/નવસારીમાં ભારે વરસાદનું રેડ એલર્ટ: દક્ષિણ ગુજરાતના નવસારી, વલસાડ અને તાપીમાં શાળાઓ-કોલેજોમાં રજા જાહેર

Heavy rain in South Gujarat: હવામાન વિભાગ દ્વારા દક્ષિણ ગુજરાત માટે આપવામાં આવેલી 'રેડ એલર્ટ' અને અતિભારે વરસાદની ચેતવણી બાદ સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર તુરંત જ એક્શન મોડમાં આવી ગયું છે. અનરાધાર વરસાદના કારણે સર્જાયેલી જળબંબાકારની સ્થિતિ અને વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને નવસારી, વલસાડ અને તાપી જિલ્લા કલેક્ટરો દ્વારા તમામ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં તાત્કાલિક અસરથી રજા જાહેર કરવામાં આવી છે.
જિલ્લાવાર સ્થિતિ અને વહીવટી નિર્ણય
નવસારી જિલ્લો: આકાશી આફત વચ્ચે તંત્રનો મોટો નિર્ણય
નવસારી જિલ્લામાં વિરામ લીધા વગર વરસી રહેલા વરસાદને કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે. આ પરિસ્થિતિને ગંભીરતાથી લેતા જિલ્લા કલેક્ટર દ્વારા વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષા ખાતરીબદ્ધ કરવા માટે મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. નવસારીની તમામ પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શાળાઓ, કોલેજો, ITI તેમજ આંગણવાડીઓમાં આજે શૈક્ષણિક કાર્ય સંપૂર્ણપણે બંધ રહેશે.
વલસાડ જિલ્લો: આગાહીને પગલે તમામ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ બંધ
વલસાડમાં અતિભારે વરસાદની પૃષ્ઠભૂમિમાં જિલ્લા કલેક્ટરે તમામ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ બંધ રાખવાનો કડક આદેશ આપ્યો છે. માર્ગો પર પાણી ભરાવાને કારણે વિદ્યાર્થીઓને આવાગમનમાં તકલીફ ન પડે તે માટે આ પગલું ભરવામાં આવ્યું છે. જિલ્લાની તમામ સરકારી તથા ખાનગી પ્રાથમિક-માધ્યમિક શાળાઓ, ઉચ્ચ શિક્ષણની કોલેજો, ITI અને આંગણવાડીઓ આજે સંપૂર્ણપણે બંધ રાખવામાં આવી છે.
તાપી જિલ્લો: અનરાધાર વરસાદ વચ્ચે સુરક્ષાત્મક આદેશ
તાપી જિલ્લામાં પણ સાર્વત્રિક અને ધોધમાર વરસાદી માહોલ યથાવત છે. વ્યારા, વાલોડ, અને ડોલવણ સહિતના તમામ તાલુકાઓમાં ભારે વરસાદને કારણે જનજીવન પ્રભાવિત થયું છે. વહીવટી તંત્રના સ્પષ્ટ આદેશથી સુરક્ષાના ભાગરૂપે તાપી જિલ્લાની તમામ શાળાઓમાં રજા જાહેર કરી દેવામાં આવી છે.
વાલીઓ અને નાગરિકો માટે વહીવટી તંત્રની અપીલ
વહીવટી તંત્ર દ્વારા તમામ વાલીઓને અપીલ કરવામાં આવી છે કે ભારે વરસાદની સ્થિતિમાં બાળકોને ઘરની બહાર ન મોકલે અને નદી કે ધોધ જેવા જોખમી વિસ્તારોથી દૂર રહે. કોઈપણ કટોકટીની સ્થિતિમાં જિલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન કેન્દ્ર (Disaster Management Cell) નો સંપર્ક કરવા જણાવાયું છે.