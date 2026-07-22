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ગુજરાતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આશંકા: મધ્ય ગુજરાતમાં રેડ એલર્ટ, અંબાલાલ પટેલની ડરાવે તેવી આગાહી

ગુજરાતમાં હજુ અનેક જગ્યાએ ખેડૂતો વરસાદની રાહ જોઈ રહ્યાં છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં તો અત્યાર સુધી સારો વરસાદ પડ્યો છે, પરંતુ અનેક જગ્યાએ હજુ મેઘરાજા મન મુકીને વરસ્યા નથી. તેવામાં હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલ પટેલે આગામી 48 કલાક માટે વરસાદની આગાહી કરી છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 22, 2026, 07:13 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 07:13 PM IST
ગુજરાતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આશંકા: મધ્ય ગુજરાતમાં રેડ એલર્ટ, અંબાલાલ પટેલની ડરાવે તેવી આગાહી

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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