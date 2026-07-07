/સુરતમાં ભારે વરસાદથી જળબંબાકાર, ભારે વરસાદની આગાહી વચ્ચે જિલ્લાની શાળાઓમાં આવતીકાલે રજા જાહેર

School Holiday: સુરત જિલ્લામાં મેઘરાજાએ મન મૂકી વરસતા જનજીવન પ્રભાવિત થયું છે. સુરતમાં 8 કલાકમાં 10 ઈંચ વરસાદ વરસતા સર્વત્ર જળબંબાકારની સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે. ભારે વરસાદને પગલે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે, જેના કારણે સ્થાનિકો ભારે મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. બીજી તરફ સુરતમાં આવતીકાલે પણ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. જેના પગલે સુરત જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી દ્વારા આવતીકાલે શહેર સહિત જિલ્લાની શાળામાં રજા જાહેર કરવામાં આવી છે. વિદ્યાર્થીઓના સલામતીના ભાગરૂપે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. જિલ્લામાં ભારે વરસાદની પરિસ્થિતિને ધ્યાને રાખી શાળાઓમાં રજા રાખવામાં આવી છે.
વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષાને ધ્યાને રાખી શાળાઓમાં રજા જાહેર
હવામાન વિભાગ દ્વારા આવતીકાલે સુરતમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. આ ગંભીર પરિસ્થિતિ ધ્યાનમાં રાખીને સુરત જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી દ્વારા મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. વિદ્યાર્થીઓની સલામતીના ભાગરૂપે આવતીકાલે સુરત શહેર અને જિલ્લાની તમામ શાળાઓમાં રજા જાહેર કરવામાં આવી છે.
સુરત શહેરમાં વરસી રહેલા ભારે વરસાદના કારણે પાંડેસરા વિસ્તારમાં પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. સુરતના પાંડેસરાના પ્રેમ નગર અને કૃષ્ણ નગરમાં ભેદવાડ ખાડી બન્ને કાંઠે વહેતી થતા પાણી ભરાયા છે. ઘૂંટણ સુધીના પાણીમાં લોકો ફસાયા, જ્યાં તેમનું બોટથી રેસ્ક્યૂ કરવાની નોબત આવી છે. તો સુરતના વેડરોડ પડોળ વિસ્તારમાં કમર સુધીના પાણી ભરાયા. દુકાનો અને ઘરમાં પણ પાણી ઘુસી જતા લોકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો. જીવના જોખમે લોકો આ પાણીમાંથી પસાર થતા જોવા મળ્યા.
શહરના અનેક વિસ્તારો બેટમાં ફેરવાયા
સુરતમાં ભારે વરસાદના કારણે કતારગામ અને આઝાદનગર જેવા વિસ્તારોની સ્થિતિ બેટમાં ફેરવાયા છે. મુખ્ય રસ્તાઓ પર ઘૂંટણસમા પાણી ભરાઈ જતાં વાહનવ્યવહાર ઠપ્પ થઈ ગયો છે. ભારે વરસાદ ખાબકતા દુકાનોમાં પાણી ઘૂસી જતાં વેપારીઓને મોટું નુકસાન થવાની ભીતિ છે. આ તરફ પાંડેસરા વિસ્તારમાં લોકોના ઘરોમાં વરસાદી પાણી ઘૂસી ગયા છે, જેના કારણે સ્થાનિકોના હાલ બેહાલ થયા છે. ભારે વરસાદને પગલે ભેદવાડ ખાડી બંને કાંઠે વહેતી થઈ છે, જેના કારણે આસપાસના વિસ્તારોમાં પૂરનું સંકટ ઘેરૂં બન્યું છે.