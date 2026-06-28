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ડંકાની ચોટ પર લખી રાખજો આ તારીખો! જૂનથી લઈને ઓગસ્ટ સુધીમાં ક્યા કેવો વરસાદ પડશે? અંબાલાલે જણાવ્યું આખું શિડ્યુલ!

Gujarat Weather 2026: ગુજરાત રાજ્યમાં હાલ ચોમાસાની સ્થિતિને લઈને હવામાન વિભાગ અને નિષ્ણાતો દ્વારા મહત્વની આગાહી કરવામાં આવી છે. રાજ્યમાં ચોમાસુ અત્યારે મુખ્યત્વે દક્ષિણ ગુજરાત પૂરતું સીમિત રહ્યું છે, જ્યાં તેની ગતિ થોડી ધીમી જણાય છે. જોકે, આગામી દિવસોમાં રાજ્યભરમાં વરસાદનું જોર વધવાની પૂરી શક્યતા છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 28, 2026, 08:19 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 08:19 AM IST
ડંકાની ચોટ પર લખી રાખજો આ તારીખો! જૂનથી લઈને ઓગસ્ટ સુધીમાં ક્યા કેવો વરસાદ પડશે? અંબાલાલે જણાવ્યું આખું શિડ્યુલ!
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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