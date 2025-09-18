Prev
આ વર્ષે પાણીની તંગી નહીં પડે! ગુજરાતના ખેડૂતો અને જનતા માટે સૌથી સારા સમાચાર

Sardar Sarovar Dam water level : ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદને પગલે સરદાર સરોવર નર્મદા ડેમની સપાટીમાં ધરખમ વધારો થયો છે. પાણીની સતત આવક થતાં ડેમની જળસપાટીમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. ઉપરવાસમાંથી 1 લાખ 1 હજાર 302 ક્યૂસેક પાણીની આવક થઈ રહી છે. હાલ ડેમનો એક દરવાજો ખોલીને પાણી છોડાઈ રહ્યું છે. નર્મદા નદીમાં 70 હજાર 409 ક્યૂસેક પાણી છોડાઈ રહ્યું છે.

આ વર્ષે પાણીની તંગી નહીં પડે! ગુજરાતના ખેડૂતો અને જનતા માટે સૌથી સારા સમાચાર

Sardar Sarovar Narmada Dam: નર્મદા નદી પર આવેલા સરદાર સરોવર ડેમની જળસપાટીમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. ઉપરવાસમાંથી સતત પાણીની આવક થવાને કારણે ડેમની સપાટી હાલમાં 136.70 મીટર પર પહોંચી ગઈ છે, જે તેની મહત્તમ સપાટી 138.68 મીટર કરતાં માત્ર 1.98 મીટર ઓછી છે.

હાલની પરિસ્થિતિ:
પાણીની આવક: ઉપરવાસમાંથી 1,01,302 ક્યુસેક પાણીની આવક થઈ રહી છે. 

ડેમની જળસપાટી
ડેમની સપાટી 136.70 મીટર પર છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં આ સપાટીમાં 20 સેન્ટીમીટર નો વધારો થયો છે.

પાણીની જાવક:
ડેમનો એક દરવાજો 0.7 મીટર ખોલીને નર્મદા નદીમાં 70,409 ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે.

ડેમ ભરાવાની સ્થિતિ:
હાલમાં સરદાર સરોવર ડેમ 93% ભરાઈ ગયો છે.

સતત પાણીની આવકને કારણે ડેમ તેની મહત્તમ સપાટીની નજીક પહોંચી રહ્યો છે. આ પરિસ્થિતિ ગુજરાતના ખેડૂતો અને જનતા માટે સારા સમાચાર છે, કારણ કે તેનાથી સિંચાઈ અને પીવાના પાણી માટે પૂરતો જળજથ્થો ઉપલબ્ધ થશે.

