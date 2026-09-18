Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /ગુજરાતમાં મેઘતાંડવ: ઉત્તર ગુજરાતના 5 જિલ્લામાં રેડ એલર્ટ, અમદાવાદ-ગાંધીનગરમાં ઓરેન્જ એલર્ટ સાથે ધોધમાર વરસાદ

ગુજરાતમાં મેઘતાંડવ: ઉત્તર ગુજરાતના 5 જિલ્લામાં રેડ એલર્ટ, અમદાવાદ-ગાંધીનગરમાં ઓરેન્જ એલર્ટ સાથે ધોધમાર વરસાદ

હવામાન વિભાગે ગુજરાતમાં વરસાદનું એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. પાંચ જિલ્લાઓમાં રેડ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે આજે સવારથી રાજ્યના અનેક જિલ્લામાં વરસાદી માહોલ જામી ગયો છે. તમે પણ જાણો હવામાન વિભાગની આગાહી.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 18, 2026, 09:33 AM IST|Updated: Sep 18, 2026, 09:33 AM IST
ગુજરાતમાં મેઘતાંડવ: ઉત્તર ગુજરાતના 5 જિલ્લામાં રેડ એલર્ટ, અમદાવાદ-ગાંધીનગરમાં ઓરેન્જ એલર્ટ સાથે ધોધમાર વરસાદ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
QR કોડથી લઈને સ્ટૈટિક પેમેન્ટ સુધી 5 રીત અપનાવી બચાવી શકો UPI પેમેન્ટ પર લાગતો ચાર્જ
2
3
4
5