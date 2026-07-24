/ગુજરાતમાં ભારે વરસાદથી હાહાકાર, સૂરત-નવસારીમાં 6ના મોત; 40,500થી વધુ લોકોનું સ્થળાંતર, હજુ પણ 72 કલાક અતિભારે

Gujarat Heavy Rain: દક્ષિણ ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાત સહિતના વિસ્તારોમાં વરસેલા ભારે વરસાદને કારણે ગંભીર સ્થિતિ ઉભી થઈ છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે સમીક્ષા બેઠકમાં રાજ્યમાં વરસાદની વર્તમાન સ્થિતિ, બચાવ-રાહત કામગીરી તેમજ વીજળી, રસ્તાઓ અને પુરવઠા જેવા મૂળભૂત માળખાકીય સુવિધાના પુનઃસ્થાપન અંગે જે-તે વિભાગના સચિવો પાસેથી વિસ્તૃત જાણકારી મેળવી હતી અને જરૂરી માર્ગદર્શન આપ્યું હતું.
આ બેઠકમાં હવામાન વિભાગના અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતુ કે, ગુજરાતમાં હાલ 5 વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય છે. તેના કારણે આગામી 3-4 દિવસ સુધી મધ્ય ગુજરાત, ઉત્તર ગુજરાત, અમદાવાદ, સુરેન્દ્રનગર સહિતના વિસ્તારોમાં સાર્વત્રિક વ્યાપક વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે અને રાજ્યમાં વિવિધ સ્થળોએ રેડ, ઓરેન્જ અને યેલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યા છે. મુખ્યમંત્રીએ આ વિસ્તારોના જિલ્લા કલેક્ટરો અને વહિવટી તંત્રને હાઈ એલર્ટ મોડ પર રહેવા સૂચનાઓ આપી હતી.
ક્યાં કેટલો વરસાદ વરસ્યો?
સમગ્ર રાજ્યમાં વરસેલા વરસાદની જાણકારી આપતા રાહત કમિશનરે જણાવ્યું હતું કે, રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં સામાન્ય સરેરાશ વરસાદ કરતા વધુ વરસાદ નોંધાયો છે. વલસાડ અને નવસારી જિલ્લામાં તો છેલ્લા 30 વર્ષના મોસમના સરેરાશ વરસાદ કરતા આ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં 90.98 ટકા અને 95.13 ટકા સરેરાશ વરસાદ થઈ ગયો છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં રાજ્યમાં ખેડા જિલ્લામાં સૌથી વધુ આશરે 24 ઇંચ જેટલો વરસાદ વરસ્યો છે.
રાજ્યમાંથી કુલ 40,500 લોકોનું સ્થળાંતર
રાજ્ય સરકારે નાગરિકોની સલામતીને પ્રાધાન્ય આપ્યું છે અને અત્યાર સુધીમાં સમગ્ર રાજ્યમાંથી કુલ 40,500 નાગરિકોનું સ્થળાંતર કરવામાં આવ્યું છે તથા 6367 લોકોને રેસ્ક્યુ કરીને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવામાં આવ્યા છે.
દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદનું જોર ઘટતા બચાવ કામગીરી પૂર્ણતાના આરે છે. વલસાડ ખાતે રેસ્ક્યુ પૂર્ણ થતાં NDRFની ટીમ 15 બોટ સાથે અમદાવાદ રવાના કરવામાં આવી છે. સમગ્ર રાજ્યમાં જુદા-જુદા જિલ્લાઓમાં એન.ડી.આર.એફ.ની કુલ 17 અને એસ.ડી.આર.એફ.ની 32 ટીમો સ્થાનિક પ્રશાસનની મદદમાં છે. ઉત્તર ગુજરાતમાં સંભવિત સ્થિતિ માટે NDRF અને SDRFની ટીમો સ્ટેન્ડબાય રાખવામાં આવી છે. એટલું જ નહિ, બચાવ કામગીરી માટે આર્મીની 2 ટુકડી અમદાવાદ, 2 વલસાડ અને 2 નવસારીમાં તૈનાત કરવામાં આવી છે તથા 4 ટીમો રિઝર્વ રાખવામાં આવી છે.
પ્રભાવિત વિસ્તારો માટે 40 કરોડની સહાય જાહેર
મુખ્યમંત્રી સમક્ષ વધુ વિગતો આપતાં આ બેઠકમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, બચાવ કામગીરી પૂર્ણ થવાની સાથે જ હવે રાહત અને પુનઃસ્થાપન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે. ભારે વરસાદ અને પૂરથી અસરગ્રસ્ત વિસ્તારો સહિતના વિસ્તારોમાં અસરગ્રસ્તોને કેશડોલ્સ અને ઘરવખરી સહાય માટે કુલ રૂ. 40 કરોડની ફાળવણી કરવામાં આવી છે, વલસાડમાં સહાય ચૂકવવાની કામગીરી શરૂ કરી દેવામાં આવી છે અને નવસારીમાં પાણી ઓસરતાં જ આ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે.
