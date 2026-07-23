/અમદાવાદ, સુરત અને વલસાડ સહિત ૧૬ જિલ્લાઓમાં આગામી 3 કલાક ભારે; ભારે પવન સાથે વરસાદની આગાહી

હવામાન વિભાગ (IMD) ના અમદાવાદ કેન્દ્ર દ્વારા તાત્કાલિક અસરથી આગામી ૩ કલાક માટે 'Nowcast' બુલેટિન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં પવનના તેજ ફુંકાવા, વીજળીના કડાકા-ભડાકા અને અતિભારે વરસાદની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
૧. આ જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદ અને તેજ પવનની આગાહી (Warning - પગલાં લો)નીચે દર્શાવેલ જિલ્લાઓમાં ૧૫ મીમી/કલાકથી વધુ ભારે વરસાદ, ૪૧ થી ૬૧ કિમી/કલાકની ઝડપે ફુંકાતો પવન અને ૬૦% થી વધુ શક્યતા સાથે આકાશી વીજળી પડવાની ગંભીર ચેતવણી આપવામાં આવી છે:
મધ્ય અને ઉત્તર ગુજરાત: મહેસાણા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, ગાંધીનગર, અમદાવાદ અને આણંદ.
દક્ષિણ ગુજરાત: વલસાડ, નવસારી, સુરત, તાપી, ડાંગ, ભરૂચ, દમણ અને દાદરા નાગર હવેલી.
સૌરાષ્ટ્ર: સુરેન્દ્રનગર, બોટાદ અને ભાવનગર
૨. આ જિલ્લાઓમાં મધ્યમ વરસાદની શક્યતા
નીચે દર્શાવેલ વિસ્તારોમાં ૫ થી ૧૫ મીમી/કલાક મધ્યમ વરસાદ, ૪૧ થી ૬૧ કિમી/કલાકનો પવન અને ૩૦% થી ૬૦% વીજળી થવાની શક્યતા દર્શાવવામાં આવી છે:
કચ્છ, બનાસકાંઠા, પાટણ, મહીસાગર, દાહોદ, પંચમહાલ, છોટાઉદેપુર, નર્મદા. મોરબી, રાજકોટ, જામનગર, દેવભૂમિ દ્વારકા, પોરબંદર, જૂનાગઢ, અમરેલી, ગીર સોમનાથ અને દીવ.
ગણતરીના કલાકોમાં ખાબકેલા વરસાદથી આખું અમદાવાદ પાણીમાં ડૂબ્યું, જુઓ વિવિધ વિસ્તારના આંકડા#AhmedabadRain #GujaratRain #AhmedabadNews #RainAlert #WeatherUpdate #Ahmedabad pic.twitter.com/YisDnRMjNe
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) July 23, 2026
તંત્રની નાગરિકોને સલાહ
બિનજરૂરી પ્રવાસ કે બહાર નીકળવાનું ટાળવું.
પાણી ભરાવાની સમસ્યા ધરાવતા અને નદી-નાળા નજીકના વિસ્તારોથી દૂર રહેવું.
જૂના-જર્જરિત મકાનોમાં રહેતા લોકોએ સુરક્ષિત સ્થળે ખસી જવું.
પશુઓ અને નાના પ્રાણીઓને સુરક્ષિત છત કે આશ્રયસ્થાને ખસેડવા