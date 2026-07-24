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ગુજરાતમાં ભારે વરસાદથી હાહાકાર, સૂરત-નવસારીમાં 6ના મોત; 40,500થી વધુ લોકોનું સ્થળાંતર, હજુ પણ 72 કલાક અતિભારે

Gujarat Heavy Rain: અમદાવાદ સહિત રાજ્યભરમાં છેલ્લા 24 કલાક દરમિયાન પડેલા અતિભારે વરસાદને પગલે જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા બચાવ અને રાહત કામગીરી યુદ્ધના ધોરણે હાથ ધરવામાં આવી છે. ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાત સહિતના વિસ્તારોમાં વરસેલા ભારે વરસાદને કારણે ગંભીર સ્થિતિ સર્જાયેલી છે. ત્યારે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ગાંધીનગર સ્થિત સ્ટેટ ઇમર્જન્સી ઓપરેશન સેન્ટર (SEOC) ખાતે સંબંધિત વિભાગોના ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથે સમીક્ષા કરી હતી.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 24, 2026, 08:42 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 08:42 PM IST
ગુજરાતમાં ભારે વરસાદથી હાહાકાર, સૂરત-નવસારીમાં 6ના મોત; 40,500થી વધુ લોકોનું સ્થળાંતર, હજુ પણ 72 કલાક અતિભારે

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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