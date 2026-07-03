/વરસાદી માહોલ વચ્ચે ડાંગ જતા લોકો માટે સમાચાર; ધોધમાર વરસાદથી જનજીવન પ્રભાવિત, તંત્રની ખાસ અપીલ

Dang HeavyRains: હાલ દક્ષિણ ગુજરાતમાં મેઘરાજા મન મૂકીને વરસી રહ્યા છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે, તેની વચ્ચે ડાંગ જિલ્લામાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી સતત અને ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે. જિલ્લાના વઘઈ, આહવા, સુબીર અને સાપુતારા સહિતના સમગ્ર પંથકમાં અનરાધાર વરસાદને કારણે જનજીવન પર અસર પડી છે.
વઘઈ-સાપુતારા માર્ગ પર પડકારો
વરસાદના કારણે પ્રવાસીઓનું આકર્ષણ ગણાતા વઘઈ-સાપુતારા માર્ગ પર મુશ્કેલીઓ સર્જાઈ છે. સતત વરસી રહેલા વરસાદને પગલે અનેક સ્થળોએ વૃક્ષો ધરાશાયી થવાની ઘટનાઓ બની છે. આ ઉપરાંત, માર્ગો પર વરસાદી પાણી ભરાઈ જવાથી રસ્તાઓ નદીમાં ફેરવાઈ ગયા હોય તેવો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.
વાહનચાલકોની હાલાકી
રસ્તા પર પાણી ભરાઈ જવાના કારણે વાહનચાલકોને ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. મુખ્ય માર્ગો પર પાણી ભરાવાને કારણે વઘઈ-સાપુતારા હાઈવે પર વાહનોની લાંબી કતારો લાગી છે અને ટ્રાફિકજામની સ્થિતિ સર્જાઈ છે, જેના કારણે પ્રવાસીઓ અને સ્થાનિક રહીશો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે.
તંત્ર દ્વારા સાવચેતી રાખવા સૂચના
વરસાદની વર્તમાન સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને ડાંગ જિલ્લા પ્રશાસન એલર્ટ મોડ પર આવી ગયું છે. વહીવટી તંત્ર દ્વારા પ્રવાસીઓ અને વાહનચાલકોને અત્યંત સાવચેતી સાથે મુસાફરી કરવાની અપીલ કરવામાં આવી છે.
પ્રવાસીઓ માટે ખાસ સૂચના
અતિ આવશ્યક કામ સિવાય મુસાફરી ટાળવી. વરસાદના કારણે માર્ગો પર વૃક્ષો પડવાની કે ભૂસ્ખલનની શક્યતા હોવાથી વાહન ધીમી ગતિએ ચલાવવું. સ્થાનિક તંત્ર અને હવામાન વિભાગની અપડેટ્સ પર ધ્યાન રાખવું. હાલ સમગ્ર ડાંગ જિલ્લામાં મેઘરાજાનું રૌદ્ર સ્વરૂપ જોવા મળી રહ્યું છે, ત્યારે પ્રવાસીઓએ પોતાની સુરક્ષાને પ્રાથમિકતા આપીને મુસાફરી કરવી જોઈએ.