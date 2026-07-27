/આગામી 3 કલાક ભારે! 6 જિલ્લામાં ઓરેન્જ અલર્ટ, 13 જિલ્લામાં યેલો અલર્ટની આગાહી, જાણો

Gujarat Weather Alert: અમદાવાદ સહિત રાજ્યાના અનેક જિલ્લાઓમાં આજે સવારથી મેઘરાજાની ફરી એકવારે ભારે બેટિંગ શરૂ થઈ ગઈ છે, ત્યારે રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓને આગામી ત્રણ કલાક માટે ઓરેન્જ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે, સાથે અનેક જિલ્લાઓને યેલો એલર્ટ પણ આપવામાં આવ્યું છે.
આગામી ત્રણ કલાક માટે બનાસકાંઠા, અમદાવાદ, ગાંધીનગર, ખેડા, સુરેન્દ્રનગર અને બોટાદમાં ઓરેન્જ એલર્ટ સાથે મધ્યમ વરસાદ પડાવાની આગાહી કરવામાં આવી છે, જ્યારે આ જિલ્લાઓમાં ગાજવીજ સાથે 41થી 61 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની પણ શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે, અને આ જિલ્લાઓમાં વીજળી પડવાની પણ મધ્યમ સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
જ્યારે પાટણ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, મહીસાગર, દાહોદ, પંચમહાલ, વડોદરા, આણંદ, ભરૂચ, ભાવનગર, અમરેલી અને રાજકોટ જિલ્લામાં યેલો એલર્ટ આપવામાં આપવામાં આવ્યું છે, જેમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ સાથે ગાજવીજની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. આ વિસ્તારોમાં પવનની ઝડપ 40 કિમી પ્રતિ કલાકથી ઓછી રહેવાની સંભાવના છે.
અમદાવાદના 21 વિસ્તારોમાં સિઝનનો 20 ઈંચથી વધુ વરસાદ
અમદાવાદમાં છેલ્લા ત્રણ દિવસથી સરેરાશથી વધારે વરસાદ નોંધાયો છે. રવિવારે સામાન્ય ઝાપટાં પડ્યા હતા, પરંતુ આગામી ત્રણ દિવસ મધ્યમથી ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. ચાલુ સિઝનમાં અમદાવાદ શહેરમાં સરેરાશ 18.18 ઈંચ સાથે 53.31 ટકા વરસાદ વરસ્યો છે. જ્યારે શહેરના 21 વિસ્તારોમાં 20 ઈંચથી વધુ વરસાદ નોંધાયો છે.
અમદાવાદના કયા વિસ્તારોમાં સિઝનનો સૌથી વધુ વરસાદ?
|વિસ્તાર
|ઈંચમાં
|સરસપુર અર્બન હેલ્થ
|27.55
|સરસપુર
|27.28
|બોપલ
|27.18
|બાડેજ
|26.33
|પાલડી
|25.40
|બોડકદેવ
|24.60
|વટવેજ
|24.55
|જશોદપુર
|23.90
|જશોદનગર
|23.65
|જશપુરા ઝોન
|23.00
અમદાવાદના 21 વિસ્તારોમાં સિઝનનો 20 ઈંચથી વધુ વરસાદ
અમદાવાદમાં છેલ્લા ત્રણ દિવસથી સરેરાશથી વધારે વરસાદ નોંધાયો છે. રવિવારે સામાન્ય ઝાપટાં પડ્યા હતા, પરંતુ આગામી ત્રણ દિવસ મધ્યમથી ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. ચાલુ સિઝનમાં અમદાવાદ શહેરમાં સરેરાશ 18.18 ઈંચ સાથે 53.21 ટકા વરસાદ વરસ્યો છે. જ્યારે શહેરના 21 વિસ્તારોમાં 20 ઇંચથી વધુ વરસાદ નોંધાયો છે.
સવારે 6થી 7 વાગ્યે સુધીમાં અમદાવાદના વરસાદના આંકડા
અમદાવાદ શહેરમાં ફરીવાર વરસાદની બેટિંગ શરૂ થઈ છે, સવારે 6થી 7 વાગ્યે સુધીમાં થલતેજમાં સૌથી વધુ વરસાદ ખાબક્યો છે, થલતેજમાં 1.69 ઇંચ વરસાદ વરસ્યો છે, જ્યારે સાયન્સ સિટીમાં 1.67 ઇંચ, ચાંદલોડિયા 1.08 ઇંચ, મેમનગરમાં 1.04 ઇંચ, બોડકદેવમાં 1.02 ઇંચ, કાલુપુર, અસારવા, દાણાપીઠમાં અડધો ઇંચ વરસાદ વરસ્યો હતો, વરસાદને કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા છે. થલતેજ ક્રોસ રોડ, TGB હોટેલ પાસે પાણી ભરાયા છે. એક ઇંચ વરસાદમાં જ પાણી ભરાતા લોકોમાં આક્રોશ છે.