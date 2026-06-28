/ડંકાની ચોટ પર લખી રાખજો આ તારીખો! જૂનથી લઈને ઓગસ્ટ સુધીમાં ક્યા કેવો વરસાદ પડશે? અંબાલાલે જણાવ્યું આખું શિડ્યુલ!

Gujarat Weather 2026: અલનીનોને કરને ખેડૂતો હજી પણ મેઘરાજાની પધરામણીની કાગડોળે રાહ જોઈ રહ્યા છે. એવું લાગે છે કે આ વખતે મેઘરાજા રિસાયા છે. રાજ્યમાં પુષ્કળ બફારો છે, પરંતુ હજી પણ વરસાદ આવવાનું નામ લઈ રહ્યો નથી. ચોમાસાની રાજ્યમાં એન્ટ્રી બાદ પણ મોટાભાગના જિલ્લા હજુ કોરા ધાકોર જ છે. ત્યારે અંબાલાલ પટેલે પોતાની આગાહીમાં જણાવ્યુ છે કે રાજયમાં ક્યારથી સાર્વત્રિક વરસાદ નોંધાશે.
રાજ્યમાં વરસાદની વર્તમાન સ્થિતિ અને આગાહી
હાલમાં ગુજરાતમાં સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સક્રિય છે અને એક ટ્રફ પસાર થઈ રહ્યો હોવાને કારણે વરસાદી માહોલ જળવાયેલો રહેશે. આજે કચ્છ, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, દાહોદ અને છોટા ઉદેપુર જેવા વિસ્તારોમાં વરસાદની શક્યતા છે. સુરત, ડાંગ, તાપી, વલસાડ, નવસારી અને દમણ-દાદરા નગર હવેલીમાં વરસાદી વાતાવરણ યથાવત રહેશે.
આગામી સમયમાં 40 થી 60 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની શક્યતા છે, જેને ધ્યાનમાં રાખીને 1 જુલાઈના રોજ માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સૂચના આપવામાં આવી છે. આગામી 2 અને 3 જુલાઈએ સમગ્ર રાજ્યમાં સાર્વત્રિક વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.
હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની મહત્વની આગાહી
હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, હાલ દરિયામાં કોઈ મોટી સિસ્ટમ સક્રિય ન હોવાને કારણે ચોમાસામાં થોડો વિલંબ થયો છે. પરંતુ હવે પરિસ્થિતિ બદલાઈ રહી છે. આ સમયગાળા દરમિયાન ગુજરાતમાં સાર્વત્રિક વરસાદની પ્રબળ શક્યતા છે. 28 અથવા 29 જૂન દરમિયાન બંગાળની ખાડીમાં હવાનું હળવું દબાણ સર્જાવાની શક્યતા છે, જે સિસ્ટમ સક્રિય થતા ગુજરાતમાં મેઘમહેર થશે. આ સમયગાળામાં દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ અને કેટલાક ભાગોમાં પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાવાની શક્યતા પણ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. સૌરાષ્ટ્ર, મધ્ય ગુજરાત અને ઉત્તર ગુજરાતના તમામ ઝોનમાં પણ આ સમય દરમિયાન સારો વરસાદ પડશે.
આગામી સમયના વરસાદી રાઉન્ડ
અંબાલાલ પટેલ દ્વારા લાંબાગાળાની આગાહી પણ કરવામાં આવી છે. 16 જુલાઈની આસપાસ વરસાદનો વધુ એક રાઉન્ડ આવશે, જેના કારણે નર્મદા નદીનું જળસ્તર વધવાની શક્યતા છે. 2 ઓગસ્ટની આસપાસ રાજ્યમાં ફરી એકવાર સાર્વત્રિક વરસાદની સંભાવના છે, જેના કારણે તાપી નદીના જળસ્તરમાં પણ વધારો થઈ શકે છે.
હવામાન વિભાગની સૂચનાઓનું પાલન કરવું અને ખાસ કરીને દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં સાવચેતી રાખવી અનિવાર્ય છે. ખેડૂતો અને નાગરિકોને આગામી દિવસોમાં વરસાદના આ રાઉન્ડ માટે સજ્જ રહેવા સલાહ છે.