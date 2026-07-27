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આગામી 3 કલાક ભારે! 6 જિલ્લામાં ઓરેન્જ અલર્ટ, 13 જિલ્લામાં યેલો અલર્ટની આગાહી, જાણો

Gujarat Weather Alert: ગઈકાલે એક દિવસના વિરામ બાદ આજે ફરી એકવાર વરસાદે વહેલી સવારથી ધમાકેદાર એન્ટ્રી કરી છે, ત્યારે આગામી ત્રણ કલાક રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે, આગાહી મુજબ 6 જિલ્લાઓમાં ઓરેન્જ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે, જ્યારે 13 જિલ્લાઓમાં યેલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. જેમાં ગાજવીજ સાથે ભારે પવન ફૂંકાવાની પણ શક્યતા છે. અનેક જિલ્લાઓમાં વીજળી પડવાની પણ સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 27, 2026, 08:31 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 08:45 AM IST
આગામી 3 કલાક ભારે! 6 જિલ્લામાં ઓરેન્જ અલર્ટ, 13 જિલ્લામાં યેલો અલર્ટની આગાહી, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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આગામી 3 કલાક ભારે! 6 જિલ્લામાં ઓરેન્જ અલર્ટ, 13 જિલ્લામાં યેલો અલર્ટની આગાહી, જાણો
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