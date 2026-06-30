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સુરત પહોંચી ચોમાસાની ધરી! નવસારીમાં લોકોના ઘરોમાં પાણી, અંબાલાલે કહ્યું; આ વિસ્તારોમાં વણસી શકે છે પુરની સ્થિતિ!

Ambalal Patel Forecast: દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં પણ અતિભારે વરસાદથી પુરની સ્થિતિ વણસી શકે છે. જી હા... અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે. અન્ય એક બીજી સિસ્ટમ બંગાળ ઉપસાગરમાં બનવાની હોવાથી 10થી 12 જુલાઈમાં વરસાદની શક્યતા રહેશે. ધીમે ધીમે જુલાઈના પ્રથમ સપ્તાહમાં ચોમાસુ વેગ પકડશે. મધ્ય ગુજરાત મહીસાગરના ભાગોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતા રહેશે. 12 જુલાઈ સુધીમાં કોઈ કોઈ ભાગોમાં 100 મી.મી વરસી શકે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 30, 2026, 02:32 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 02:32 PM IST
સુરત પહોંચી ચોમાસાની ધરી! નવસારીમાં લોકોના ઘરોમાં પાણી, અંબાલાલે કહ્યું; આ વિસ્તારોમાં વણસી શકે છે પુરની સ્થિતિ!
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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