Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /હવે ઉત્તર ગુજરાતનો વારો! અમદાવાદ-ગાંધીનગરમાં રવિવાર સુધી ભારે વરસાદની આગાહી; આ 7 જિલ્લામાં રેડ એલર્ટ

હવે ઉત્તર ગુજરાતનો વારો! અમદાવાદ-ગાંધીનગરમાં રવિવાર સુધી ભારે વરસાદની આગાહી; આ 7 જિલ્લામાં રેડ એલર્ટ

Gujarat Monsoon 2026: ગુજરાતમાં ચોમાસાની જમાવટ વચ્ચે હવામાન વિભાગ દ્વારા રાજ્યમાં હજુ પણ ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. આગામી દિવસોમાં રાજ્યભરમાં વરસાદી માહોલ પૂર્ણપણે જામી રહેશે, જેમાં ઉત્તર ગુજરાત, દક્ષિણ ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં હળવાથી મધ્યમ તથા કેટલાક જિલ્લાઓમાં અત્યંત ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 25, 2026, 12:33 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 12:33 PM IST
હવે ઉત્તર ગુજરાતનો વારો! અમદાવાદ-ગાંધીનગરમાં રવિવાર સુધી ભારે વરસાદની આગાહી; આ 7 જિલ્લામાં રેડ એલર્ટ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
અનરાધાર વરસાદે વાહનચાલકોની મુશ્કેલી વધારી! 10 કિ.મી ગાડી ટો કરવા રૂ. 6,000, વીમા....
Unseasonal rains57 min ago
2
Lifehacks1 hr ago
3
PM Modi Instagram Record1 hr ago
4
ahmedabad rains1 hr ago
5
Weekend OTT Release1 hr ago