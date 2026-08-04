/વાવ-થરાદમાં અતિવૃષ્ટિનો કેર: વરસાદ થંભ્યો પણ મગફળી અને બાજરીનો પાક પાણીમાં ગરકાવ

ભરતસિંહ રાજપૂત, વાવ થરાદઃ ભારે વરસાદ હવે થંભી ગયો છે... પરંતુ ખેડૂતોના આંસુ હજુ પણ અટક્યા નથી. ખેતરોમાં રહેલું પાણી હવે માત્ર પાણી નથી, પરંતુ ખેડૂતોના સપનાઓ, મહિનાઓની મહેનત અને લાખો રૂપિયાનું રોકાણ તેમાં ડૂબી ગયું છે. બનાસકાંઠાના વાવ-થરાદ પંથકમાં આજે પણ અનેક ખેતરો પાણીમાં ગરકાવ છે. જ્યાં પાક લહેરાવવાનો હતો, ત્યાં હવે વિનાશના દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે. જોઈએ આ ખાસ રિપોર્ટ...
બનાસકાંઠાના વાવ-થરાદ પંથકના વામી, લોરવાડા, ભડોદર, લેડાઉ સહિતના અનેક ગામોમાં ખરાબ સ્થિતિ છે. જ્યાં વરસાદે વિરામ લીધો હોવા છતાં ખેતરોમાં પાણી હજુ પણ યથાવત છે. દૂર સુધી નજર કરો તો માત્ર પાણી જ પાણી... અને એ પાણીની નીચે દટાઈ ગઈ છે ખેડૂતોની મહિનાઓની મહેનત.
પાકને ભારે નુકસાન
મગફળી... બાજરી... જુવાર... અને મરચાં જેવા ઉભા પાક સંપૂર્ણપણે પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા છે. ઘણા ખેતરોમાં પાક સડી ગયો છે તો અનેક જગ્યાએ જમીનનું ધોવાણ થતાં આગામી સિઝનની ખેતી પણ જોખમમાં મુકાઈ છે. જે ખેતરો થોડા દિવસ પહેલાં હરિયાળીથી છલકાતા હતા... આજે ત્યાં નિરાશા અને બરબાદીનું ચિત્ર દેખાઈ રહ્યું છે.
અમરેલી જિલ્લામાં મેઘરાજાની વિનાશક બેટિંગ: સાવરકુંડલા પંથકમાં શેત્રુંજી નદીના પાણી ખેતરોમાં ફરી વળતા 10000થી વધુ વીઘામાં કપાસ-મગફળીનો પાક નાશ પામ્યો, ખેડૂતોની સહાયની માંગ!#Amreli #Gujarat #BreakingNews #News pic.twitter.com/NGerRRCttc
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) August 4, 2026
ખેડૂતોની સ્થિતિ વિકટ
ખેડૂતોનું કહેવું છે કે માત્ર અતિવૃષ્ટિ જ નહીં... પરંતુ પાણીના નિકાલની અપૂરતી વ્યવસ્થાએ સ્થિતિ વધુ વિકટ બનાવી છે. કેટલાક ખેડૂતોનો આક્ષેપ છે કે મુખ્ય નર્મદા કેનાલના કારણે તળ ઊંચા થઈ ગયા છે અને વરસાદી પાણી બહાર નીકળવાનો માર્ગ મળતો નથી. પરિણામે દર વર્ષે વરસાદ પછી આ જ દ્રશ્યો સર્જાય છે... પરંતુ વર્ષો વીતી ગયા છતાં કાયમી ઉકેલ હજુ સુધી આવ્યો નથી.
કુદરતનો એક જ પ્રહાર આખા વર્ષની કમાણી છીનવી
ખેતી માત્ર જમીનમાં બીજ વાવવાનું નામ નથી... એક પાક તૈયાર કરવા પાછળ ખેડૂતો બિયારણ, ખાતર, દવાઓ, ટ્રેક્ટર, મજૂરી અને સિંચાઈ પાછળ લાખો રૂપિયાનું રોકાણ કરે છે. મોટાભાગના ખેડૂતો આ ખર્ચ ઉછીના કે વ્યાજે લીધેલા નાણાંથી કરે છે. પરંતુ જ્યારે પાક તૈયાર થવાનો સમય આવે... ત્યારે કુદરતનો એક જ પ્રહાર આખા વર્ષની કમાણી છીનવી લે છે.
ઉત્પાદન લગભગ શૂન્ય થવાની ખેડૂતોને ભીતિ
એક સમય હતો જ્યારે એક ખેતરમાંથી ત્રણથી ચાર લાખ રૂપિયાની આવક થતી હતી... પરંતુ હવે ઉત્પાદન લગભગ શૂન્ય થવાની ભીતિ ખેડૂતો વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. એટલું જ નહીં... લાંબા સમય સુધી પાણી ભરાયેલા રહેતાં હવે આગામી રવિ સિઝનની ખેતી પણ મુશ્કેલ બનશે તેવી ચિંતા ખેડૂતોને સતાવી રહી છે.
હવે ખેડૂતો સરકાર પાસે માત્ર સહાનુભૂતિ નહીં... પરંતુ તાત્કાલિક કાર્યવાહી માંગે છે. નુકસાનનો પારદર્શક સર્વે... વાસ્તવિક નુકસાનના આધારે પૂરતું વળતર... અને જ્યાં દર વર્ષે પાણી ભરાય છે ત્યાં કાયમી ધોરણે પાણીના નિકાલની વ્યવસ્થા... ખેડૂતોની આ ત્રણ મુખ્ય માંગ છે. કારણ કે... જો આજે સમયસર સહાય નહીં મળે... તો માત્ર એક પાક નહીં... પરંતુ અનેક ખેડૂતોનું આખું ભવિષ્ય જોખમમાં મુકાઈ શકે છે.
શું છે ખેડૂતોની માગ?
નુકસાનનો પારદર્શક સર્વે
વાસ્તવિક નુકસાનના આધારે પૂરતું વળતર
દર વર્ષે પાણી ભરાય છે ત્યાં કાયમી ધોરણે નિકાલની વ્યવસ્થા
વરસાદ બંધ થઈ ગયો છે... પરંતુ વાવ-થરાદના ખેડૂતો માટે સંકટ હજુ પૂરું થયું નથી. ખેતરોમાં ભરાયેલું પાણી માત્ર પાકને જ નહીં, પરંતુ ખેડૂતોની આર્થિક સ્થિતિને પણ ડૂબાડી રહ્યું છે. હવે સૌની નજર સરકાર પર છે કે ખેડૂતોને સમયસર વળતર અને કાયમી ઉકેલ ક્યારે મળે છે.