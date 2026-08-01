/ખેડા જિલ્લામાં મેઘરાજાની તોફાની બેટિંગ: 17 ઈંચ વરસાદમાં આખો વિસ્તાર જળમગ્ન, તંત્ર સામે લોકોમાં ભારે રોષ

Kheda HeavyRains: ખેડા જિલ્લામાં સાર્વત્રિક વરસાદ વચ્ચે વસો તાલુકામાં મેઘરાજાએ રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. આકાશી આફત જેવા વરસેલા ભારે વરસાદને કારણે વસો ગામમાં ચારેકોર જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. વસોમાં રેકોર્ડબ્રેક 17 ઈંચ જેટલો ભારે વરસાદ ખાબકતાં સમગ્ર ગામ અને ખાસ કરીને મુખ્ય બજાર પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયું છે.
મુખ્ય બજારમાં કમર સુધીના પાણી, 20 વર્ષનો રેકોર્ડ તૂટ્યો
સ્થાનિક રહીશો અને વેપારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, વસોના ગામના મુખ્ય બજારમાં 20 વર્ષ પછી આટલી મોટી માત્રામાં વરસાદી પાણી ભરાયા છે. બજારના રસ્તાઓ પર કમર સમા પાણી વહી રહ્યા છે, જેના કારણે વાહનવ્યવહાર અને જનજીવન સંપૂર્ણપણે ઠપ થઈ ગયું છે. 20 વર્ષ બાદ સર્જાયેલી આવી પરિસ્થિતિથી સ્થાનિકોમાં ભય અને ચિંતાનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.
દુકાનોમાં પાણી ઘૂસતા વેપારીઓને મોટું નુકસાન
બજારમાં કમર સમા પાણી ભરાઈ જવાને કારણે વેપારીઓની દુકાનોમાં પાણી ઘૂસી ગયા હતા. દુકાનોમાં રાખેલો કિંમતી કરિયાણા, કાપડ અને અન્ય વેચાણનો માલોસામાન પાણીમાં પલળી જતાં વેપારીઓને લાખો રૂપિયાનું નુકસાન વેઠવાનો વારો આવ્યો છે. પાણીના નિકાલની યોગ્ય વ્યવસ્થા ન હોવાથી વેપારીઓ ભારે મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે અને વેપાર-ધંધા ઠપ થઈ ગયા છે.
વહીવટી તંત્રની ગેરહાજરીથી ગ્રામજનોમાં ચરમસીમાએ રોષ
આટલી વિકટ પરિસ્થિતિ અને કુદરતી આપદા વચ્ચે પણ વહીવટી તંત્ર દ્વારા કોઈ યોગ્ય કામગીરી કે સ્થળ મુલાકાત ન લેવાતાં લોકોમાં ભારે આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે. ગામલોકોનું કહેવું છે કે, આટલો ભારે વરસાદ પડ્યો અને બજારમાં કમર સુધીના પાણી ભરાઈ ગયા હોવા છતાં, તંત્રનો કોઈ પણ જવાબદાર અધિકારી કે પ્રતિનિધિ પરિસ્થિતિની સમીક્ષા કરવા કે સહાય પહોંચાડવા આવ્યો નથી.
વહીવટી તંત્રની આવી ઘોર બેદરકારી અને નિષ્ક્રિયતા સામે વસોના ગ્રામજનો અને વેપારીઓમાં ભારે રોષ વ્યાપી ગયો છે. હાલમાં વસોના ગ્રામજનો તાત્કાલિક ધોરણે બજારમાંથી પાણીના નિકાલની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે અને નુકસાનીનો સર્વે કરી યોગ્ય વળતર આપવામાં આવે તેવી માંગ કરી રહ્યા છે.