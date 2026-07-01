/7 જુલાઈ સુધી આ વિસ્તારમાં અતિભારે વરસાદની આગાહી, હવામાન વિભાગનું રેડ એલર્ટ

દક્ષિણ ગુજરાતમાં ચોમાસાએ જોરદાર એન્ટ્રી કરી છે. વલસાડ જિલ્લામાં ચાર ઈંચથી વધુ વરસાદ વરસતાં શહેર અને ગ્રામ્ય વિસ્તારો પાણી-પાણી થઈ ગયા છે. રસ્તાઓ પર નદીઓ વહેતી હોય તેવા દ્રશ્યો સર્જાયા છે અને નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાતા જનજીવન પ્રભાવિત બન્યું છે. બીજીતરફ 7 જુલાઈ સુધી હવામાન વિભાગે દક્ષિણ ગુજરાતમાં અતિભારે વરસાદની આગાહી કરી છે.
હવામાન વિભાગની આગાહી
હવામાન વિભાગે રાજ્યમાં વરસાદ અંગે આગાહી કરી છે. અમદાવાદ હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર ડો. એ.કે.દાસે જણાવ્યા પ્રમાણે આગામી સાત જુલાઈ સુધી દક્ષિણ ગુજરાતમાં અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે. દક્ષિણ ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં 5 દિવસ માટે રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. તો સૌરાષ્ટ્રમાં પણ અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.
હવામાન વિભાગે સૌરાષ્ટ્રમાં યલો અને ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. રાજ્યમાં આગામી પાંચ દિવસ થન્ડરસ્ટોર્મની આગાહી પણ કરવામાં આવી છે. આ દરમિયાન ભારે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. એટલે કે અત્યાર સુધી રાજ્યમાં વરસાદથી પરેશાન લોકોને રાહત મળી શકે છે.
ગુજરાતમાં અત્યાર સુધી વરસાદની ઘટ
જૂન મહિનામાં ગુજરાતમાં ઓછો વરસાદ પડ્યો છે. રાજ્યમાં અત્યાર સુધી હવામાન વિભાગના આંકડા પ્રમાણે માત્ર 24.5 MM વરસાદ થયો છે. એટલે કે રાજ્યમાં વરસાદની ઘટ જોવા મળી રહી છે. અલ-નીનોની અસરને કારણે રાજ્યમાં વરસાદના આગમનમાં વિલંબ થયો છે.
રાજ્યમાં વરસાદ માટે અનુકૂળ વાતાવરણ સર્જાયું છે. હવામાન વિભાગે આજથી સાત જુલાઈ સુધી ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં વધુ વરસાદ પડે તેવી શક્યતા છે. દક્ષિણ ગુજરાતના જિલ્લાઓ માટે પાંચ દિવસ રેડ અલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે.સૌરાષ્ટ્રના જિલ્લાઓ માટે યલો અને ઓરેન્જ અલર્ટ છે. પાંચ દિવસ ગાજવીજ સાથે વરસાદ આવી શકે. સામાન્ય રીતે સિઝનનો આ સમયે ચાર ઈંચ કરતા વધુ સરેરાશ વરસાદ હોવો જોઈએ, તેના બદલે આ વર્ષે સરેરાશ એક ઈંચ જ વરસાદ નોંધાયો છે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી
રાજ્યમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે. મધ્ય પ્રદેશમાં લો-પ્રેશર સર્જાતા નવી સિસ્ટમ બની રહી છે. જેના કારણે મહીસાગર, પંચમહાલ અને વડોદરામાં વરસાદ આવી શકે છે. ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. કચ્છના ભાગોમાં પણ વરસાદ થઈ શકે છે. આ સાથે ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ વરસાદની શક્યતા છે. ખેડૂતોને અંબાલાલ પટેલે સલાહ આપી છે કે, વરાપ થયા બાદ વાવણી કરવામાં આવે.