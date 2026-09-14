Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /સૌરાષ્ટ્રના અનેક જિલ્લામાં સારો વરસાદ, ધરતીપુત્રો ખુશખુશાલ: કપાસ અને મગફળીના પાકને મળ્યું નવજીવન

સૌરાષ્ટ્રના અનેક જિલ્લામાં સારો વરસાદ, ધરતીપુત્રો ખુશખુશાલ: કપાસ અને મગફળીના પાકને મળ્યું નવજીવન

આખરે સૌરાષ્ટ્રમાં મેઘરાજાનું આગમન થયું છે. સૌરાષ્ટ્રના અનેક જિલ્લામાં છેલ્લા બે-ત્રણ દિવસથી સારો વરસાદ પડી રહ્યો છે. વરસાદને કારણે ખેડૂતોના ચહેરા પર ખુશી જોવા મળી રહી છે. સુકાઈ રહેલાં પાકને નવું જીવન મળ્યું છે. 

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 14, 2026, 04:33 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 04:33 PM IST
સૌરાષ્ટ્રના અનેક જિલ્લામાં સારો વરસાદ, ધરતીપુત્રો ખુશખુશાલ: કપાસ અને મગફળીના પાકને મળ્યું નવજીવન

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
26.11 KM નું માઈલેજ અને કિંમત માત્ર ₹5.76 લાખથી શરૂ! સૌથી સસ્તી 7-સીટર કાર
2
3
4
5