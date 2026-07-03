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વરસાદી માહોલ વચ્ચે ડાંગ જતા લોકો માટે સમાચાર; ધોધમાર વરસાદથી જનજીવન પ્રભાવિત, તંત્રની ખાસ અપીલ

Dang HeavyRains: વરસાદી માહોલ વચ્ચે ડાંગ જતા લોકો માટે સમાચાર. વઘઈ, આહવા, સુબીર અને સાપુતારામાં અનરાધાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે. વઘઈ-સાપુતારા માર્ગ પર વૃક્ષો ધરાશાયી થવાની ઘટના બની છે. માર્ગ પર વરસાદી પાણી ભરાતા નદી જેવો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. અનેક જગ્યાએ પાણી ભરાતા વાહન ચાલકો હેરાન પરેશાન થયા છે. વઘઈ-સાપુતારા હાઈ-વે પર ટ્રાફિકજામની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. પ્રશાસને વાહન ચાલકોને સાવચેતી સાથે મુસાફરી કરવા અપીલ કરી.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 03, 2026, 03:46 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 03:46 PM IST
વરસાદી માહોલ વચ્ચે ડાંગ જતા લોકો માટે સમાચાર; ધોધમાર વરસાદથી જનજીવન પ્રભાવિત, તંત્રની ખાસ અપીલ
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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