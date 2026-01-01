Prev
કૂદકેને ભૂસકે ગુજરાતમાં હાર્ટ એટેકના કેસમાં થયો વધારો! ગત વર્ષ કરતાં ચોંકાવનારો છે રિપોર્ટ

Gandhinagar News: રાજ્યમાં હ્દય સંબંધી સમસ્યાઓમાં વધારો. 2024ની સરખામણીએ 2025માં હ્નદય સંબંધી સમસ્યાઓના કેસમાં 14 ટકાનો વધારો. 108 EMRI સેવામાં 2024માં 84, 738 કેસ નોંધાયા જયારે 2025 માં 96.789 કેસ નોંધાયા. કાર્ડીયાક એરેસ્ટના કેસમાં સુરત અને વડોદરા મોખરે. હ્નદય સંબંધી કેસમાં સૌથી વધુ 26,823 કેસ અમદાવાદમાં નોંધાયા. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 01, 2026, 11:20 AM IST

કૂદકેને ભૂસકે ગુજરાતમાં હાર્ટ એટેકના કેસમાં થયો વધારો! ગત વર્ષ કરતાં ચોંકાવનારો છે રિપોર્ટ

Gandhinagar News: ગુજરાતમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી હૃદયરોગના હુમલા અને કાર્ડિયાક એરેસ્ટના કિસ્સાઓમાં આઘાતજનક વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. તાજેતરના આંકડાઓ મુજબ, વર્ષ 2024 ની સરખામણીએ વર્ષ 2025 માં હૃદય સંબંધી સમસ્યાઓમાં 14 ટકાનો સીધો વધારો નોંધાયો છે, જે સ્વાસ્થ્ય ક્ષેત્રે એક ગંભીર ચેતવણી સમાન છે.

108 EMRI ના આંકડા શું કહે છે?
રાજ્યની ઇમરજન્સી સેવા 108 (EMRI) દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા આંકડાઓ હૃદયરોગની ગંભીરતા દર્શાવે છે. વર્ષ 2024માં કુલ 84,738 કેસ નોંધાયા હતા. વર્ષ 2025માં આ સંખ્યા વધીને 96,789 પર પહોંચી ગઈ છે. EMRI ના ચીફ ઓપરેટિંગ ઓફિસર જશવંત પ્રજાપતિએ જણાવ્યું હતું કે, "રાજ્યમાં ઇમરજન્સી કોલ્સમાં હૃદય સંબંધિત ફરિયાદોનું પ્રમાણ ચિંતાજનક રીતે વધી રહ્યું છે. ખાસ કરીને શિયાળાની ઋતુમાં હાર્ટ એટેક અને કાર્ડિયાક એરેસ્ટના કેસમાં ઉછાળો જોવા મળે છે."

અમદાવાદમાં સૌથી વધુ કેસ, સુરત-વડોદરા પણ પાછળ નથી
સમગ્ર રાજ્યમાં હૃદય સંબંધી કેસમાં અમદાવાદ 26,823 કેસ સાથે પ્રથમ ક્રમે છે. જ્યારે કાર્ડિયાક એરેસ્ટના કિસ્સાઓમાં સુરત અને વડોદરા શહેર મોખરે રહ્યા છે. મહાનગરોમાં બદલાતી જીવનશૈલી અને માનસિક તણાવ આ માટે જવાબદાર હોવાનું મનાય છે.

નિષ્ણાતોનો મત: કેમ વધી રહ્યા છે કેસ?
ઇન્ટર્વેનશનલ કાર્ડિયોલોજીસ્ટ ડૉ. નિર્મલ શાહના જણાવ્યા અનુસાર, હૃદયરોગ હવે માત્ર વૃદ્ધો પૂરતો મર્યાદિત રહ્યો નથી. નાની ઉંમરના યુવાનોમાં પણ ચેસ્ટ પેઈન (છાતીમાં દુખાવો) અને હાર્ટ એટેકના કેસ વધી રહ્યા છે. તેના મુખ્ય કારણો નીચે મુજબ છે. બેઠાડું જીવન: શારીરિક શ્રમનો અભાવ. ફાસ્ટ ફૂડ: જંક ફૂડ અને અસમતોલ આહારનો વધતો ક્રેઝ. જીવનશૈલી: પૂરતી ઊંઘનો અભાવ અને સતત માનસિક સ્ટ્રેસ. શિયાળો: ઠંડીમાં નસો સંકોચાવાને કારણે હૃદય પર દબાણ વધે છે, જે એટેકનું કારણ બને છે. અન્ય જિલ્લાઓ જેમ કે પંચમહાલ, દાહોદ, વલસાડ અને કચ્છમાં પણ કેસમાં નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળ્યો છે.

ગુજરાતના વિવિધ જિલ્લાઓમાં હૃદય સંબંધી કેસની સ્થિતિ (2024 vs 2025)

શહેર             વર્ષ 2024         2025

અમરેલી          2269              2596
આણંદ            1798              2041
અરવલ્લી         750               878
બનાસકાંઠા       1108            1200
ભરૂચ              1056              1300
ભાવનગર         4294            4964
બોટાદ             577                614
છોટાઉદેપુર       782                974
દાહોદ             1235               1531
દેવભૂમિ દ્વારકા   1149              1326
ગાંધીનગર         2327             2711
જામનગર         3121               3302
જૂનાગઢ           3119             3485
કચ્છ               1904             2268
ખેડા                1571            1964
મહેસાણા         1389              1848
મહીસાગર        872                987
મોરબી            784                1040
નર્મદા              765               1054
નવસારી          1729               2077
પંચમહાલ        1033               1366
પાટણ             674                955
પોરબંદર          1624              1710
રાજકોટ           5525              5958
સાબરકાંઠા       1046               1226
સુરત              6832               7918
સુરેન્દ્રનગર       1417               1685
તાપી              1545                1864
ડાંગ               467                  632
વડોદરા           4329                5051
વલસાડ           1547                 1962

નિષ્કર્ષ અને સાવચેતી
આ આંકડાઓ લાલબત્તી સમાન છે. આરોગ્ય નિષ્ણાતો સલાહ આપે છે કે નિયમિત કસરત, સંતુલિત આહાર અને સમયાંતરે હેલ્થ ચેકઅપ કરાવવું અનિવાર્ય છે. જો છાતીમાં સહેજ પણ અસ્વસ્થતા જણાય તો વિલંબ કર્યા વગર તબીબી સહાય લેવી જોઈએ.

