીએ વર્ષ 2025 માં હૃદય સંબંધી સમસ્યાઓમાં 14 ટકાનો સીધો વધારો નોંધાયો છે, જે સ્વાસ્થ્ય ક્ષેત્રે એક ગંભીર ચેતવણી સમાન છે.
108 EMRI ના આંકડા શું કહે છે?
રાજ્યની ઇમરજન્સી સેવા 108 (EMRI) દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા આંકડાઓ હૃદયરોગની ગંભીરતા દર્શાવે છે. વર્ષ 2024માં કુલ 84,738 કેસ નોંધાયા હતા. વર્ષ 2025માં આ સંખ્યા વધીને 96,789 પર પહોંચી ગઈ છે. EMRI ના ચીફ ઓપરેટિંગ ઓફિસર જશવંત પ્રજાપતિએ જણાવ્યું હતું કે, "રાજ્યમાં ઇમરજન્સી કોલ્સમાં હૃદય સંબંધિત ફરિયાદોનું પ્રમાણ ચિંતાજનક રીતે વધી રહ્યું છે. ખાસ કરીને શિયાળાની ઋતુમાં હાર્ટ એટેક અને કાર્ડિયાક એરેસ્ટના કેસમાં ઉછાળો જોવા મળે છે."
અમદાવાદમાં સૌથી વધુ કેસ, સુરત-વડોદરા પણ પાછળ નથી
સમગ્ર રાજ્યમાં હૃદય સંબંધી કેસમાં અમદાવાદ 26,823 કેસ સાથે પ્રથમ ક્રમે છે. જ્યારે કાર્ડિયાક એરેસ્ટના કિસ્સાઓમાં સુરત અને વડોદરા શહેર મોખરે રહ્યા છે. મહાનગરોમાં બદલાતી જીવનશૈલી અને માનસિક તણાવ આ માટે જવાબદાર હોવાનું મનાય છે.
નિષ્ણાતોનો મત: કેમ વધી રહ્યા છે કેસ?
ઇન્ટર્વેનશનલ કાર્ડિયોલોજીસ્ટ ડૉ. નિર્મલ શાહના જણાવ્યા અનુસાર, હૃદયરોગ હવે માત્ર વૃદ્ધો પૂરતો મર્યાદિત રહ્યો નથી. નાની ઉંમરના યુવાનોમાં પણ ચેસ્ટ પેઈન (છાતીમાં દુખાવો) અને હાર્ટ એટેકના કેસ વધી રહ્યા છે. તેના મુખ્ય કારણો નીચે મુજબ છે. બેઠાડું જીવન: શારીરિક શ્રમનો અભાવ. ફાસ્ટ ફૂડ: જંક ફૂડ અને અસમતોલ આહારનો વધતો ક્રેઝ. જીવનશૈલી: પૂરતી ઊંઘનો અભાવ અને સતત માનસિક સ્ટ્રેસ. શિયાળો: ઠંડીમાં નસો સંકોચાવાને કારણે હૃદય પર દબાણ વધે છે, જે એટેકનું કારણ બને છે. અન્ય જિલ્લાઓ જેમ કે પંચમહાલ, દાહોદ, વલસાડ અને કચ્છમાં પણ કેસમાં નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળ્યો છે.
ગુજરાતના વિવિધ જિલ્લાઓમાં હૃદય સંબંધી કેસની સ્થિતિ (2024 vs 2025)
શહેર વર્ષ 2024 2025
અમરેલી 2269 2596
આણંદ 1798 2041
અરવલ્લી 750 878
બનાસકાંઠા 1108 1200
ભરૂચ 1056 1300
ભાવનગર 4294 4964
બોટાદ 577 614
છોટાઉદેપુર 782 974
દાહોદ 1235 1531
દેવભૂમિ દ્વારકા 1149 1326
ગાંધીનગર 2327 2711
જામનગર 3121 3302
જૂનાગઢ 3119 3485
કચ્છ 1904 2268
ખેડા 1571 1964
મહેસાણા 1389 1848
મહીસાગર 872 987
મોરબી 784 1040
નર્મદા 765 1054
નવસારી 1729 2077
પંચમહાલ 1033 1366
પાટણ 674 955
પોરબંદર 1624 1710
રાજકોટ 5525 5958
સાબરકાંઠા 1046 1226
સુરત 6832 7918
સુરેન્દ્રનગર 1417 1685
તાપી 1545 1864
ડાંગ 467 632
વડોદરા 4329 5051
વલસાડ 1547 1962
નિષ્કર્ષ અને સાવચેતી
આ આંકડાઓ લાલબત્તી સમાન છે. આરોગ્ય નિષ્ણાતો સલાહ આપે છે કે નિયમિત કસરત, સંતુલિત આહાર અને સમયાંતરે હેલ્થ ચેકઅપ કરાવવું અનિવાર્ય છે. જો છાતીમાં સહેજ પણ અસ્વસ્થતા જણાય તો વિલંબ કર્યા વગર તબીબી સહાય લેવી જોઈએ.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે