/ગરમીનો પ્રકોપ વધ્યો, અનેક શહેરોમાં તાપમાન 44 ડિગ્રીને પાર, 4 દિવસ હિટવેવની આગાહી

ગુજરાતમાં ઉનાળાનો પ્રકોપ જોવા મળી રહ્યો છે. વહેલી સવારથી જ લોકો ગરમીનો સામનો કરી રહ્યાં છે. બપોરના સમયે તો ઘરમાંથી બહાર નીકળવું મુશ્કેલ બની ગયું છે. તેવામાં આગામી ચાર દિવસ હવામાન વિભાગે હિટવેવની આગાહી કરી છે.
ગુજરાતમાં હવે ઉનાળો તેનું અસલી રૌદ્ર સ્વરૂપ બતાવી રહ્યો છે. સુર્યદેવતા લાલઘૂમ થયા છે અને રાજ્યના અનેક શહેરોમાં પારો 44 ડિગ્રીને પાર કરી ગયો છે. હવામાન વિભાગે આગામી દિવસો માટે ઓરેન્જ અને યલો એલર્ટ જાહેર કર્યું છે, તો બીજી તરફ આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે પણ કાળઝાળ ગરમીની ચેતવણી આપી છે.
આકરી ગરમીમાં શેકાશે જનતા
ગુજરાતમાં ગરમી હવે આકરી બની છે. મે મહિનામાં સૂર્યદેવતા ગરમી નહીં અગનગોળા વરસાવી રહ્યા છે. ગુજરાતના મુખ્ય શહેરોમાં ગરમીનો પારો 40થી લઈને 44 સુધી પહોંચ્યો છે. જેમાં અમદાવાદમાં 44 ડિગ્રી,વડોદરા 44 ડિગ્રી, સુરેન્દ્રનગર પણ 44 ડિગ્રીની આકરી સાથે શેકાયું. તો, ગાંધીનગરમાં 44 ડિગ્રી, રાજકોટ અને કચ્છમાં 42 ડિગ્રી, જ્યારે સુરતમાં પણ 40 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે.
ગુજરાતના લોકો કાળઝાળ ગરમીમાં શેકાઈ રહ્યા છે. ત્યારે હજુ પણ આગામી દિવસોમાં લોકોને આ આકરી ગરમીમાંથી રાહત મળવાના એંધાણ નથી. કેમ કે હવામાન વિભાગે હીટવેવની આગાહી સાથે કચ્છ અને સુરેન્દ્રનગરમાં ગરમીનું ઓરેન્જ અલર્ટ જાહેર કર્યું છે. બનાસકાંઠા,ગાંધીનગર,સુરત અમદાવાદમાં યલો એલર્ટ છે. આ ઉપરાંત પાટણ, આણંદ, વડોદરામાં પણ હિટવેવ સાથે ગરમીનું યલો અલર્ટ જાહેર કરાયું છે.
આ સિઝનમાં અને આગામી વર્ષોમાં હજુ પણ કાળઝાળ ગરમી પડશે. હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે આ આગાહી કરી છે. અત્યારે વેસ્ટ ડિસ્ટર્બન્સ દેશના ટોચના ભાગોમાં જોવા મળે છે. ધરતી ગરમ થવાથી તેની ગરમી ઊંચી જઈ રહી છે. જેથી આ ગરમી સહન કરવી અઘરી છે. અંબાલાલ પટેલે વૃદ્ધો અને બાળકોને ખાસ સાચવવાની અપીલ કરી છે. રાજ્યના મોટાભાગના વિસ્તારમાં આકાશમાંથી અગનગોળા વરસતા હોય એવી સ્થિતિ થઈ શકે છે. 14-15 તારીખ સુધી આવી ગરમી રહી શકે છે.