/સુરત પહોંચી ચોમાસાની ધરી! નવસારીમાં લોકોના ઘરોમાં પાણી, અંબાલાલે કહ્યું; આ વિસ્તારોમાં વણસી શકે છે પુરની સ્થિતિ!

Ambalal Patel Forecast: ગુજરાતવાસીઓ જેની આતુરતાપૂર્વક રાહ જોઈ રહ્યા હતા તે ચોમાસું હવે રાજ્યમાં જામવા માટે તૈયાર છે. હવામાન વિભાગના લેટેસ્ટ અપડેટ મુજબ, ચોમાસાની મુખ્ય રેખા હાલ સુરત સુધી પહોંચી ગઈ છે, જેના કારણે આગામી 2 થી 4 દિવસમાં ચોમાસું સમગ્ર ગુજરાતમાં આગળ વધશે અને રાજ્યના મોટાભાગના વિસ્તારોને આવરી લેશે.
વરસાદ માટે જવાબદાર હવામાન સિસ્ટમ
રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ સર્જાવા પાછળ અનેક હવામાન પરિબળો સક્રિય થયા છે. હાલ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના ભાગો પર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સક્રિય છે. અગાઉ પાકિસ્તાન અને રાજસ્થાન તરફ રહેલી આ સિસ્ટમ હવે પંજાબ તરફ આગળ વધી છે. રાજસ્થાનથી ઓડિસ્સા સુધી ટ્રફ લાઈન કાર્યરત છે, જ્યારે મધ્ય પ્રદેશથી અરબી સમુદ્ર સુધીનો ટ્રફ મહારાષ્ટ્ર તરફ ખસ્યો છે. આ તમામ સિસ્ટમની અસરથી ગુજરાત અને કચ્છમાં વરસાદની પૂરેપૂરી શક્યતા છે.
આગામી 48 કલાકમાં ક્યાં પડશે વરસાદ?
હવામાનની સ્થિતિને જોતા આગામી 48 કલાક દરમિયાન નીચે મુજબના વિસ્તારોમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની શક્યતા રહેલી છે, જ્યારે દરિયાકાંઠાના વિસ્તારો ખાસ કરીને અમરેલી અને ભાવનગર જિલ્લામાં સારો વરસાદ થઈ શકે છે. પૂર્વ ગુજરાતના ભાગોમાં વરસાદની સંભાવના છે, જ્યારે મધ્ય ગુજરાતમાં છૂટાછવાયા વરસાદની આગાહી છે. આ વિસ્તારોમાં પવનની ગતિ 15 થી 20 કિ.મી પ્રતિ કલાક રહેવાની શક્યતા છે.
જુલાઈના પ્રથમ પખવાડિયામાં મેઘમહેર
જુલાઈ મહિનાના પ્રારંભ સાથે જ ચોમાસું વધુ વેગ પકડશે. 2-3 જુલાઈએ બંગાળની ખાડીમાં નવી સિસ્ટમ સક્રિય થવાથી મધ્ય પ્રદેશ થઈ તેની અસર ગુજરાત પર થશે. આ સમયગાળા દરમિયાન મહીસાગર, વડોદરા અને પંચમહાલ જિલ્લામાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતા છે. ઉત્તર ગુજરાતના બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા અને અરવલ્લીના વિસ્તારોમાં પણ વરસાદની આગાહી છે. 7 જુલાઈ સુધીમાં દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર અને ભાવનગર પંથકમાં ભારે વરસાદ થઈ શકે છે. 10-12 જુલાઈએ બંગાળની ખાડીમાં બીજી સિસ્ટમ બનવાની હોવાથી આ સમયગાળા દરમિયાન પણ રાજ્યમાં સારો વરસાદ રહેશે.
હવામાનના નિષ્ણાતોના મતે, જુલાઈના પ્રથમ સપ્તાહમાં ચોમાસુ જોર પકડશે અને 12 જુલાઈ સુધીમાં કેટલાક વિસ્તારોમાં 100 મીમી સુધીનો વરસાદ નોંધાઈ શકે છે. જોકે, દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદને પગલે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પૂર જેવી સ્થિતિ ન સર્જાય તે માટે વહીવટી તંત્રને સાવધ રહેવું પડી શકે છે. ખેડૂતો અને નાગરિકોને હવામાન વિભાગની અપડેટ્સ પર નજર રાખવા તેમજ ભારે વરસાદ દરમિયાન સુરક્ષિત રહેવા સલાહ આપવામાં આવે છે.