365 રસ્તાઓ ફરીથી કરાયા શરૂ
વરસાદને કારણે ક્ષતિગ્રસ્ત થયેલા રસ્તાઓ પૈકી 365 રસ્તાઓ પુર્વવત કરી દેવામાં આવ્યા છે. રસ્તાઓની મરામત માટે 225 જેસીબી, 1500થી વધુ મશીનરી અને 1500 કર્મચારીઓ દિવસ-રાત કામ કરી રહ્યા છે. સુરત, વલસાડ અને નવસારી જિલ્લામાં રસ્તાના મરામતની કામગીરીના મોનિટરિંગ અને માર્ગદર્શન માટે 1 ચીફ એન્જિનિયર અને 1 ઓ.એસ.ડી.ને ખાસ ફરજ સોંપવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત ડિઝાઇન એક્સપર્ટ્સની 6 ટીમ પણ કાર્યરત છે.
વીજ પુરવઠો પુનઃસ્થાપિત
ભારે વરસાદને કારણે સબસ્ટેશનોમાં કે જે-તે વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવાના કારણે અથવા ક્ષતિના કારણે ખોરવાયેલો વીજ પુરવઠો પુનઃસ્થાપિત કરવા ઊર્જા વિભાગની 350 ટીમો અને 1000 વધુ વીજ કર્મીઓ સેવારત છે. મોટા ભાગના ગામોમાં શુક્રવારે મોડી રાત સુધીમાં વીજ પુરવઠો પૂર્વવત થઈ જશે તેમ ઉર્જા અગ્ર સચિવએ બેઠકમાં જણાવ્યું હતું. પૂરના પાણી ઓસરી ગયા બાદ સંભવિત રોગચાળો અટકાવવા માટે તમામ અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં વ્યાપક સફાઈ અભિયાન કેમ્પેઈન મોડમાં હાથ ધરવા માટે પણ મુખ્યમંત્રીએ સૂચનાઓ આપી હતી.
ધંધુકા તાલુકામાં 600 મી.મી.થી વધુ વરસાદ નોંધાયો
અમદાવાદ જિલ્લા કલેક્ટર ભવ્ય વર્માએ જણાવ્યું હતું કે ધોળકા, વિરમગામ અને ધંધુકા તાલુકામાં 600 મી.મી.થી વધુ વરસાદ નોંધાયો છે. જોકે આજે સવારે 8 વાગ્યા બાદ વરસાદની તીવ્રતામાં ઘટાડો થતાં પરિસ્થિતિમાં આંશિક રાહત અનુભવાઈ રહી છે. છેલ્લા ચારથી પાંચ કલાક દરમિયાન ધોળકા તાલુકાના કેટલાક વિસ્તારો સિવાય અન્યત્ર નોંધપાત્ર વરસાદ પડ્યો નથી.
તેમણે જણાવ્યું કે જિલ્લા વહીવટી તંત્ર અને પોલીસના સંકલિત પ્રયાસોથી સાવચેતીના ભાગરૂપે 430થી વધુ લોકોને સુરક્ષિત સ્થળે સ્થળાંતરિત કરવામાં આવ્યા છે, જ્યારે પાણીના ભરાવમાં ફસાયેલા લગભગ 40 લોકોનું સફળ રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું છે. તેમાં ગંભીર પરિસ્થિતિમાં ફસાયેલા છ લોકોને SDRFની ટીમે સલામત બહાર કાઢ્યા હતા. સ્થળાંતરિત કરાયેલા લોકોમાં 40 ગર્ભવતી મહિલાઓનો પણ સમાવેશ થાય છે. તેઓને સમયસર સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવામાં આવતા ચારથી પાંચ મહિલાઓની સફળ પ્રસૂતિ થઈ છે અને માતા તથા નવજાત બંને સ્વસ્થ છે.
