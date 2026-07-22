Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /નવસારીમાં ભારે વરસાદનું રેડ એલર્ટ: દક્ષિણ ગુજરાતના નવસારી, વલસાડ અને તાપીમાં શાળાઓ-કોલેજોમાં રજા જાહેર

નવસારીમાં ભારે વરસાદનું રેડ એલર્ટ: દક્ષિણ ગુજરાતના નવસારી, વલસાડ અને તાપીમાં શાળાઓ-કોલેજોમાં રજા જાહેર

Heavy rain in South Gujarat: દક્ષિણ ગુજરાતમાં સતત વરસી રહેલા અતિભારે વરસાદ અને હવામાન વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવેલી ગંભીર ચેતવણીને પગલે સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર તાત્કાલિક એક્શન મોડમાં આવ્યું છે. વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષાને પ્રાધાન્ય આપતા નવસારી, વલસાડ અને તાપી જિલ્લા કલેક્ટરો દ્વારા તમામ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં રજા જાહેર કરવામાં આવી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 22, 2026, 09:15 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 09:15 AM IST
નવસારીમાં ભારે વરસાદનું રેડ એલર્ટ: દક્ષિણ ગુજરાતના નવસારી, વલસાડ અને તાપીમાં શાળાઓ-કોલેજોમાં રજા જાહેર
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
બાળકોમાં સૌથી વધુ જોવા મળતું કેન્સર કયુ? બાળકને કેન્સર થવાના કારણો અને શરુઆતી લક્ષણો
cancer55 min ago
2
Sonam Wangchuk1 hr ago
3
Indian railwaysJul 21
4
Gujarat Police transferJul 21
5
Shravan 2026Jul 21