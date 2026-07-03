/વલસાડમાં મેઘરાજાએ રૌદ્ર સ્વરૂપ; સવારે 2 કલાકમાં 6.10 ઈંચ, પહેલા જ વરસાદમાં આખું શહેર પાણીમાં! જાણો ક્યાં કેવી છે સ્થિતિ?

Valsad HeavyRains: વલસાડમાં મેઘરાજાએ રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. માત્ર બે જ કલાકમાં છ ઇંચ વરસાદ ખાબકતા આખું વલસાડ શહેર જળમગ્ન બન્યું છે. ભારે વરસાદને પગલે શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ છે અને રસ્તાઓ નદીમાં ફેરવાયા છે. વલસાડ શહેરને અડીને આવેલા ભાગડાવાડા ગામની સોસાયટીઓ પાણીમાં ગરકાવ થઈ છે. ખાસ કરીને ગ્રીન પાર્ક, યોગેશ્વર નગર અને વિનાયક નગર સોસાયટીમાં પૂર જેવા દ્રશ્યો સર્જાયા છે.સોસાયટીઓ અને રસ્તાઓ પર ઘૂંટણસમા પાણી ભરાતા લોકોની હાલત અત્યંત કફોડી બની છે.
શહેરનું જનજીવન સંપૂર્ણપણે અસ્તવ્યસ્ત
માત્ર રસ્તાઓ જ નહીં, પરંતુ લોકોના ઘરોમાં પણ વરસાદી પાણી ઘૂસી ગયા છે. ઘરમાં પાણી ભરાઈ જવાથી લોકોની ઘરવખરી અને કિંમતી માલસામાન પલળીને બગડી ગયો છે. જેને કારણે સ્થાનિકોને ભારે આર્થિક નુકસાન વેઠવાનો વારો આવ્યો છે. સાર્વત્રિક જળભરાવ અને મુશળધાર વરસાદને કારણે વલસાડ શહેરનું જનજીવન સંપૂર્ણપણે અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયું છે.
અનેક જગ્યાએ રસ્તાઓ બંધ થવાની નોબત
વલસાડમાં મેઘરાજાની તોફાની બેટિંગ યથાવત છે. વહેલી સવારથી જ વરસી રહેલા ધોધમાર વરસાદને કારણે વલસાડ શહેર તેમજ આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોનું જનજીવન સંપૂર્ણપણે અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયું છે. ભારે વરસાદના કારણે શહેરના મુખ્ય માર્ગો જાણે નદીમાં ફેરવાઈ ગયા હોય તેવા દ્રશ્યો સર્જાયા છે. રસ્તાઓ પર ઘૂંટણસમા પાણી ભરાઈ જતા વાહનવ્યવહાર ખોરવાયો છે અને અનેક જગ્યાએ રસ્તાઓ બંધ થવાની નોબત આવી છે.
સોસાયટીનો ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર સંપૂર્ણપણે પાણીમાં ગરકાવ
બીજી તરફ, વલસાડના નાનકવાડા ગ્રામ પંચાયત વિસ્તારની હાલત અત્યંત કફોડી બની છે. અહીં આવેલી શાંતિવન સોસાયટીમાં વરસાદી પાણી ફરી વળતા આખી સોસાયટી તળાવમાં ફેરવાઈ ગઈ છે. સોસાયટીનો ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર સંપૂર્ણપણે પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયો છે. જેને કારણે અહીં રહેતા લોકો વહેલી સવારથી જ પોતાના ઘરોમાં કેદ રહેવા મજબૂર બન્યા છે.
તંત્રના દાવાઓની પોલ પહેલા જ વરસાદમાં ખુલ્લી પડી!
ચોમાસાની શરૂઆતમાં જ સર્જાયેલી આ સ્થિતિને પગલે સ્થાનિક લોકોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. લોકો આક્ષેપ કરી રહ્યા છે કે નગરપાલિકા અને સ્થાનિક તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવેલી કહેવાતી 'પ્રી-મોન્સૂન' કામગીરી માત્ર કાગળ પર જ સીમિત રહી ગઈ છે અને તંત્રના દાવાઓની પોલ પહેલા જ વરસાદમાં ખુલ્લી પડી ગઈ છે.
