/અમદાવાદમાં ધોધમાર; અંબાલાલની મોટી આગાહી, આગામી ૩ ઓગસ્ટ સુધી કડાકા સાથે ક્યાં કેવો પડશે વરસાદ?

Gujarat Monsoon 2026: ગુજરાતના હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની આગાહી અનુસાર આગામી 24 કલાક દરમિયાન રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ યથાવત રહેશે. અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં ભારે વરસાદી ઝાપટાં પડવાની સંભાવના છે, જ્યારે ઉત્તર ગુજરાતના વિવિધ ભાગોમાં પણ ભારે વરસાદ વરસી શકે છે. આ સિવાય કચ્છ, દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના અન્ય વિસ્તારોમાં પણ મેઘમહેર જોવા મળી શકે છે. સમગ્ર રાજ્યમાં આગામી 3 ઓગસ્ટ સુધી વરસાદનું જોર જળવાઈ રહેવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
રાજકોટમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદી ઝાપટાં પડવાની શક્યતા છે. જામનગર, દેવભૂમિ દ્વારકા અને પોરબંદરના આ વિસ્તારોમાં હળવો વરસાદ નોંધાઈ શકે છે. આજે અમરેલી અને પોરબંદરના કેટલાક ભાગોમાં વરસાદી માહોલ રહેશે. કચ્છના વિવિધ ભાગોમાં પણ વરસાદી છાંટા કે હળવો વરસાદ પડી શકે છે. ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં ભારે વરસાદની શક્યતા સેવાઈ રહી છે. સાબરકાંઠા, અરવલ્લી અને બનાસકાંઠા જેવા જિલ્લાઓમાં વરસાદ પડી શકે છે. રાજસ્થાનને સંલગ્ન જિલ્લાઓમાં પણ વરસાદી અસર જોવા મળશે. દક્ષિણ ગુજરાતના વિવિધ ભાગોમાં પણ વરસાદી ઝાપટાં ચાલુ રહેશે.
વરસાદી સિસ્ટમ અને ખેતી પર અસર
હવામાન નિષ્ણાતના જણાવ્યા અનુસાર, હાલની વરસાદી સિસ્ટમ ઉત્તર ગુજરાત તરફથી ધીમે ધીમે રાજસ્થાન તરફ સરકી રહી હોવાનું અનુમાન છે. જેને કારણે આવનારા દિવસોમાં કેટલાક ભાગોમાં વરસાદનું જોર ઘટી પણ શકે છે. અંબાલાલ પટેલે કૃષિ ક્ષેત્રે ખાસ નોંધ આપતા જણાવ્યું છે કે, હાલ આશ્લેષા નક્ષત્ર ચાલી રહ્યું છે. આશ્લેષા નક્ષત્રમાં થતો વરસાદ કૃષિ કાર્યો (ખેતીના પાક) માટે બહુ સાનુકૂળ કે સારો ગણાતો નથી. રાજ્યમાં આગામી 3 ઓગસ્ટ સુધી વરસાદી વળતર ચાલુ રહેશે, પરંતુ સિસ્ટમ રાજસ્થાન તરફ ફંટાતા કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદમાં ધીમે-ધીમે ઘટાડો પણ જોવા મળી શકે છે.