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ભારે વરસાદને કારણે રેલવે વ્યવહાર ઠપ્પ, પશ્ચિમ રેલવેની 15 ટ્રેનો સંપૂર્ણ રદ; જ્યારે અનેક ટ્રેનોના રૂટ બદલાયા

Train Cancelled: દક્ષિણ ગુજરાત સહિત રાજ્યમાં સતત ભારે વરસાદને કારણે અનેક વિસ્તારોમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ છે, જેના કારણે પશ્ચિમ રેલવેના ટ્રેન વ્યવહાર પર વ્યાપક અસર પડી છે. અતિભારે વરસાદને કારણે રેલવે ટ્રેક પર પાણી ભરાતા પશ્ચિમ રેલવેની સેવાઓ ગંભીર રીતે પ્રભાવિત થઈ છે. સુરત અને મુંબઈ વચ્ચે ટ્રેન વ્યવહાર અનિશ્ચિત સમય માટે સ્થગિત કરી દેવામાં આવતાં હજારો મુસાફરો મુશ્કેલીમાં મૂકાયા છે. 

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 23, 2026, 08:10 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 08:10 PM IST
ભારે વરસાદને કારણે રેલવે વ્યવહાર ઠપ્પ, પશ્ચિમ રેલવેની 15 ટ્રેનો સંપૂર્ણ રદ; જ્યારે અનેક ટ્રેનોના રૂટ બદલાયા

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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