અમદાવાદમાં ભારે વરસાદ બાદ તંત્ર એક્શનમાં
વરસાદી પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખી ધોળકા તાલુકાને સૌથી વધુ સંવેદનશીલ જાહેર કરીને ત્યાં એક આર્મી યુનિટ અને એક NDRF ટીમ તહેનાત કરવામાં આવી છે. બાવળા નજીક રાજકોટ હાઇવે પર આવેલી ગેલેક્સી અને ઝાયડસ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં પાણી ભરાવાને કારણે ફસાયેલા શ્રમિકોના રેસ્ક્યુ માટે એક આર્મી અને એક SDRF ટીમ કાર્યરત છે, જ્યારે વિરમગામમાં પણ એક SDRF ટીમ સતત બચાવ કામગીરીમાં જોડાઈ છે. જિલ્લામાં હાલ કુલ બે આર્મી, એક NDRF અને બે SDRF ટીમો વિવિધ સ્થળોએ બચાવ કામગીરીમાં કાર્યરત છે.
વહીવટી તંત્રને સ્થિતિ પર નજર રાખવા સૂચના
જિલ્લા કલેક્ટરે જણાવ્યું હતું કે એડિશનલ કલેક્ટર, ડેપ્યુટી કલેક્ટરો, પોલીસ અધિકારીઓ, નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી, મામલતદારો, તાલુકા વિકાસ અધિકારીઓ, ચીફ ઓફિસરો સહિત સમગ્ર વહીવટી તંત્ર સતત મેદાનમાં રહી પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યું છે. હાલમાં ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં 11 રસ્તાઓ બંધ છે, જેમાં મોટાભાગના પંચાયત વિસ્તારના માર્ગોનો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે રાજ્ય માર્ગો પર વાહનવ્યવહાર પૂર્વવત થઈ ગયો છે.
છેલ્લા 36 કલાકમાં અમદાવાદ ઉપર મેઘરાજાની ખૂબ મહેર થઇ છે. બે દિવસમાં અમદાવાદ શહેરમાં ભારે પડ્યો છે, જે અંતર્ગત હાલ અમદાવાદમાં 126 સોસાયટીઓમાં પાણી ભારાયેલ હોવાની ફરિયાદ મળી હતી. તેમાંથી 52 સોસાયટીઓમાં પાણીનાં નિકાલ માટેની કામગીરી પૂર્ણ થયેલ છે.
ઝોન વાઇઝ વરસાદી સ્થિતિ આયોજન
વધુમાં ચેરમેને જણાવ્યું કે, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા શહેરના 148 વોટર લોગિંગ સ્પોટ પર પાણીના ઝડપી નિકાલ માટે સતત કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. અત્યાર સુધીમાં 52 સ્થળોએ પાણીનો સંપૂર્ણ નિકાલ કરવામાં આવ્યો છે, બાકીનાં તમામ સ્થળોએ પણ પાણીનો નિકાલ ઝડપથી પૂર્ણ કરવા માટે આયોજનબદ્ધ કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે.
આ ઉપરાંત ચેરમેન કમલેશ પટલે જણાવ્યું કે, 23 જુલાઇએ વરસાદની સ્થિતિ કપરી હતી, કારણ કે માત્ર 24 કલાકમાં જ ઉત્તર પશ્ચિમ અને દક્ષિણ પશ્ચિમ ઝોનમાં ભારે વરસાદ પડ્યો હતો, જેને લીધે નીચાણવાળા વિસ્તારમાં પાણી ભરાવવાની સમસ્યા રહી હતી. જો કે હાલ એ જગ્યાઓ પર પાણીનાં નિકાલ માટેની કામગીરી ચાલુ છે અને ટૂંક સમયમાં પાણીનો નિકાલ કરવા માટેની કામગીરી પૂર્ણ કરવા આયોજન કરેલ છે.
પ્રભાવિત વિસ્તારોમાં ફૂડ પેકેટ્સનું વિતરણ
વધુમાં ચેરમેને જણાવ્યું કે, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનાં હેલ્થ વિભાગ દ્વારા ગઇકાલથી લઇને અત્યાર સુધીમાં જુદા-જુદા વિસ્તારોમાં 10,000થી વધારે ફૂડ પેકેટો પહોંચાડવામાં આવ્યાં છે. તેમજ આગામી સમયમાં પણ આ ફૂડ પેકેટ્સને જરૂરિયાત પ્રમાણે લોકો સુધી પહોંચાડવામાં આવશે.
ચેરમેન કમલેશ પટેલે વધુમાં જણાવ્યું કે, લોકોની સલામતી એ.એમ.સીની પ્રાથમિકતા છે. રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકાર સતત કોર્પોરેશનની સાથે મદદગાર તરીકે કામ કરી રહ્યાં છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન પાસે અત્યારે 40 જેટલા વરુણ પંપ છે. આ તમામ પંપ સાત ઝોનમાં ડિપ્લોય કરવામાં આવ્યા છે. જ્યારે જરૂરિયાત લાગશે ત્યાં આગામી દિવસોમાં વધારે પંપ માટેની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે.