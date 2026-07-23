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ગુજરાતમાં મેઘતાંડવ: 19 જિલ્લામાં શાળા-કોલેજો બંધ, વલસાડમાં આર્મી તૈનાત અને 22 હજારથી વધુ લોકોનું સ્થળાંતર

ગુજરાતમાં સતત પડી રહેલા વરસાદે અનેક જિલ્લામાં મુશ્કેલી વધારી છે. રાજ્યમાં છેલ્લા 24 કલાકથી વરસાદ પડી રહ્યો છે અને આગામી 48 કલાકમાં અનેક જિલ્લામાં અતિભારે વરસાદની સંભાવના છે. આ વચ્ચે રાજ્ય સરકારે 19 જિલ્લાઓમાં શાળા-કોલેજો બંધ રાખવાનો નિર્ણય કર્યો છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 23, 2026, 05:45 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 05:45 PM IST
ગુજરાતમાં મેઘતાંડવ: 19 જિલ્લામાં શાળા-કોલેજો બંધ, વલસાડમાં આર્મી તૈનાત અને 22 હજારથી વધુ લોકોનું સ્થળાંતર

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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