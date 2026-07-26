/આગામી ત્રણ કલાકમાં આ જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદની આગાહી, હવામાન વિભાગે જાહેર કર્યું રેડ એલર્ટ

ગુજરાતમાં સતત વરસાદ પડી રહ્યો છે. ઉત્તર ગુજરાતમાં તો ભારે વરસાદને કારણે પૂરની સ્થિતિનું નિર્માણ થયું હતું. તેવામાં હવામાન વિભાગે આગામી ત્રણ કલાક માટે આગાહી કરી છે. આ દરમિયાન હવામાન વિભાગે ભારે પવન સાથે વરસાદની આગાહી કરી છે. કેટલાક જિલ્લામાં રેડ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે.
આ જિલ્લાઓમાં આગામી ત્રણ કલાક માટે આગાહી
સવારે સાત વાગ્યાથી 10 વાગ્યા સુધી હવામાન વિભાગે વરસાદની આગાહી કરી છે. આ દરમિયાન બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા અને અરવલ્લીમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. આ જિલ્લામાં રેડ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે.
કચ્છ, મોરબી, સુરેન્દ્રનગર, અમદાવાદ, ગાંધીનગર, ખેડા, મહીસાગર, પંચમહાલ અને દાહોદમાં મધ્યમ વરસાદ સાથે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. આ જિલ્લાઓમાં ઓરેન્જ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે.
જામનગર, દેવભૂમિ દ્વારકા, પોરબંદર, રાજકોટ, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, અમરેલી, બોટાદ, ભાવનગર, આનંદ, ભરૂચ, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, નર્મદા, સુરત, તાપી, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ, દમણ અને દાદરા-નગર હવેલીમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.