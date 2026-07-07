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સુરતમાં ભારે વરસાદથી જળબંબાકાર, ભારે વરસાદની આગાહી વચ્ચે જિલ્લાની શાળાઓમાં આવતીકાલે રજા જાહેર

School Holiday: સુરત શહેર અને જિલ્લામાં મેઘરાજાએ મન મૂકીને બેટિંગ કરતા સમગ્ર જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયું છે. માત્ર 8 કલાકમાં ખાબકેલા 10 ઈંચ જેટલા ભારે વરસાદને કારણે ચારેય તરફ જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. નીચાણવાળા વિસ્તારો પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા છે અને સ્થાનિક રહીશો ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા છે. ત્યારે સુરત જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી દ્વારા આવતીકાલે શાળાઓમાં રજાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. 

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 07, 2026, 07:06 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 07:10 PM IST
સુરતમાં ભારે વરસાદથી જળબંબાકાર, ભારે વરસાદની આગાહી વચ્ચે જિલ્લાની શાળાઓમાં આવતીકાલે રજા જાહેર
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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