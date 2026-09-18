/ગુજરાતમાં મેઘતાંડવ: ઉત્તર ગુજરાતના 5 જિલ્લામાં રેડ એલર્ટ, અમદાવાદ-ગાંધીનગરમાં ઓરેન્જ એલર્ટ સાથે ધોધમાર વરસાદ

ગુજરાતમાં આજે વહેલી સવારથી અનેક જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદ શરૂ થયો છે. અમદાવાદમાં આશરે સવારે 7.30 કલાકથી સતત વરસાદ પડી રહ્યો છે. આ સિવાય ગાંધીનગર, સુરત, ભરૂચ સહિત અનેક જગ્યાએ વરસાદ પડી રહ્યો છે. આ વચ્ચે હવામાન વિભાગે વરસાદનું એલર્ટ જાહેર કર્યું છે.
આ જિલ્લાઓમાં રેડ એલર્ટ
હવામાન વિભાગ પ્રમાણે ઉત્તર ગુજરાતના કેટલાક જિલ્લાઓમાં અતિભારે વરસાદનું જોખમ છે, જેને લઈને રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. હવામાન વિભાગે બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા અને અરવલ્લી જિલ્લામાં રેડ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. આ દરમિયાન ભારે વરસાદની સાથે 60 કિમીની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે.
Ahmedabad Rain LIVE: ભારે વરસાદથી પરિમલ, શાહીબાગ, અખબારનગર અને મકરબા અંડરપાસ બંધ, વાહનચાલકો પરેશાન!#AhmedabadRain #Waterlogging #Monsoon2026 #AhmedabadWeather #HeavyRainAlert #GujaratWeather #TrafficUpdate #Zee24Kalak pic.twitter.com/siRr3A8fQG
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) September 18, 2026
હવામાન વિભાગનું ઓરેન્જ એલર્ટ
રાજ્યમાં ભાદરવા મહિનામાં સતત વરસાદ પડી રહ્યો છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા કચ્છ સહિતના જિલ્લાઓમાં ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. હવામાન વિભાગે કચ્છ, મોરબી, સુરેન્દ્રનગર, અમદાવાદ, ગાંધીનગર, ખેડા, મહીસાગર, પંચમહાલ અને દાહોદ જિલ્લામાં ભારે વરસાદની સંભાવના છે. અહીં પણ ભારે પવન સાથે વરસાદ પડી શકે છે.
Ahmedabad Rain LIVE: વીજળીના કડાકા ભડાકા સાથે અમદાવાદમાં મેઘરાજાએ જમાવટ બોલાવી; રસ્તાઓ પર પાણી ભરાયા#AhmedabadRain #Waterlogging #Monsoon2026 #AhmedabadWeather #HeavyRainAlert #GujaratWeather #TrafficUpdate #Zee24Kalak pic.twitter.com/730t8MgJ5N
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) September 18, 2026
યલો એલર્ટઃ આ જિલ્લાઓમાં મધ્યમ વરસાદની ચેતવણી
હવામાન વિભાગ દ્વારા સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાત સહિતના જિલ્લાઓમાં હળવા વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. જામનગર, રાજકોટ, બોટાદ, અમરેલી, દેવભૂમિ દ્વારકા, પોરબંદર, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, આણંદ, છોટાઉદેપુર, ભરૂચ, નર્મદા, સુરત, તાપી, નવસારી અને ડાંગ જિલ્લાઓમાં યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે.
અમદાવાદીઓ સાચવજો...! કામ વગર બહાર ન નીકળતા... ભારે વરસાદ વચ્ચે શહેરમાં જળભરાવની સ્થિતિ....#AhmedabadRain #Waterlogging #AhmedabadWeather #viralvideo #trendingvideo #viral #viralshort #viralshorts #viralvideos #viralreels #trending #trendingshorts #trendingreels pic.twitter.com/X9V4LSKvnQ
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) September 18, 2026
સવારથી જામ્યો વરસાદી માહોલ
હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે રાજ્યમાં સતત વરસાદી માહોલ જામ્યો છે. આજે સવારથી અમદાવાદ, ગાંધીનગર, સુરત સહિત ઘણા જિલ્લાઓમાં સતત વરસાદ પડી રહ્યો છે. અમદાવાદમાં અનેક જગ્યાએ પાણી ભરાયા છે. સવારમાં વરસાદ પડવાને કારણે ઓફિસ સહિત કામ પર જઈ રહેલાં લોકોને ભારે મુશ્કેલી પડી રહી છે.