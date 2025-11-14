ચાલુ ગાડીમાં કેબ ડ્રાઈવરે ગુજરાતી એક્ટ્રેસને આપી ધમકી, મદદે આવી અમદાવાદ પોલીસ
Hellaro Actress Faces Harrowing Experience : હેલ્લારો ફિલ્મની નીલમ પંચાલને કેબ-ડ્રાઇવરે ધમકી આપી. ગાડી ધીમી ચલાવતાં ને બીજે રસ્તેથી લઈ જતાં બોલાચાલી, એક્ટ્રેસની પોસ્ટથી અમદાવાદ પોલીસ રેલવે સ્ટેશન પહોંચી
Trending Photos
Ahmedabad News : અમદાવાદમાં ગુજરાતી ફિલ્મ હેલ્લારોના અભિનેત્રી નીલમ પંચાલને એક કેબ ડ્રાઈવરનો ખરાબ અનુભવ થયો હતો. તેમને એ ટેક્સી ડ્રાઈવરે ધમકી આપતા, તેમણે ગુજરાત પોલીસ પાસેથી મદદ માંગી હતી. જેના બાદ પોલીસે એક્શન લઈને તેમને રેલવે સ્ટેશન સુધી પહોંચાડ્યા હતા. સાથે જ પોલીસે કરેલી કામગીરીની રસપ્રદ માહિતી પણ સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરવામાં આવી છે.
બન્યું એમ હતું કે, અભિનેત્રી નીલમ પંચાલે અમદાવાદમાં પોતાના ઘરથી કાલુપુર રેલવે સ્ટેશન જવા માટે કેબ બુક કરાવી હતી. તેમણે વંદે ભારત ટ્રેનમાં ટિકિટ બુક કરાવી હતી. જેથી કેબ બુક કર્યા બાદ કેબ ડ્રાઈવર આવ્યો હતો અને તેઓ સ્ટેશન તરફ જવા નીકળ્યા હતા. પરંતુ કેબ ડ્રાઈવર ગાડી ધીમે ચલાવતો હતો. તેમજ તેણે એપ દ્વારા બતાવ્યા કરતા બીજો રુટ પકડ્યો હતો. તેથી અભિનેત્રીએ તેને ગાડી જલ્દી ચલાવવા કહ્યું હતું. ઉપરથી ડ્રાઈવરે બીજો રુટ પકડતા અભિનેત્રીએ તેને ટોક્યો હતો.
આ બાદ કેબ ડ્રાઈવર અને અભિનેત્રી વચ્ચે બોલાચાલી થઈ હતી. પરંતું કેબ ડ્રાઈવરે અભિનેત્રીને ધમકી આપી હતી. આ કારણે નીલમ પંચાલ ડરી ગયા હતા અને અસુરક્ષિત અનુભવી રહ્યા હતા. તેથી તેમણે કેબમાં જ બેસીને અમદાવાદ પોલીસ અને ગુજરાત પોલીસને ટેગ કરીને પોસ્ટ કરી હતી અને મદદ માંગી હતી.
બીજી તરફ, એક્ટ્રેસની એક પોસ્ટથી ગુજરાત પોલીસ સતર્ક બની હતી, અને અમદાવદ પોલીસને તાત્કાલિક મદદ કરવા કહ્યું હતું. બીજી તરફ, અમદાવાદ પોલીસ એક્શન લઈને તાત્કાલિ એક્ટ્રેસની મદદે પહોંચી હતી. જોકે પોલીસ આવી ત્યાં સુધીમાં કેબ ડ્રાઇવર અભિનેત્રીને કાલુપુર રેલવે સ્ટેશન પાસે ઉતારીને જતો રહ્યો હતો. પરંતુ અભિનેત્રીની મુંબઈ જવા માટેની ટ્રેન છૂટી ગઈ હતી.
અભિનેત્રી કાલુપુર રેલવે સ્ટેશન પહોંચી ત્યાં સુધીમાં વંદે ભારત ટ્રેન અને ત્યાર પછીની પણ ટ્રેન નીકળી ગઈ હતી. તેમને મુંબઈ જવું હતું પરંતુ તેઓ સમયસર પહોંચી શક્યા નહોતા. ત્યારબાદ પીઆઇએ તેમને અન્ય ટ્રેનમાં જવા માટેની વ્યવસ્થા કરી આપી હતી. અમદાવાદ પોલીસે કેબ ડ્રાઇવરના મોબાઈલ નંબર અને ગાડી નંબરના આધારે તપાસ શરૂ કરી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે