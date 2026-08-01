/સુરતના અંબિકામાં સૌથી વધુ 24 ઈંચ વરસાદની ધૂંઆધાર બેટિંગ; 24 કલાકમાં 255 તાલુકામાં તોફાની વરસાદ, જાણો કયા કેટલો ખાબક્યો

Gujarat Monsoon 2026: રાજ્યમાં મેઘરાજા ભારે રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરીને ધૂંઆધાર બેટિંગ કરી રહ્યા છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં રાજ્યના 255 તાલુકાઓમાં ધોધમાર વરસાદ નોંધાયો છે, જેમાં ખાસ કરીને દક્ષિણ અને મધ્ય ગુજરાતમાં તોફાની મેઘમહેર જોવા મળી છે. ભારે વરસાદના કારણે અનેક વિસ્તારોમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ છે અને નદીઓ બે કાંઠે વહેવા લાગી છે.
વરસાદના મુખ્ય આંકડા અને સૌથી વધુ પ્રભાવિત વિસ્તારો
છેલ્લા 24 કલાકમાં સુરતના અંબિકા તાલુકામાં આકાશી આફત જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ હતી, જ્યાં સૌથી વધુ 24 ઈંચ (565 મિમી) કરતાં પણ વધુ વરસાદ ખાબક્યો છે. આ સિવાય અન્ય મુખ્ય વિસ્તારોમાં પડેલા ભારે વરસાદની વાત કરીએ તો તાપી (ડોલવણ) 17 ઈંચ (425 મિમી), ખેડા (વસો) 16.5 ઈંચ (416 મિમી), નવસારી (વાંસદા) 16.5 ઈંચ (413 મિમી), સુરત (ઉમરપાડા) 15 ઈંચ, ખેડા (નડિયાદ) 13.75 ઈંચ (341 મિમી), ભરૂચ (નેત્રંગ): 13.25 ઈંચ, વલસાડ (ધરમપુર) 11 ઈંચથી વધુ, ડાંગ (વઘઈ) અને સુરત ( માંગરોળ) 11-11 ઈંચ, આણંદ (ખંભાત) અને ડાંગ (સુબીર) 10.5 ઈંચ અને ખેડા (મહુધા) 10 ઈંચનો સમાવેશ થાય છે.
24 કલાકમાં રાજ્યના 255 તાલુકામાં વરસાદ....
રાજ્યના કુલ 13 તાલુકાઓમાં 10 ઈંચથી વધુ અને 145 તાલુકાઓમાં 2 ઈંચથી વધુ વરસાદ નોંધાયો છે. આજે સવારે 6 થી 10 વાગ્યાના ટૂંકા સમયગાળામાં પણ સુરેન્દ્રનગરના લખતરમાં 110 મિમી, વઢવાણમાં 102 મિમી અને તિલકવાડામાં 99 મિમી વરસાદ ખાબક્યો હતો.
મોસમનો કુલ વરસાદ અને જળાશયોની સ્થિતિ
છેલ્લા 24 કલાકમાં રાજ્યનો સરેરાશ વરસાદ 79.84 મિમી નોંધાયો છે. આ સાથે જ રાજ્યમાં સિઝનનો કુલ વરસાદ 588.56 મિમી પર પહોંચ્યો છે, જે સરેરાશ વરસાદના 64.76 ટકા જેટલો થાય છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં અત્યાર સુધીમાં સરેરાશના રેકોર્ડબ્રેક 91.35 ટકા વરસાદ નોંધાઈ ચૂક્યો છે. ભારે વરસાદને પગલે રાજ્યની જીવાદોરી સમાન સરદાર સરોવર ડેમ 74.46 ટકા ભરાઈ ગયો છે. રાજ્યના અન્ય 206 જળાશયોમાં સરેરાશ 49.19 ટકા જળસંગ્રહ થયો છે. 22 ડેમ હાઈ એલર્ટ પર, 8 ડેમ એલર્ટ પર, 11 ડેમ વોર્નિંગ પર મુકવામાં આવ્યા છે.
નવસારીમાં પૂરની સ્થિતિ અને જનજીવન પર અસર
નવસારી જિલ્લામાં આકાશી આફતને કારણે પૂર્ણા, અંબિકા અને કાવેરી નદીઓ ભયજનક સપાટી વટાવી ગઈ હતી. પૂર્ણા નદીના પૂરના પાણી શહેરમાં ફરી વળતા નવસારીનો 30 ટકા ભાગ પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયો હતો. જોકે, હાલ વરસાદનું જોર ઘટતાં ધીરે ધીરે પાણી ઓસરવા લાગ્યા છે જેથી લોકોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે. ભારે વરસાદના પરિણામે વાહનવ્યવહાર પર માઠી અસર પડી છે. રાજ્યમાં 193 બસ રૂટ અને 857 ટ્રિપ પ્રભાવિત થઈ છે તથા અનેક નાના-મોટા રસ્તાઓ બંધ કરવા પડ્યા છે.
છેલ્લા 24 કલાકમાં રાજ્યનો સરેરાશ 79.84 મિમી વરસાદ નોંધાયો
તંત્રની સજ્જતા અને માછીમારોને ચેતવણી
સ્થિતિ પહોંચી વળવા માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા NDRFની 17 અને SDRFની 33 ટીમો તૈનાત કરી દેવામાં આવી છે. દરિયામાં સર્જાયેલી સિસ્ટમને કારણે હવામાન વિભાગ દ્વારા 2 ઓગસ્ટ સુધી માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની કડક ચેતવણી આપવામાં આવી છે.