Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /ખેડા જિલ્લામાં મેઘરાજાની તોફાની બેટિંગ: 17 ઈંચ વરસાદમાં આખો વિસ્તાર જળમગ્ન, તંત્ર સામે લોકોમાં ભારે રોષ

ખેડા જિલ્લામાં મેઘરાજાની તોફાની બેટિંગ: 17 ઈંચ વરસાદમાં આખો વિસ્તાર જળમગ્ન, તંત્ર સામે લોકોમાં ભારે રોષ

Kheda HeavyRains: ખેડા જિલ્લાના વસોમાં સૌથી વધુ વરસાદ. 17 ઇંચ જેટલા વરસાદમાં વસોનું બજાર જળમગ્ન બન્યું. વસોના મુખ્ય બજારમાં કમર સમા પાણી ભરાઈ ગયા. બજારમાં લોકોની દુકાનોમાં પાણી  ભરાઈ જતા સામાન પલળી ગયો. વસોમાં વહીવટી તંત્રએ મુલાકાત ના કરતા લોકોમાં રોષ. ગામના બજાર માં 20 વર્ષ બાદ વરસાદ ના પાણી ભરાઈ ગયા.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 01, 2026, 01:14 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 01:14 PM IST
ખેડા જિલ્લામાં મેઘરાજાની તોફાની બેટિંગ: 17 ઈંચ વરસાદમાં આખો વિસ્તાર જળમગ્ન, તંત્ર સામે લોકોમાં ભારે રોષ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026માં અત્યાર સુધી ભારતને કેટલા ગોલ્ડ, સિલ્વર, બ્રોન્ઝ? બોક્સિંગમાં
2
3
4
5