/ગુજરાતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આશંકા: મધ્ય ગુજરાતમાં રેડ એલર્ટ, અંબાલાલ પટેલની ડરાવે તેવી આગાહી

ગુજરાતમાં ફરી વરસાદી માહોલ જામી રહ્યો છે. દક્ષિણ ગુજરાતના ઘમરોળ્યા બાદ હવે મેઘરાજા મધ્ય ગુજરાતમાં ખાબકવાની તૈયારીમાં છે. બે દિવસથી દક્ષિણ ગુજરાતમાં ધમાકેદાર બેટિંગ કરી રહેલા મેઘરાજા હવે અન્ય વિસ્તારમાં પણ વરસે તેવી શક્યતા છે. એમાં પણ મધ્ય ગુજરાત માટે તો રેડ અલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. તો અંબાલાલ પટેલે પણ ડરાવે તેવી આગાહી કરી છે. તો ગુજરાતમાં ક્યાં મેઘરાજા વરસશે ધોધમાર અને ક્યાં સર્જાશે પૂર જેવી સ્થિતિ, જોઈએ જનતાની વાતમાં...
દક્ષિણ ગુજરાતમાં સતત વરસાદથી સ્થિતિ ખરાબ
ડૂબતા શહેરો અને અસ્ત વ્યસ્ત થતું જનજીવન દક્ષિણ ગુજરાતમાં સતત વરસાદના કારણે જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. હજુ પણ આ સ્થિતિમાંથી રાહત મળવાની શક્યતા નથી. કારણે રાજ્યમાં 25 તારીખ સુધી ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.
23 તારીખે આ જિલ્લામાં વરસાદની આગાહી
23 તારીખ માટે પંચમહાલ, દાહોદ અને મહીસાગરમાં વરસાદનું રેડ અલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. તો સાબરકાંઠા, ગાંધીનગર, અરવલ્લી, ખેડા, વડોદરા, છોટાઉદેપુર , નર્મદા, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ, તાપીમાં ભારે વરસાદની ઓરેન્જ અલર્ટ આપવમાં આવ્યું છે.
આગામી 48 કલાક ભારેઃ અંબાબાલ પટેલ
તો હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે પણ આગામી 48 કલાકમાં રાજ્યમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં તો પૂરની સ્થિતિ સર્જાવાની શક્યતા છે. તો અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં પણ વરસાદ વરસી શકે છે. અત્યાર સુધી જ્યાં નહિવત વરસાદ થયો છે એવા ઉત્તર ગુજરાતમાં અતિભારે વરસાદની શક્યતા છે.
રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં વરસાદની ઘટ
રાજ્યમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી તો કરવામાં આવી છે. પરંતુ હજુ પણ ગુજરાતમાં વરસાદની ઘટ છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં સરેરાશ 43.36 ટકા વરસાદ પડ્યો છે. તો સૌરાષ્ટ્રમાં 30.25 ટકા વરસાદ થયો છે. મધ્ય ગુજરાતમાં અત્યાર સુધીમાં 19.69 ટકા જ વરસાદ થયો છે. જ્યારે ઉત્તર ગુજરાતમાં 14.66 ટકા જ વરસાદ છે. સૌથી ખરાબ સ્થિતિ કચ્છની છે જ્યાં માત્ર 3.42 ટકા જ વરસાદ છે. રાજ્યમાં આ સિઝનમાં સરેરાશ 28.78 ટકા વરસાદ થયો છે.
ઘોડાપૂર જેવા વરસાદની શક્યતા, લોકોએ સાચવવું પડશે, અંબાલાલ કાકાની નવી આગાહી ચોંકાવનારી#AmbalalPatel #HeavyRain #FloodAlert #RainAlert #Monsoon2026 #Gujarat #viralvideo #viral #viralshort #trending #trendingshorts #trendingvideo #SHORT pic.twitter.com/0ngZnH7Qrj
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) July 22, 2026
રાજ્યમાં 106 ડેમ હજુ ખાલી
ગુજરાતમાં વરસાદની ઘટના કારણે જળાશયોમાં પાણીનું સ્તર પર ચિંતા ઉપજાવી રહ્યું છે. વરસાદ ખેંચાવાના કારણે જળાશયોનું પાણી ખાલી થઈ રહ્યું છે. 206 ડેમમાં સરેરાશ 40.90 ટકા પાણીનો સંગ્રહ છે. જ્યારે 106 ડેમ હજુ પણ ખાલી છે. ઋતુચક્રમાં થતા ફેરફારના કારણે ચોમાસાની પેટર્ન પણ બદલાઈ છે. વરસાદના પ્રમાણમાં ઘટાડો થયો અને આ સ્થિતિ ચિંતા વધારી રહી છે. અને જો ધાર્યો વરસાદ નહીં આવે તો જગતના તાત અને ગુજરાત બંનેની મુશ્કેલી વધી શકે છે.