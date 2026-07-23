/ભારે વરસાદને કારણે રેલવે વ્યવહાર ઠપ્પ, પશ્ચિમ રેલવેની 15 ટ્રેનો સંપૂર્ણ રદ; જ્યારે અનેક ટ્રેનોના રૂટ બદલાયા

Train Cancelled: રાજ્યભરમાં સતત પડી રહેલા વરસાદને કારણે જનજીવન અસ્ત-વ્યસ્ત થઈ ગયું છે. બીજીતરફ હવામાં વિભાગ દ્વારા રાજ્યમાં હજુ રેડ અને ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આગામી 48 કલાકમાં અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે. રાજ્યમાં હાલ અતિભારે વરસાદની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા મુંબઈ સેન્ટ્રલ અને અમદાવાદ વચ્ચે દોડતી ગુજરાત સુપરફાસ્ટ એક્સપ્રેસ, મુંબઈ સેન્ટ્રલ-ગાંધીનગર કેપિટલ વંદે ભારત એક્સપ્રેસ તેમજ મુંબઈ સેન્ટ્રલ-અમદાવાદ શતાબ્દી એક્સપ્રેસ સહિત અનેક ટ્રેનો રદ કરવામાં આવી છે. ખાસ કરીને મુંબઈ સેન્ટ્રલ-ઘોલવડ અને ઉમરગામ વચ્ચે રેલવે ટ્રેક પર પાણી ભરાઈ જતાં ટ્રેનોની અવરજવર ખોરવાઈ છે. મુસાફરોને મુસાફરી પહેલાં પોતાની ટ્રેનની સ્થિતિ તપાસીને જ પ્રવાસ કરવાની રેલવે તંત્રએ અપીલ કરી છે.
ઘોલવડ અને ઉમરગામ રોડ સ્ટેશનો વચ્ચે આવેલા રેલવે બ્રિજ નં. 203 પર પાણીનું સ્તર જોખમી સપાટીએ પહોંચી જતાં પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા મુસાફરોની સલામતીને ધ્યાનમાં રાખી આ રૂટ પર ટ્રેન વ્યવહાર તાત્કાલિક સ્થગિત કરવામાં આવ્યો છે. જેના કારણે આજે (23 જુલાઈ, 2026) અનેક ટ્રેનો રદ કરવામાં આવી છે અને કેટલીક ટ્રેનોને વૈકલ્પિક રૂટ પરથી દોડાવવામાં આવશે.
સંપૂર્ણ રદ કરાયેલી ટ્રેનો (23-07-2026)
રૂટ બદલાયેલી ટ્રેનો
22919 એમજીઆર ચેન્નઈ સેન્ટ્રલ – અમદાવાદ હમસફર એક્સપ્રેસ
➜ દૌંડ – અંકાઈ – મનમાડ – જલગાંવ – પાલધી – સુરત માર્ગે દોડશે.
22185 અમદાવાદ – પુણે એક્સપ્રેસ
➜ સુરત – પાલધી – જલગાંવ – મનમાડ માર્ગે દોડશે.
12298 પુણે – અમદાવાદ દુરંતો એક્સપ્રેસ
➜ જલગાંવ – પાલધી – ઉધના – સુરત માર્ગે દોડશે.