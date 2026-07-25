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મેઘ કહેરથી ભારે હાલાકી! કાચા મકાનોથી લઈને બજારો અને બેન્ક સુધી બધું જ તબાહ, દક્ષિણ ગુજરાતમાં જળબંબાકારથી કરોડોનું નુકસાન

South Gujarat Rain: દક્ષિણ ગુજરાતના વલસાડ અને નવસારીમાં કહેર બનીને વરસાદ તૂટી પડ્યો છે. ત્રણ-ત્રણ દિવસ સુધી જનજીવન થંભી ગયું. હજારો લોકો પૂરના પાણીમાં ફસાઈ ગયા. ભૂખ્યા-તરસ્યા લોકો ઘરમાં કેદ રહેવા મજબૂત બન્યા અને હવે જ્યારે વરસાદે વિરામ લીધો છે, ત્યારે તારાજીના ભયાનક દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. લોકોએ વર્ષોની મહેનતથી ઉભા કરેલા ધંધા-રોજગારને કુદરતની એવી કારમી થપાટ પડી છે કે, તેમના માટે ઉભું થવું મુશ્કેલ થશે. આખરે વરસાદે વલસાડ-વાપી-નવસારીમાં કેવો વેર્યો છે વિનાશ.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 25, 2026, 07:51 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 07:51 PM IST
મેઘ કહેરથી ભારે હાલાકી! કાચા મકાનોથી લઈને બજારો અને બેન્ક સુધી બધું જ તબાહ, દક્ષિણ ગુજરાતમાં જળબંબાકારથી કરોડોનું નુકસાન

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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