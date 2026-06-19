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બાલાસિનોરમાં આભ ફાડ્યું! ગુજરાતના 11 તાલુકામાં 2 ઈંચથી વધુ વરસાદ; અમદાવાદ સહિત આ વિસ્તારોમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ

Gujarat Monsoon 2026: રાજ્યભરમાં વરસાદી માહોલ છવાયો છે. ગઈકાલે (ગુરુવાર) પડેલા વરસાદની વાત કરીએ તો 11 તાલુકામાં 2 ઈંચથી વધુ વરસાદ ખાબક્યો છે, જ્યારે બાલાસિનોરમાં સૌથી વધુ વરસાદ નોધાયો છે. આજે પણ વહેલી સવારે કુલ 41 તાલુકામાં વરસાદ વરસ્યો છે. મધ્ય ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં ધમાકેદાર વરસાદ પડ્યો છે. ખેડાના ગલતેશ્વરમાં 2 કલાકમાં 2.5 ઈંચથી વધુ વરસાદ નોધાયો છે. જ્યારે છોટાઉદેપુરના બોડેલીમાં 2 કલાકમાં સવા 2 ઈંચ વરસાદ, પંચમહાલના ગોધરા, કાલોલમાં 2 ઈંચથી વધુ વરસાદ, ઘોઘંબામાં 1 ઈંચથી વધારે વરસાદ અને મોરવા હડફ, દાહોદ, જાંબુઘોડામાં પણ ધોધમાર વરસાદ નોંધાયો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 19, 2026, 09:46 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 09:49 AM IST
બાલાસિનોરમાં આભ ફાડ્યું! ગુજરાતના 11 તાલુકામાં 2 ઈંચથી વધુ વરસાદ; અમદાવાદ સહિત આ વિસ્તારોમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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બાલાસિનોરમાં આભ ફાડ્યું! ગુજરાતના 11 તાલુકામાં 2 ઈંચથી વધુ વરસાદ; અમદાવાદ સહિત આ વિસ
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