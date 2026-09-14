/સૌરાષ્ટ્રના અનેક જિલ્લામાં સારો વરસાદ, ધરતીપુત્રો ખુશખુશાલ: કપાસ અને મગફળીના પાકને મળ્યું નવજીવન

લાંબા વિરામ બાદ સૌરાષ્ટ્રમાં મેઘરાજાએ ધમાકેદાર એન્ટ્રી કરી છે... ક્યાંક વરસાદે ધરતીપુત્રોના ચહેરા પર ખુશી લાવી છે, તો ક્યાંક રસ્તાઓ અને બજારો જળમગ્ન બન્યા છે... જૂનાગઢથી લઈને ગીર સોમનાથ, ભાવનગર અને સુરેન્દ્રનગર સુધી વરસાદે જાણે સૌરાષ્ટ્રને પાણીથી તરબોળ કરી દીધું છે.
સૌરાષ્ટ્રમાં મેઘરાજાની ધમાકેદાર બેટિંગ...લાંબા દિવસોથી વરસાદની રાહ જોઈ રહેલા ખેડૂતો માટે આ વરસાદ કાચા સોના સમાન સાબિત થયો છે...તો બીજી તરફ, અનેક વિસ્તારોમાં અવિરત વરસાદના કારણે જળબંબાકારની સ્થિતિ પણ સર્જાઈ છે.
વિલિંગડન ડેમમાં નવા નીર આવતા જૂનાગઢવાસીઓમાં ખુશી
જૂનાગઢ જિલ્લામાં વહેલી સવારથી જ વરસાદી માહોલ જામ્યો...ગીરનાર અને જંગલ વિસ્તારની અંદર સારો વરસાદ વરસતા જળાશયોમાં નવા નીરની આવક થઈ છે...વિલિંગડન ડેમમાં નવા નીર આવતા જૂનાગઢવાસીઓમાં ખુશીનો માહોલ છે.
ગણેશ ચતુર્થીએ રાજ્યભરમાં ધમાકેદાર વરસાદ: સવારથી રાજ્યના 225 તાલુકામાં વરસાદ, બોરસદમાં સૌથી વધુ 5.5 ઈંચ#Gujarat #GujaratRains #Monsoon #Monsoon2026 pic.twitter.com/WBcMdIpUw2
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) September 14, 2026
ગીર પંથકમાં પણ મેઘરાજા વરસ્યા
ગીરનારની મધ્યમાં આવેલી સોનરથ નદીમાં પણ પાણી વહેતા થયા...દામોદરકુંડ અને કાળવામાં નવા નીરની આવક થઈ...તો જંગલ વિસ્તારમાં વરસાદના પગલે ગુંદાજડ નદી પણ બે કાંઠે વહેતી જોવા મળી...ખડિયાળ સહિતના વિસ્તારોમાંથી પસાર થતી નદીમાં નવા નીર આવતા ખેડૂતોએ વધામણાં કર્યા.
ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં પણ મેઘરાજા મહેરબાન થયા છે...ઉના, ગીર ગઢડા અને ગીર પંથકમાં અવિરત વરસાદ વરસી રહ્યો છે...જામવાળાની શિંગોડા નદીમાં નવા નીર આવતા નદી બે કાંઠે વહેતી થઈ છે...આ વરસાદથી મગફળી, સોયાબીન અને કપાસના પાકને મોટો ફાયદો થવાની આશા છે.
બીજી તરફ, તાલાલા પંથકમાં વરસાદી પાણી રસ્તાઓ પર ફરી વળ્યા...તાલાલા-વેરાવળ સ્ટેટ હાઈવે અને પ્રવેશદ્વાર પાસે પાણી ભરાતા વાહનચાલકોને હાલાકી પડી...ઘુસિયા ગામ નજીક આસપાસના ખેતરોનું પાણી હાઈવે પર પહોંચતા અવરજવર પર પણ અસર જોવા મળી.
રાજ્યના મોટાભાગના જિલ્લામાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી: હવામાન વિભાગે જાહેર કર્યું રેડ એલર્ટ#Gujarat #GujaratRains #Monsoon #Monsoon2026 pic.twitter.com/aQmlk6SIEC
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) September 14, 2026
ભાવનગરના મહુવામાં શાક માર્કેટ, હોસ્પિટલ રોડ, બગીચા ચોક અને પોલીસ સ્ટેશન સહિતના વિસ્તારો પાણીમાં ગરકાવ થયા...વીટી નગર રોડ પર ઘૂંટણસમા પાણી ભરાતા લોકો પરેશાન બન્યા...ડ્રેનેજ લાઈનના પાણી પણ ઉભરાતા પાલિકાની પ્રી-મોન્સૂન કામગીરી સામે સવાલો ઉઠ્યા છે...
ભાવનગરમાં સતત ત્રીજા દિવસે વરસાદ
ભાવનગરમાં સતત ત્રીજા દિવસે વરસાદી માહોલ યથાવત છે...ઘોઘા, પાલીતાણા, તળાજા, જેસર, સિહોરથી લઈને મહુવા અને ગારીયાધાર સુધી વરસાદ વરસ્યો...કપાસ, મગફળી અને ડુંગળી સહિતના પાકને વરસાદથી જીવનદાન મળ્યું છે...વરસાદથી પાકની આશા જીવંત બનતા ખેડૂતોમાં ખુશી જોવા મળી રહી છે
સુરેન્દ્રનગરમાં પણ નવા 80 ફૂટ રોડ પર વરસાદી પાણી ફરી વળતા સ્થાનિકો, વિદ્યાર્થીઓ અને વાહનચાલકોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે...લોકોએ તંત્ર પાસે તાત્કાલિક પાણીના નિકાલની માંગ કરી છે...
હજુ પણ ગુજરાત પર મંડરાઈ રહ્યો છે આકાશી આફતનો ખતરો: જુઓ ક્યાં-ક્યાં ખાબકશે ભારે વરસાદ!#Gujarat #GujaratRains #Monsoon #Monsoon2026 #WeatherUpdate pic.twitter.com/g48NTGcC0M
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) September 14, 2026
એક તરફ નદીઓમાં નવા નીર અને ખેતરોમાં હરિયાળી લાવતો વરસાદ ખેડૂતો માટે રાહત બન્યો છે...તો બીજી તરફ શહેરોમાં ભરાયેલા પાણી અને હાઈવે પર સર્જાયેલી હાલાકીએ તંત્રની કામગીરી સામે સવાલો ઊભા કર્યા છે...હવે જોવાનું એ રહેશે કે મેઘરાજાની આ મહેર સૌરાષ્ટ્ર માટે સમૃદ્ધિ લાવે છે કે પછી જળબંબાકારની મુશ્કેલીઓ વધુ ઘેરી બને છે.