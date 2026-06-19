/બાલાસિનોરમાં આભ ફાડ્યું! ગુજરાતના 11 તાલુકામાં 2 ઈંચથી વધુ વરસાદ; અમદાવાદ સહિત આ વિસ્તારોમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ

Gujarat Monsoon 2026: રાજ્યમાં લાંબા સમયથી પડી રહેલી કાળઝાળ ગરમી અને અસહ્ય ઉકળાટ વચ્ચે આખરે મેઘરાજાની ધમાકેદાર એન્ટ્રી થઈ છે. પ્રી-મોન્સૂન એક્ટિવિટીના ભાગરૂપે મધ્ય અને ઉત્તર ગુજરાત સહિત અમદાવાદમાં વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે અને ધોધમાર વરસાદ પડતાં નાગરિકોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે. છેલ્લા 36 કલાકમાં રાજ્યના 90થી વધુ તાલુકાઓમાં ચોમાસુ માહોલ જામ્યો છે, જેમાં 11 તાલુકાઓમાં 2 ઈંચ કરતા વધુ વરસાદ નોંધાયો છે.
મધ્ય અને ઉત્તર ગુજરાતમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ
બુધવાર અને ગુરૂવાર દરમિયાન મધ્ય ગુજરાતના મહિસાગર, ખેડા, પંચમહાલ અને વડોદરા તેમજ ઉત્તર ગુજરાતના અરવલ્લી અને મહેસાણા જિલ્લામાં ધોધમાર વરસાદ ખાબક્યો હતો. મુખ્ય વિસ્તારોમાં પડેલા વરસાદની વાત કરીએ તો બાલાસિનોર (મહિસાગર)માં સૌથી વધુ ૫.૭૯ ઈંચ (સૌથી વધુ) વરસાદ ખાબક્યો છે. ત્યારબાદ ભીલોડા (અરવલ્લી): ૨.૯૫ ઈંચ, સતલાસણા (મહેસાણા): ૨.૮૭ ઈંચ, જાંબુઘોડા (પંચમહાલ): પોણા ત્રણ ઈંચ, ધનસુરા (અરવલ્લી): ૨.૬૦ ઈંચ વરસાદ નોંધાયો છે. ભારે વરસાદના પગલે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં ઠેર-ઠેર જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ હતી અને રસ્તાઓ પર પાણી ફરી વળ્યા હતા.
રાજ્યના 10 જિલ્લાઓના 40 તાલુકાઓમાં બે કલાકમાં વરસાદી ઝાપટાં
24 કલાકમાં 63 તાલુકાઓ ભીંજાયા
ગુરૂવાર સવાર સુધીના 24 કલાકમાં ગુજરાતના 63 તાલુકાઓમાં વરસાદ નોંધાયો હતો, જેમાં 10 તાલુકાઓમાં ૨થી લઈને પોણા છ ઈંચ જેટલો ભારે વરસાદ પડ્યો હતો. આ સિવાય 9 તાલુકાઓમાં 1થી પોણા બે ઈંચ વરસાદ થયો હતો. જ્યારે ગુરૂવારે દિવસ દરમિયાન પણ 31 તાલુકાઓમાં મેઘાવી માહોલ વચ્ચે 4 તાલુકાઓમાં 1થી 2 ઈંચ વરસાદ પડ્યો હતો.
અમદાવાદમાં વીજળીના કડાકા અને ભારે પવન સાથે વરસાદ
અમદાવાદ શહેરમાં છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી ગરમીના કારણે લોકો ત્રાહિમામ પોકારી ઉઠ્યા હતા. જોકે, સમી સાંજ બાદ વાતાવરણમાં એકાએક પલટો આવ્યો હતો. મોડી રાત્રે વીજળીના કડાકા-ભડાકા અને તેજ પવન સાથે શહેરના પૂર્વ અને પશ્ચિમ બંને વિસ્તારોમાં વરસાદી ઝાપટાં શરૂ થયા હતા. અમદાવાદના પૂર્વ વિસ્તારોની વાત કરીએ તો નિકોલ, નારોલ, મણિનગર, બાપુનગર, શાહીબાગમાં વરસાદ ખાબક્યો હતો, જ્યારે પશ્ચિમ વિસ્તારમાં એસ.જી. હાઈવે, વસ્ત્રાપુર, આશ્રમ રોડ, થલતેજ, બોપલ, નવરંગપુરા, ગોતા, સાબરમતી, નારણપુરા, જીવરાજપાર્ક, શ્યામલ, નવા વાડજ અને રાણીપમાં વરસાદ પડ્યો હતો. ભારે પવન અને વરસાદના કારણે સમગ્ર શહેરમાં ઠંડક પ્રસરી ગઈ છે અને નાગરિકોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.
આગામી સમય માટે હવામાન વિભાગની આગાહી
હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી સમય માટે ભારે વરસાદ અને વાવાઝોડાની ચેતવણી જાહેર કરવામાં આવી છે. દાહોદ, પંચમહાલ, વડોદરા, ખેડા અને આણંદમાં આગામી ૨૪ કલાકમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે. જ્યારે બનાસકાંઠા, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, ગાંધીનગર, અરવલ્લી, સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, અમરેલી, ભાવનગર અને બોટાદમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરી છે અને અમદાવાદ સહિત 16 જિલ્લાઓમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદની આગાહી કરાઈ છે. આ દરમિયાન અંદાજે 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે ભારે પવન ફૂંકાવાની પણ શક્યતા છે.