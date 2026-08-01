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અમદાવાદમાં ધોધમાર; અંબાલાલની મોટી આગાહી, આગામી ૩ ઓગસ્ટ સુધી કડાકા સાથે ક્યાં કેવો પડશે વરસાદ?

Gujarat Monsoon 2026: ગુજરાતમાં ચોમાસાની ઋતુ જામી છે ત્યારે જાણીતા હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે રાજ્યમાં વરસાદને લઈને નવી અને મહત્વની આગાહી કરી છે. આગામી 24 કલાક દરમિયાન રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં વરસાદી માહોલ યથાવત રહેશે અને આ વરસાદી સિસ્ટમ 3 ઓગસ્ટ સુધી સક્રિય રહેવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં હળવાથી ભારે વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે. 

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 01, 2026, 11:51 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 12:10 PM IST
અમદાવાદમાં ધોધમાર; અંબાલાલની મોટી આગાહી, આગામી ૩ ઓગસ્ટ સુધી કડાકા સાથે ક્યાં કેવો પડશે વરસાદ?

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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