Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /સુરતના અંબિકામાં સૌથી વધુ 24 ઈંચ વરસાદની ધૂંઆધાર બેટિંગ; 24 કલાકમાં 255 તાલુકામાં તોફાની વરસાદ, જાણો કયા કેટલો ખાબક્યો

સુરતના અંબિકામાં સૌથી વધુ 24 ઈંચ વરસાદની ધૂંઆધાર બેટિંગ; 24 કલાકમાં 255 તાલુકામાં તોફાની વરસાદ, જાણો કયા કેટલો ખાબક્યો

Gujarat Monsoon 2026: રાજ્યમાં મેઘરાજાની ધુંઆધાર બેટિંગ. 24 કલાકમાં 255 તાલુકામાં વરસાદ વરસ્યો. સૌથી વધુ સુરતના અંબિકામાં ખાબક્યો 24 ઈંચને પાર, તો તાપીના ડોલવણમાં 17, ખેડાના વસો અને નવસારીના વાંસદામાં સાડા 16 ઈંચ વરસાદ. તો નવસારીમાં ભારે વરસાદના કારણે પૂર. પૂર્ણા, અંબિકા, કાવેરી નદીઓ હજુ ભયજનક સપાટીને પાર. પૂર્ણાના પાણી ફરી વળતા શહેરનો 30 ટકા ભાગ પાણીમાં. વરસાદનું જોર ઘટતા હવે ધીરે ધીરે પાણી ઉતરી રહ્યા છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 01, 2026, 11:09 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 11:09 AM IST
સુરતના અંબિકામાં સૌથી વધુ 24 ઈંચ વરસાદની ધૂંઆધાર બેટિંગ; 24 કલાકમાં 255 તાલુકામાં તોફાની વરસાદ, જાણો કયા કેટલો ખાબક્યો

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ગુજરાતમાં વધી રહ્યું છે ફેફસાનું કેન્સર: 5 વર્ષમાં ફેફસાના કેન્સરના 4,830 કેસ, 81%થી
2
3
4
5