છીપવાડ વિસ્તારમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ
વલસાડ શહેરમાં વહેલી સવારથી પડેલા ધોધમાર વરસાદના કારણે શહેરના વિવિધ વિસ્તારો નદીમાં પરિવર્તિત થઈ ગયા છે. શહેરના મુખ્ય માર્ગો પર જાણે નદીઓ વહેતી હોય તેવા દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. ખાસ કરીને વાત કરીએ તો, વલસાડના છીપવાડ વિસ્તારમાં સામાન્ય રીતે પૂરની સ્થિતિમાં જ પાણી ફરી વળતા હોય છે. પરંતુ આ વખતે નદીમાં પૂર આવ્યા વગર જ છીપવાડ વિસ્તારમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ છે.
40 જેટલા ગામોને જોડતા અંડરપાસ સંપૂર્ણપણે બંધ
આ ઉપરાંત, શહેર અને 40 જેટલા ગામોને જોડતા અંડરપાસમાં પણ મોટા પ્રમાણમાં પાણી ભરાઈ જતાં તેને સંપૂર્ણપણે બંધ કરવાની ફરજ પડી છે.નગરપાલિકાની પ્રી-મોન્સૂન કામગીરી માત્ર કાગળ પર જ સીમિત રહી ગઈ હોવાનું ચિત્ર ઉપસી આવતા હાલ સ્થાનિક શહેરીજનોમાં તંત્ર સામે ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.
મુખ્ય કાપડ બજાર અને એમ.જી. રોડ વિસ્તારમાં કફોડી સ્થિતિ
વહેલી સવારથી ખાબકેલા ભારે વરસાદને પગલે શહેરના અનેક વિસ્તારો જળમગ્ન બન્યા છે. ઠેર-ઠેર કમર સમા પાણી ભરાઈ જતા સ્થાનિક લોકોને અવરજવરમાં ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. ખાસ કરીને શહેરના મુખ્ય કાપડ બજાર અને એમ.જી. રોડ વિસ્તારમાં સ્થિતિ અત્યંત કફોડી બની છે. અહીં રસ્તાઓ પર જાણે કોઈ નદી વહેતી હોય તેવા ભયાવહ દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે.
કાપડ બજારની અનેક દુકાનોમાં પાણી ઘૂસી ગયા
કમર સુધીના પાણી ભરાતા કાપડ બજારની અનેક દુકાનોમાં પાણી ઘૂસી ગયા છે. દુકાનોમાં પૂરના પાણી ફરી વળતા લાખો રૂપિયાનો માલ પલળી ગયો છે. જેના કારણે કાપડના વેપારીઓને મસમોટું નુકસાન થવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. સીઝનના સમયે જ કુદરતનો આ પ્રકોપ વરસતા હાલ તો સમગ્ર કાપડ બજારના વેપારીઓ ભારે ચિંતાતુર બન્યા છે
મુશળધાર વરસાદે સમગ્ર વલસાડ શહેરને બાનમાં લીધું!
વલસાડ જિલ્લામાં જાણે આભ ફાટ્યું હોય તેવી ભયાવહ સ્થિતિ સર્જાઈ છે. મુશળધાર વરસાદે સમગ્ર વલસાડ શહેરને બાનમાં લીધું છે અને ઠેર-ઠેર જળબંબાકારની સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે.રસ્તાઓ પર ઠેર ઠેર કમર સમા પાણી ભરાઈ ગયા છે. વહેલી સવારે પડેલા આ ભારે વરસાદના કારણે શાળાએ જતા બાળકો અને નોકરિયાત વર્ગ રસ્તા પર જ અટવાઈ પડ્યા હતા.
રસ્તાઓ નદીમાં ફેરવાતા વાહનવ્યવહારને પણ માઠી અસર
વરસાદી પાણી ભરાઈ જવાના કારણે વલસાડ શહેરનું જનજીવન સંપૂર્ણપણે ખોરવાઈ ગયું છે. શહેરના મુખ્ય વિસ્તારોની વાત કરીએ તો, તિથલ રોડ, એમ.જી. રોડ, કોસંબા રોડ, ભાગડાવાળા અને હાલર વિસ્તાર સહિતની તમામ જગ્યાઓ પર પાણી ભરાવાની મોટી સમસ્યા સામે આવી છે. રસ્તાઓ નદીમાં ફેરવાતા વાહનવ્યવહારને પણ માઠી અસર પહોંચી છે અને લોકો ભારે હાલાકીનો સામનો કરી રહ્યા છે