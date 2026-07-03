Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /વલસાડમાં મેઘરાજાએ રૌદ્ર સ્વરૂપ; સવારે 2 કલાકમાં 6.10 ઈંચ, પહેલા જ વરસાદમાં આખું શહેર પાણીમાં! જાણો ક્યાં કેવી છે સ્થિતિ?

વલસાડમાં મેઘરાજાએ રૌદ્ર સ્વરૂપ; સવારે 2 કલાકમાં 6.10 ઈંચ, પહેલા જ વરસાદમાં આખું શહેર પાણીમાં! જાણો ક્યાં કેવી છે સ્થિતિ?

વલસાડમાં મેઘરાજાએ રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. માત્ર બે જ કલાકમાં છ ઇંચ વરસાદ ખાબકતા આખું વલસાડ શહેર જળમગ્ન બન્યું છે. ભારે વરસાદને પગલે શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ છે અને રસ્તાઓ નદીમાં ફેરવાયા છે. વલસાડ શહેરને અડીને આવેલા ભાગડાવાડા ગામની સોસાયટીઓ પાણીમાં ગરકાવ થઈ છે. ખાસ કરીને ગ્રીન પાર્ક, યોગેશ્વર નગર અને વિનાયક નગર સોસાયટીમાં પૂર જેવા દ્રશ્યો સર્જાયા છે.સોસાયટીઓ અને રસ્તાઓ પર ઘૂંટણસમા પાણી ભરાતા લોકોની હાલત અત્યંત કફોડી બની છે. 

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 03, 2026, 10:36 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 10:36 AM IST
વલસાડમાં મેઘરાજાએ રૌદ્ર સ્વરૂપ; સવારે 2 કલાકમાં 6.10 ઈંચ, પહેલા જ વરસાદમાં આખું શહેર પાણીમાં! જાણો ક્યાં કેવી છે સ્થિતિ?
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
વલસાડમાં ભારે વરસાદના કારણે તંત્રનો મોટો નિર્ણય; જિલ્લાના ત્રણ તાલુકામાં તમામ શાળા..
Big decision of the administration due to heavy rains in Valsad; Holiday declared in all schools and colleges1 hr ago
2
fifa world cup 20261 hr ago
3
Stress2 hrs ago
4
Aamir Khan2 hrs ago
5
Kidney failure warning signsJul 02