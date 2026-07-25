/મેઘ કહેરથી ભારે હાલાકી! કાચા મકાનોથી લઈને બજારો અને બેન્ક સુધી બધું જ તબાહ, દક્ષિણ ગુજરાતમાં જળબંબાકારથી કરોડોનું નુકસાન

South Gujarat Rain: દક્ષિણ ગુજરાત રેકોર્ડબ્રેક વરસાદના કારણે વલસાડમાં ભારે તારાજી સર્જાઈ છે. વરસાદે વિરામ લેતા નુકસાન કેટલું થયું છે તે સામે આવી રહ્યું છે. ઔરંગા નદીમાં આવેલા ભયાનક પૂરે વલસાડના પ્રખ્યાત દાણા બજારને ઘમરોળી નાખ્યું છે. લાખો ટન અનાજ પલળી જતા વેપારીઓ પર આભ તૂટી પડ્યું છે.
પાણી ઓસરતાં સામે તારાજીના દ્રશ્યો
વલસાડના ઉમરપાડામાં 40 ઈંચ કરતા વધારે વરસાદ પડ્યો હતો. જેના કારણે બધું જ તબાહ થઈ ગયું. ઘર છોડીને લોકો અન્ય સ્થળે આશરો લેવા માટે મજબૂર બન્યા અને વરસાદ અટકતા જ્યારે તેઓ પાછા આવ્યા ત્યારે પોતાના આશિયાનાને વિખેરાયેલું જોઈને ઉદાસ થઈ ગયા.
ખતલવાડા ગામમાં તારાજી
ઉમરપાડા વિસ્તાર આ સ્થિતિમાં સૌથી વધુ અસરગ્રસ્ત થયો છે. ત્યારે ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ પંચાલ, નાણામંત્રી કનુભાઈ દેસાઈ, સાંસદ, ધારાસભ્ય સહિતના આગેવાનો ખતલવાડા ગામ પહોંચ્યા. લોકોની સ્થિતિ જાણી અને કિટનું વિતરણ પણ કર્યું. મધુબેન ડેમમાંથી પાણી નદીમાં છોડવામાં આવ્યું અને આ પાણીએ નદી કિનારાના નાના ઉદ્યોગોમાં ફરી વળ્યું છે. રોયલ ઈન્ડસ્ટ્રીયલ હબની અનેક ફેક્ટરીઓમાં પાણી ભરાયું. જેના કારણે મોટું નુકસાન થયું છે.
કેન્દ્રીય મંત્રી પાટીલે કરી સમીક્ષા
સતત વરસાદના કારણે દક્ષિણ ગુજરાતના નવસારીમાં પણ ભારે અસર થઈ છે. સવારે રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી સાથે નવસારી જિલ્લા કંટ્રોલરૂમ ખાતે ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક કર્યા બાદ કેન્દ્રીય મંત્રી સી. આર. પાટીલ પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારોના નિરીક્ષણ માટે નીકળ્યા હતા. જે બાદ તેમણે સહાયની પણ જાહેરાત કરી છે. પૂરથી અસરગ્રસ્ત પરિવારોને ઘરવખરીના નુકસાન બદલ ₹6,800ની સહાય ચૂકવવામાં આવશે, જેમાંથી ₹1,800ની રકમ તાત્કાલિક ચૂકવવામાં આવશે. આ ઉપરાંત પશુધનના નુકસાન માટે ગાય-ભેંસ દીઠ ₹37,500 અને બકરી દીઠ ₹22,000ની સહાય આપવામાં આવશે.
નવસારીમાં પૂરના પ્રકોપથી બેન્કો પણ પ્રભાવિત થઈ છે. ઊંડાચ ગામની ગુજરાત ગ્રામીણ બેન્કમાં પાણી ભરાતા અનેક અગત્યના દસ્તાવેજો પલળી ગયા છે. મેઘ કહેરના લીધે જનતાને પારાવાર હાલાકી પડી અને હવે વરસાદે વિરામ લેતા નુકસાનીના દ્રશ્યો પણ સામ આવી રહ્યા છે. ત્યારે લોકો હવે આશા રાખી રહ્યા છે કે, તેમને બેઠા થવામાં સરકાર સહાય કરે.